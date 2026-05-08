若年層の再エネの理解促進と選択拡大へみんな電力、村山千夏さんをアンバサダーに起用

株式会社UPDATER

ライフスタイルから社会のアップデートを目指す株式会社UPDATER（本社：東京都世田谷区、代表取締役：大石英司）が展開する再生可能エネルギー100％※1の電力サービス「みんな電力」は、インフルエンサーの村山千夏さんをアンバサダーに起用したことをお知らせいたします。

本取り組みは、再生可能エネルギーを「難しいもの」から「楽しく選べるもの」へと変えていくことを目的としています。村山さんの発信を通じて、若い世代に向けて、「電気を選ぶことが“推し”や地域や誰かの応援につながる」という価値をわかりやすく伝え、行動変容を促進してまいります。

■アンバサダー創設の背景

近年、気候変動やSDGsへの関心は高まり続けている一方で、生活者にとって「再生可能エネルギーへの切り替え」は依然として心理的ハードルの高い行動の一つとなっています。

当社は「顔の見える電力」として、生産者と利用者をつなぐ仕組みを提供してきましたが、再生可能エネルギーの普及には「電力の選択のしやすさ」だけでなく、「共感」や「楽しさ」といった感情的な動機づけが不可欠であると考えています。

こうした背景から、エネルギー課題をより身近に捉え、「自分ごと」としての行動変容を後押しする新たな取り組みとして、アンバサダー制度を創設しました。

■起用理由

村山千夏さんは、TikTok約60.8万人、Instagram約20.6万人、合計81万人以上のフォロワーを持ち、Z世代・ミレニアル世代に対して高い影響力を有しています。

また、ご自身が将来世代の当事者として気候変動やSDGsに関する発信を行っており、社会課題への関心と行動力の両面において、当社の理念と高い親和性を有しています。

さらに、TBSラジオ番組への出演や当社代表との共演実績、丸井グループ関連施策への参加経験などから、当社およびグループとの連携による相乗効果も期待できることから、今回の起用に至りました。

■期待する役割

本アンバサダーには、専門性が高く難しく感じられがちな再生可能エネルギーや電力サービスを、生活者目線でわかりやすく伝え、等身大の共感を通じて行動へとつなげる役割を期待しています。

特に、「電気を選ぶことが“推し”や地域の応援につながる」という新しい価値を伝えることで、再生可能エネルギーを日常の中で無理なく選べる身近な行動として広げ、若い世代を中心に再生可能エネルギーの選択を広げていきます。

■村山千夏さんプロフィール

神奈川県出身の現役大学生。

品のある誠実なイメージに加え、自然体で親しみやすい人柄が魅力の、"等身大でありながら一歩先を行く"Z世代の発信者。

サステナ経営検定や日本健康マスター検定など多岐にわたる資格を保有し、スポーツ・美容・ライフスタイル・サステナブルなど、幅広い分野において、信頼感と共感性を両立している。

■村山千夏さんコメント

「この度、顔の見える電力『みんな電力』のアンバサダーに就任しました、村山千夏です。

『気候変動』は私たち次世代にとって将来の地球環境の不安の一つであり、私自身も“自分にもできることから行動したい”と考えていました。

そんな中で、消費者がどの発電所でつくられた電気を選べる『顔の見える電力』の仕組みを知り、とても共感しました。電気を変えることが“推し活”のように楽しく、社会の役に立てる。農家や地域の自然を応援することにつながると知り、同世代にもこの共感の輪を広げていきたいと思っています。

これから実際に発電所を訪れたり、電力を切り替えたりするリアルな体験を通じて、エシカルな暮らしの楽しさを発信していきます。」

■「顔の見える電力」と応援の仕組み

創業以来、みんな電力は「顔の見える電力」をコンセプトに、発電事業者の想いや背景がわかる電力サービスを提供してきました。

再生可能エネルギーは、脱炭素や気候変動対策に加え、地域の活性化や一次産業の支援にもつながるなど、さまざまな社会課題の解決に役立っています。

当社では、こうした再エネの価値を広げるため、個人向けサービスにおいて、ユーザーが発電所を“応援”できる仕組みを提供しています。応援1件ごとに、当社負担で毎月100円を発電事業者や関連プロジェクトの支援に充てています。

本取り組みでは、村山千夏さんの発信を通じて、この「応援」の仕組みや発電所のストーリーをより多くの方に伝え、電気を選ぶことを“社会参加”として捉える行動を広げてまいります。

■みんな電力について

「みんな電力」は、全国各地の再生可能エネルギー発電所から調達した再エネ100％※1 の電気を「顔の見える電力」として提供しているサービスです。個人世帯の利用者は電気料金の一部（100円）を、発電所やプロジェクトの“応援”に充てられます。応援費用は利用者の追加負担なく、みんな電力が拠出します。

みんな電力：https://minden.co.jp/personal/

※1 再生可能エネルギー由来の電気に、再生可能エネルギー指定の非化石証書の環境価値を組み合わせることで、再生可能エネルギー100％の電気を供給いたします（CO2排出量もゼロとなります）。

■株式会社UPDATERについて

2021年10月1日にみんな電力株式会社から社名変更。法人・個人向けにトレーサビリティや透明性を軸にしたサービスを提供し、社会課題解決に取り組む。世界で初めて電力トレーサビリティを商用化した脱炭素事業「みんな電力」、労働市場をウェルビーイングで変革する「みんなワークス」、ブランドのエシカル度を評価・公表する「Shift C」、商品の背景やストーリーをもとに購買できるEC「TADORi」、人・社会・環境に配慮した商品を扱う「みんな商店」、土壌再生に向けた社会全体の行動変容を促す「みんな大地」などを展開。第4回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞、日本で3社のみのCDP認定再エネプロバイダー、エナジープロバイダーとしてB Corp認証を受けるなど受賞・認証多数。

株式会社UPDATER会社概要

所在地： 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F

代表取締役： 大石 英司

設立： 2011年5月25日

資本金：1億5,382万5,500円（資本準備金1億9,773万9,500円）※2025年12月19日現在

事業内容： 脱炭素事業「みんな電力」ほかウェルビーイング、生物多様性等のSXサービスを展開

コーポレートサイト ： https://www.updater.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

＜報道関係＞

株式会社UPDATER 戦略広報部 上田・豊島

TEL：03-6805-2228（受付時間 平日 11:00～15:00）

E-mail：pr@minden.co.jp