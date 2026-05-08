【第２弾】応募数1.6倍に増加！カタギ食品が実践する“継続キャンペーン”成功のポイントとは

山陽ファースト株式会社

ごま製品の老舗メーカー、カタギ食品株式会社（大阪府寝屋川市、代表取締役社長：大山 晃一）は、販促施策にデジタル販促プラットフォーム「ONEBUCKET（旧レシリ）」（提供：山陽ファースト株式会社／大阪市中央区、代表取締役：山野 雅俊）を活用し、レシートキャンペーンの第2弾を実施。初回施策を踏まえた改善により、応募数は約1.6倍に増加しました。さらに、リピーターの定着や新規ユーザー獲得にもつながるなど、継続実施による成果が見えてきています。今回は、第2弾キャンペーンの改善ポイントや成果、今後の展望について担当者様にお話を伺いました。

改善施策：ポイントアップ商品と景品強化で参加意欲を向上

Q：初回実施を踏まえて、今回のキャンペーンではどのような改善・変更を行いましたか？

商品施策に合わせてポイントアップ商品を設け、注力商品の拡販を狙いました。景品については前回の100名から150名に増やし、キャンペーンの魅力度を高めました。

また、応募者の方に内容をより理解いただきやすくするため、前回の問い合わせ内容を踏まえ、注意書きを手厚くしました。

成果：応募数1.6倍、リピーター増加と新規獲得を実現

Q：1回目のキャンペーンと比較して、今回の成果にどのような違いがありましたか？

応募数は約1.6倍となりました。

リピーターも多く、日常購買への定着につながっていると感じています。

ポイントアップ商品については前回より購入数が増加しており、新たなユーザーの獲得にもつながったと考えています。

▼2026年2月～3月に開催したキャンペーン

継続実施の理由：工数削減と費用対効果の高さ

Q：2回目の実施を決めた理由は何ですか？

LINE友だちを並行して獲得できる点に加え、キャンペーンをシステム上で一元管理できるため、工数削減につながる点が魅力でした。その結果、費用対効果が高いと感じ、継続実施を決定しました。

成功のポイント：露出拡大と参加しやすい設計

Q：成功するパターンや重要なポイントは何ですか？

プレスリリースや広告、SNSでの発信など露出の機会を増やし、インフルエンサーやブログなどで拡散されるよう、魅力的な内容にすることが重要です。

また、全商品を対象とすることでさまざまな店舗で購入できるようになり、応募へのハードルが下がる点も重要だと感じています。

手頃な価格で身近な商材である「ごま」との親和性も高く、キャンペーンとの相性が良いと考えています。

継続することで見えた価値：ファン化とデータ活用

Q：継続的に実施することで感じた効果はありますか？

継続的にキャンペーンを実施することで、カタギ食品への信頼度が高まり、ファン化にもつながると考えています。また、参加者データを比較することでキャンペーンの傾向を把握でき、成功パターンや改善点を見つけやすくなったと感じています。

さいごに

今回の事例のように、キャンペーンは「単発で終わらせるのではなく、改善と継続によって成果を最大化していくこと」が重要です。今後も山陽ファーストでは、企業様の販促課題に寄り添いながら、成果につながる施策設計と運用支援を行ってまいります。

デジタル販促プラットフォーム「ONEBUCKET」について

「ONEBUCKET」は、レシート応募・シリアル入力・診断コンテンツ・スタンプラリー・オンラインガチャ・購買データ分析など、幅広いキャンペーン・販促施策をワンストップで実現できるデジタル販促プラットフォームです。

応募受付からデータ分析までを一元管理でき、販促の成果を高めるDXを支援します。

▶ サービスページ：https://sanyo-fast.com/reciri/(https://sanyo-fast.com/reciri/)

会社概要

山陽ファースト株式会社

所在地：＜東京オフィス＞〒102-0072東京都千代田区飯田橋1-7-10 山京ビル本館202号

＜大阪オフィス＞〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5-7 上六ビル602

代表者：代表取締役 山野 雅俊

事業内容：デジタル販促ソリューション「ONEBUCKET」「タカハッシュ」などの開発・提

供

URL：https://sanyo-fast.com/

カタギ食品株式会社

所在地：大阪府寝屋川市石津元町12番8号

事業内容：加工ごま製品の製造・販売

URL：https://www.katagi.co.jp