楽天ランキング1位獲得の【猫用爪とぎハウス】がお買い物マラソンで特別価格。コストフォーマンスに優れた″替え芯4枚セット″は追加予約販売開始

Fun Standard株式会社

爪とぎとハウスの2WAY「猫用爪とぎハウス」

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）楽天市場店は、人気の「猫用爪とぎハウス」を楽天お買い物マラソン期間中、特別価格で販売いたします。

あわせて、コストパフォーマンスに優れた「専用替え芯4枚セット」の追加予約販売を開始します。

【楽天お買い物マラソン】セール概要

- 開催期間：5月9日(土)20：00～5月16日(土)01：59まで- 概要：クーポン利用で店内最大30％OFF- 対象店舗：PetFun（ペットファン）楽天市場店PetFunセール会場 :https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/260509mt/

■猫にうれしい“くつろぎ空間”として人気の爪とぎハウス

くつろぎ空間にも爪とぎにも「猫用爪とぎハウス」

猫は狭く落ち着ける場所や、高さのある場所を好む傾向があるといわれています。

また、爪とぎは気分転換や日常的な習性のひとつでもあり、室内飼いの猫にとって日常的に見られる行動のひとつです。

そんな猫の習性に着目し、

- 隠れ家- 爪とぎ

をひとつにしたアイテムとして支持されているのが、PetFunの猫用爪とぎハウスです。

【商品詳細】

- 商品名：猫用爪とぎハウス- 対応種：全猫種- 価格：3,490円（税込）→クーポン利用で2,966円（税込）商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0083tsume/15%OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VVI0MS1FU0VRLUlFRFgtUzE1TA--&rt=

▼選ばれている3つのポイント

１. 隠れ家にもなる2段構造

隠れ家的存在にもなる「爪とぎハウス」

中に入って落ち着いたり、上に乗って周囲を見渡したり。

猫が好む行動に配慮した2段タイプです。

２. 爪とぎスペース付きで毎日使いやすい

上下2カ所で爪とぎ可能

上部・下部の2カ所に爪とぎスペースを設置。

遊びながら爪とぎもできる使いやすい仕様です。

３. 本体はそのまま、替え芯交換で長く使える

替え芯有りで経済的

爪とぎ部分だけ交換できるため、本体はそのまま継続して使いやすい設計です。

消耗にあわせて取り替えられ、経済的に使いやすい仕様です。

■専用“替え芯4枚セット”追加予約販売開始

2枚セットに続き、コストパフォーマンスに優れた4枚セットを新発売

ご好評につき初回入荷分が完売した専用替え芯4枚セットが、追加予約販売を開始しました。

交換しながら使えるため、本体をより長くご使用いただけます。

今だけ楽天お買い物マラソン特別価格でご提供中です。

【商品詳細】

商品名：爪とぎハウス専用替え芯

セット内容：2枚セット・4枚セット

価格：2枚セット 1,690円（税込）→クーポン利用で1,437円（税込）

4枚セット 2,980円（税込）→クーポン利用で2,533円（税込）

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0144tsume/?variantId=T0144TSUME-SQU10％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WE9KRy1YU0lBLVNPSU0tWk5VSw--&rt=

■他にも人気の猫アイテムをご用意

楽天お買い物マラソンでは、その他にも猫とのおうち時間を楽しむ人気アイテムをラインアップしています。

１.外を眺めてくつろげる「猫ハンモック」

猫の新しい居場所作りに「猫ハンモック」商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0205hamo6/10％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TkxOVS1TVFFVLUI1UkItUEJFUw--&rt=

２.隠れて遊べる「猫トンネル」

遊び場×隠れ家を一つにした「猫トンネル」商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0045cattn/10％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UUxaMy1aQk1ILTVOS1EtSTlKTg--&rt=

３.壁面を活用した遊び場づくりに「にゃんウォール」

４.一人遊びも一緒にも「猫じゃらし」

賃貸住宅でも取り入れやすい「にゃんウォール」商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0207caths/10％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WFZBRy1RVTRRLUdYVE0tQUhFTA--&rt=替えパーツが新たに登場し、更に楽しさアップ「猫じゃらし」商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0146jaras/10％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MjhYSC04V05FLUxNT1gtUEpEVA--&rt=

５.抜け毛対策に「ペットブラシ」

幅広ヘッドで抜け毛ケアに役立つ「ペットブラシ」商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0191petbr/30％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UUJXMy1ZWUtILTRWS0QtRzI3Vw--&rt=

■他にも人気アイテムを多数ご用意

楽天お買い物マラソン

PetFun（ペットファン）楽天市場店では、5月16日(土)01：59まで楽天お買い物マラソンセールを開催。

店内では対象アイテムに使える最大30％OFFクーポンを配布中のほか、各種クーポンを配布しており、複数商品をまとめて購入したい方にもおすすめです。ぜひご活用ください。

セール会場はこちら :https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/260509mt/

【今後の展開】

爪とぎハウス・イメージ猫ハンモック・イメージ猫トンネル・イメージにゃんウォール・イメージペットとの毎日に、やすらぎと笑顔を

PetFun（ペットファン）は、ペットの暮らしをより快適にする製品を中心に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするペット用品ブランドです。

今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいります。今後の新製品にもぜひご注目ください。

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/petfun/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AMGZCNY3ODDX6(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AMGZCNY3ODDX6)

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/