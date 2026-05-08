3Dプリント技術を体感できる展示を実施予定｜Japan RepRap Festival 2026に出展【APPLE TREE株式会社】
APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市/代表取締役社長：朴秀明）は、2026年5月30日（土）・31日（日）に開催される「Japan RepRap Festival 2026」に出展いたします。
Japan RepRap Festivalは、「3Dプリンターでつながる世界」をコンセプトに、ユーザー・メーカー・クリエイターが集うコミュニティイベントです。
多様な3Dプリンターや関連技術が集結し、来場者が実際に見て・触れて・交流できる体験型の場として、ものづくりの新たな可能性を発信しています。
当社は本イベントにおいて、3Dプリンターおよび3Dスキャナーの展示・デモンストレーションをはじめ、3Dプリント技術の活用方法をご体感いただける展示を行います。
実機による動作デモや製品紹介を通じて、導入イメージや具体的な活用シーンをご覧いただけます。
また、技術相談や導入に関するご相談にも対応し、これから3D機器の導入を検討されている方から、すでにご活用中のユーザーの方まで、幅広い来場者に向けたご案内を行います。
さらに、3Dプリント技術を活用したプロダクトとして、フットウェアブランド「STARAY」や、ライフスタイルブランド「Lattice&Life」による「4D MAKURA LATTICE 3000」なども展示予定です。
当日は、APPLE TREE株式会社のブースに加え、展示協力を行う「FLASHFORGE」「Unitree」の各ブース、および「STARAY」ブースを含む、計4ブースでの展開を予定しております。
各ブースでは、3Dプリンター、3Dスキャナー、ロボティクス製品、3Dプリントプロダクトなどを通じて、分野ごとに異なる3D技術の活用事例をご紹介いたします。
■主な展示製品（予定）
Creator5 Pro
FLASHFORGE
CJ270
FLASHFORGE
H2C
Bambu Lab
H2S
Bambu Lab
P2S
Bambu Lab
MT
3DeVOK
Eagle
3DMakerpro
STARAY
4D MAKURA LATTICE 3000
Lattice&Life
■イベント概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/30909/table/222_1_fef9b9c7d73bd3353908e6e409a92803.jpg?v=202605081051 ]
詳細についてはこちら :
https://japanreprapfestival.com/
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
会社情報
APPLE TREE株式会社
■所在地
大阪本社：
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階
06-6710-9061
東京支社：
〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階
03-6450-1163
■設立：
2012年10月
■事業内容：
3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /
3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /
新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ
■各種ホームページ
APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp
Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged
FLASHFORGE：https://flashforge.jp
SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp
STARAY：https://staray.co.jp
PollyPolymer：https://pollypolymer.jp