【5/28(木)危機管理カンファレンス登壇】リスクの転換期を迎え撃つ｜次世代に繋がる危機管理戦略

株式会社Re-gritPartners

株式会社Re-grit Partners（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山木 智史、以下「当社」）は、当社所属の水戸貴之と片山雄太が、リスク対策.com（新建新聞社）が主催する2026年5月25日（月）～29日（金）にオンラインで開催される「危機管理カンファレンス 2026 春」に登壇することをお知らせいたします。

開催情報

・開催日時：2026年5月25日（月）～2026年5月29日（金）

※リアルタイム配信終了1時間後～2026年6月28日アーカイブ配信

・登壇日時：2026年5月28日（木）15:40～16:00（20分）

・開催形式：オンライン（リアルタイム＋アーカイブ）

・参加費：無料（事前申込制）

・定員：各セッション1000名（先着）

・対象：企業・自治体の危機管理、防災、リスクマネジメント、総務、人事、経営企画、情報システム、CSR、法務、広報担当者ほか

・主催：リスク対策.com（新建新聞社）

・お申し込み方法：お申込みはこちら(https://members.risktaisaku.com/webapp/form/20692_wpeb_716/index.do)

当社登壇セッション

DAY4｜経済安全保障を経営に実装する～地政学リスクへの実務対応～

日時：5/28（木）15:40～16:00（20分）

経済安全保障や地政学リスクへの対応は、多くの企業にとって喫緊の経営課題となっています。しかし、「重要性は理解しているが、何から手をつければよいか分からない」という声が後を絶ちません。その根本的な原因は、経済安全保障が抽象的な概念にとどまり、自社のビジネスの言葉に翻訳されていないことにあります。

本講演では、地政学リスクや規制変動を自社の経営文脈に落とし込むための実務フレームワークを提示します。リスクの定義、インテリジェンス体制の構築、組織体制の整備、有事対応まで、段階的な実装アプローチを具体的に解説し、経済安全保障を実効性ある危機管理体制として経営に組み込むための道筋をお示しします。

※全体のタイムスケジュールは本カンファレンス特設サイト(https://risk-conference.net/conference/2026spring/)でご覧ください。

注意事項

- 配信はON24を使用します。セッションごとに送られてくる申し込み完了通知メールに記載されているURLからご参加ください。- オンデマンド配信はリアルタイム配信終了1時間後の開始を予定しております。- 資料の無償配布はございません。ご希望の方は、主催からのご案内に基づき、リスク.comのECサイトにてご購入いただけます。資料を購入しなくても参加可能です。- 事前申込＋当日視聴アンケート特典本カンファレンスに事前申込の上、当日のリアルタイム配信をご視聴いただきアンケート回答いただいた方の中から抽選で180名様（各セッション5名×36セッション）に【Amazonデジタルギフト券1,000円分】

【講師プロフィール】

◆ 水戸 貴之

株式会社Re-grit Partners Managing Director

KPMGコンサルティング、ボストンコンサルティンググループ(BCG)を経て現職。法務・コンプライアンス・ESG領域における豊富な支援実績を有し、多数の執筆・講演実績あり。直近は、法務・コンプライアンス部門の人材育成やテクノロジー導入、クライシスマネジメント等に注力。

◆ 片山 雄太

株式会社Re-grit Partners Director

Big4系コンサルティングファーム、外資系証券会社を経て現職。

経済安全保障・地政学リスク対応をはじめ、リスクマネジメント、ガバナンス改革、法務・コンプライアンス対応、AIガバナンス等、GRC（Governance, Risk and Compliance）領域におけるコンサルティングを行う。

【GRC Advisoryについて】

法務・コンプライアンス・危機対応やESGの知見に加え、戦略立案・業務改革の実践的経験を活かし、平時から有事対応まで、適宜、弁護士等の専門家とも連携し、実効性の高いソリューションを提供いたします。

▼詳細はこちら

法務コンプライアンス機能強化・規制対応 - Re-grit Partners(https://regrit-p.com/service/legal-compliance)

危機管理・不正対応 - Re-grit Partners(https://regrit-p.com/service/crisis-fraud-response)

リグリットパートナーズについて

当社は、「CxO firm（1000人のCxOを輩出する）」をビジョンに掲げ、ビジネスリーダーの輩出を通じて社会に変革をもたらすことを目指しています。 ビジネストランスフォーメーション事業（以下、BT事業）を中核に、キャリアフロンティア事業など複数の事業を展開。 BT事業では、戦略、業務改革、テクノロジー領域を横断しながら多岐にわたる変革テーマを扱い、売上高7,000億円以上のエンタープライズ企業を中心に、プライム取引比率100％でプロジェクトを推進しています。その中でも最大の特徴は実行局面への強さにあり、実行難易度を踏まえた戦略設計から、現場での実行、仕組みとしての定着までを一気通貫で伴走しています。

【会社概要】

社名：株式会社Re-grit Partners（リグリットパートナーズ）

本社所在地：東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー13階

代表取締役：山木 智史

設立：2017年8月7日

HP：https://regrit-p.com/