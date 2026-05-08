アサイーボウルがゼリーになった!?「アサイーボウルゼリー」が新発売

株式会社たらみ

画像はイメージです。

株式会社たらみ（所在地：長崎県長崎市、代表取締役社長：小林 芳博）は2026年5月11日(月)より、近年流行が続いているアサイーボウルの味わい・食感をゼリーで再現した「アサイーボウルゼリー」を新発売いたします。

アサイーエキスと、ブルーベリー・りんご・いちごの3種の果汁入りのフルーティで華やかな味わいのミックスゼリーです。やさしいバナナの風味とまろやかなはちみつ仕立て。アサイーボウルをイメージしたとろっともったり食感のゼリーに、アクセントとなるナタデココ入り。ポリフェノール入りで、おいしく手軽に栄養を摂取できます。

●開発背景

SNSやテレビ、Webメディアなどを通じて、「アサイーボウル」のブームが続いております。カフェや専門店の提供もあり、写真映えする色鮮やかなビジュアル・美味しさ・ヘルシーさが注目され、若い世代を中心に、関心が高まっています。

アサイーボウルの認知率は8割以上に達している一方で、喫食経験率は約4割にとどまっています。さらに、未喫食者の約半数が「食べてみたい」と感じており、潜在的な需要の大きさがうかがえます。しかし、「価格が高い」「近くの店舗に売っていない」「カフェに行く機会がない」といった理由から、気軽に楽しめないことへの不満も多く挙がっています。人気が高まっているものの、日常的に取り入れにくいというハードルの高さが、興味があっても喫食に至らない要因となっています。※

こうした背景を踏まえ、当社はアサイーボウルの魅力をより手軽に楽しんでいただける新しいかたちとして、「アサイーボウルゼリー」を開発しました。

※出典：たらみWEB調査（2025年10月）CVSフルーツゼリーユーザー(n=500)

●商品特長

◆アサイーエキス入りのフルーツミックスゼリー

アサイーエキスと、ブルーベリー・りんご・いちごの3種の果汁をブレンドしたフルーツミックスゼリーは、フルーティで華やかな味わいが特長です。

さらに、やさしいバナナの風味とはちみつのまろやかな甘みを重ねることで、アサイーボウルらしい親しみやすい味わいに仕上げました。

◆アサイーボウルのようなもったり食感ゼリーとナタデココ

アサイーボウルをイメージしたとろっともったりとした食感のゼリーに、アクセントになるナタデココを加えることで、満足感のある食べ応えを実現しました。

◆ポリフェノール入り

ポリフェノール入りで、おいしく手軽に栄養を摂取できます。

商品概要

■商品名：アサイーボウルゼリー

■発売日：2026年5月11日（月）

■内容量：250g

■希望小売価格：オープン

■賞味期限：製造日より6ヶ月

■販売チャネル：全国のコンビニエンスストア・量販店（一部取り扱いのない店舗もございます）

■コンセプト ：

フルーツと栄養をぎゅっとひとつのカップにトレンドのアサイーをゼリーでおいしく手軽に

「アサイーボウルゼリー」

■新商品紹介

アサイーエキスと、ブルーベリー・りんご・いちごの3種の果汁入りのフルーティで華やかな味わいのミックスゼリーです。やさしいバナナの風味とまろやかなはちみつ仕立て。アサイーボウルをイメージしたとろっともったり食感のゼリーに、アクセントとなるナタデココ入り。ポリフェノール入りで、おいしく手軽に栄養を摂取できます。