【第26回タイフェスティバル東京】キャシードールやシーチャンの新作UVパウダーなど、SNSで話題のタイコスメが集結！「JFラボコスメ」出店

株式会社日本機能性コスメ研究所

株式会社日本機能性コスメ研究所（https://www.cosmelabo.shop/）は、2026年5月9日（土）10（日）開催の【第26回タイフェスティバル東京】にて、タイコスメ「JFラボコスメ」のブース出店をお知らせいたします。

代々木公園イベント会場にて、高温多湿なタイならではの機能性に優れた、「Cathy Doll（キャシードール）」の日焼け止めやUVリップ、「SRICHAND（シーチャン）」の新作UVパウダーなど、SNSで話題の人気タイコスメを手に取っていただけます。タイフェス限定セットなども登場！

■ 第26回タイフェスティバル東京に「JFラボコスメ」出店

2026年5月9日（土）10（日）に開催される、【第26回タイフェスティバル東京】にて、タイコスメを取り扱う「JFラボコスメ」のブースを出店いたします。

タイの美を体験できる、人気タイコスメが集結！タイフェス限定セットなど、お得に購入できるアイテムも！

参加ブランド：Cathy Doll（キャシードール）、SRICHAND（シーチャン）、frunflynn（フルンフリン）、SO GLAM（ソーグラム）、REUNROM（レンロン）、Beauty Buffet（ビューティーブッフェ）、Lipit.（リップイット）

普段は、ECサイトでしか購入できない商品の販売や、来場特典、ノベルティ付きの限定セットなども発売を予定しております。ぜひこの機会に、タイコスメの数々をご体感くださいませ。

タイフェス会場限定｜数量限定セット

滝汗崩れ防止セット

会場限定のお得なスペシャルセットを発売いたします。

シーチャンの新作プレストUVをはじめ、汗・水に強くメイク崩れを防ぐミストUV、紫外線対策しながら唇をきれいに見せるUVリップセラムなど、夏にぴったりな人気アイテムを詰め合わせました。

約6,000円相当 → 5,000円（税込） でご購入いただけます。

【セット内容】

・SRICHAND プレストUVトランスルーセントパウダー

・SRICHAND フェイスパウダー（選べる1点）

・CathyDoll ウルトラライト サンミスト

・CathyDoll インテンシブUV リップセラム（選べる1色）

・SRICHAND パウダーブラシ

UVスターターセット

シーチャンの新作プレストUVに加え、灼熱のタイで愛される人気UVアイテムをセットにした、夏のスターターセット。

3,025円相当 → 3,000円（税込）ポッキリ でご購入いただけます。

【セット内容】

・SRICHAND プレストUVトランスルーセントパウダー

・CathyDoll ウルトラライト サンフルイド

・CathyDoll サンマットミニ

■出店記念プレゼントキャンペーン！＜滝汗崩れ防止セット＞

タイフェス出店を記念して、約6000円相当(5点)の夏にぴったりな「滝汗崩れ防止セット」を、1名様にプレゼント。

【セット内容】

・SRICHAND プレストUVトランスルーセントパウダー

・SRICHAND フェイスパウダー（選べる1点）

・CathyDoll ウルトラライト サンミスト

・CathyDoll インテンシブUV リップセラム（選べる1色）

・SRICHAND パウダーブラシ

応募方法や詳細は「JFラボコスメ」のアカウントをご覧ください。

・Instagram（@jflabo_cosme）：https://www.instagram.com/jflabo_cosme/

・X（@jflabo_cosme）：https://x.com/jflabo_cosme

■ 出店ブース概要

【第26回タイフェスティバル東京】

■ 開催日時：2025年5月9日（土）10（日）

■ 場所：東京都代々木公園 イベント会場

〒151-0053 渋谷区代々木神南2 代々木公園イベント広場

■ ブース位置：S25

■ 参加ブランド一部ご紹介

Cathy Doll（キャシードール）

『小さい頃、お人形（ドール）で遊ぶのが大好きだった女の子』がコンセプトのタイコスメブランド。動物実験をしていない、クルエルティフリーのアイテムを展開。

タイで一二を争う、化粧品上場大手企業の『KARMART（カルマート）』が手掛ける、現地では知らない人がいないほど、老若男女幅広い層から愛されている、国民的コスメブランドです。タイ現地で売上No.1のコスメや、ベストコスメを受賞した製品、ミリオンセールスを達成しているアイテムも多数。

また、キャシードールは、タイ以外に韓国にも開発拠点を持っていることから、韓国トレンドから影響を受けた、最旬メイクが叶うアイテムが揃います。25ヶ国で展開しており、世界的にも市場を拡大しています。

SRICHAND（シーチャン）

1948年、バンコクの小さな漢方薬局から誕生した、70年以上の歴史を持つタイの老舗コスメブランド。ブランド名は、処方を行っていたタイの医師に由来し、彼が調合したハーブ由来のフェイスパウダーが始まりです。

美容大国タイで“一番売れている*”フェイスパウダーブランドとして長年愛され、看板商品「トランスルーセントパウダー」は国民的フェイスパウダーとして今も多くの人々に支持されています。

また、動物実験を行わないクルエルティフリーの姿勢を貫き、日本で展開する製品はすべてヴィーガンコスメ。「高品質で使いやすい製品を通じ、日常の中でも自信と美しさを引き出すこと」を使命に掲げています。

* 「WATSONS HWB AWARDS 2024 BEST SELLING TRANSLUCENT POWDER」受賞／Nielsen Customer LLC調べ ・タイ売上No.1フェイスパウダー（BARE TO PERFECTTRANSLUCENT POWDER において／2023年1月～2025年6月）

◼︎『株式会社日本機能性コスメ研究所』について

◼︎ 会社概要

株式会社日本機能性コスメ研究所

大阪府大阪市西区阿波座1丁目7-12 東新ビル5階

代表取締役：林 紗陽

◼︎ 公式通販サイト

「JF LABO COSME（JFラボコスメ）」：https://www.cosmelabo.shop/

・Instagram（@jflabo_cosme）：https://www.instagram.com/jflabo_cosme/

・X（@jflabo_cosme）：https://x.com/jflabo_cosme

JFラボコスメでは全ての海外コスメを日本で検査済み。皆様に安心してコスメをご購入いただけます。