フリューからドールフィギュアの新シリーズ『MeloDoll Figure』が誕生！手を口に添える仕草からお座りポーズまで、多彩なポージングが可能

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、アミューズメント専用景品（以下、プライズ）として、ドールフィギュアの新シリーズ 『MeloDoll Figure（メロドール フィギュア）』 を展開いたします。

『MeloDoll Figure』は、お人形のような可愛らしいデザインと、布性（縫製）の衣装が特徴のドールフィギュアシリーズです。愛らしいデフォルメデザインと実際の布で作られた衣装に加え、ボディには可動式パーツを採用。手足を自由な角度に動かせるため、立ちポーズやお座りポーズなど、様々なポージングをとって楽しめる点も魅力です。

記念すべき本シリーズの第1弾として、大人気作品 『Re:ゼロから始める異世界生活』 より双子のメイド姉妹の妹 「レム」 が5月。続いて6月には 姉の「ラム」 がラインアップいたします。キャラクターカラーを取り入れたナイトドレスを身にまとった二人は、揃えることで統一感のある可愛らしい世界観をより一層演出できる仕上がりです。キャラクターの魅力をドールテイストで表現した、『MeloDoll Figure』ならではの世界観にご注目ください。

＜プライズ特徴（5月～6月展開予定商品）＞（全2アイテム）

■『MeloDoll Figure -レム・ナイトドレス-』（5月展開予定）※全高約15cm

淡いブルーの髪色が印象的なレムを、ドールならではの愛らしいバランスで立体化。ふんわりと広がるナイトドレスは、やさしい色合いと繊細なフリル表現が特徴の、可愛らしい雰囲気に仕上げています。可動式ボディにより、立ちポーズはもちろん、手を口に添えて笑っているような仕草やお座りポーズなど、さまざまな表情を演出できます。さらに、背景や小物と組み合わせて飾ることで、世界観をより一層お楽しみいただけます。

■『MeloDoll Figure -ラム・ナイトドレス-』（6月展開予定）※全高約15cm

淡いピンクの髪色が特徴のラムも、『MeloDoll Figure』シリーズならではのドールテイストで登場。レムと対になるカラーリングのナイトドレスは、ラムの可憐な印象を引き立てます。『MeloDoll Figure -レム・ナイトドレス-』と同様に、手にポーズをつけた立ち姿やリラックスしたお座りポーズなど、様々なポージングでのディスプレイが可能です。また、レムと合わせて飾ることで、統一感のある可愛らしい世界感をより一層お楽しみいただけます。

＜プライズ商品概要＞

[作品名] 「Re:ゼロから始める異世界生活」

[店舗] 全国のアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。

[展開アイテム] 『MeloDoll Figure -レム・ナイトドレス-』（5月展開予定）

『MeloDoll Figure -ラム・ナイトドレス-』（6月展開予定）

[特設サイト/キャラ広場] http://f-ch.jp/melodoll_release

※商品情報は展開時期に合わせ順次公開予定

[コピーライト] (C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会

[発売元] フリュー株式会社

＜「Re:ゼロから始める異世界生活」とは＞

長月達平によるライトノベル作品。コンビニ帰りに突如異世界へ召喚された少年ナツキ・スバルが、唯一与えられた能力「死に戻り」の力を使って、周囲の人々を死の運命から救うために奮闘する物語。メインヒロイン・エミリアをはじめ、双子のメイド姉妹ラム&レムなど魅力的なキャラクターが登場し、絶望と希望が交錯する重厚な物語展開が特徴。2026年4月からはTVアニメ 4th seasonがTOKYO MX、AT-Xほかにて好評放送中。

≪公式サイト：https://re-zero-anime.jp/tv/≫

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※『フリュープライズ』 『キャラ広場』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2237-dddbab3a8d28201ad4f04dfa920dbd33.pdfフリュー株式会社

2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！」の企業理念のもと、プリントシール、キャラクター・マーチャンダイジング、ゲーム/アニメと、様々な事業を展開しています。