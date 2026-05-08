翔泳社の高額Kindle本が最大50％OFF！お得なセールは5月14日まで！人気のIT書や資格書も対象

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、2026年5月8日（金）から5月14日（木）まで、対象のKindle本が最大50％OFFとなる「翔泳社 Kindle本 高額書セール」を開催します。

■翔泳社 Kindle本 高額書セール

特設サイト：https://www.amazon.co.jp/b?node=217797422051



翔泳社は、時代の先端技術をテーマにしたIT書をはじめ、ビジネスやデザイン、暮らし、資格など様々なジャンルの本を刊行しています。2026年5月14日まで、Kindle高額書籍を中心に最大50％OFFとなるセールを開催します。この機会にあなたの役に立つ1冊をみつけてみませんか。

※価格は予告なく変更される場合がございます。

■注目のタイトルはこちら

『システム設計・データ活用のためのデータモデル入門 ビジネスを飛躍させる概念データモデルの理解』

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSHXF2HS(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSHXF2HS)

著者：データ総研、伊藤 洋一

価格：3,850円（本体3,500円＋税10%）

→Kindleセール価格：1,925円（本体1,750円＋税10％）

『シスコ技術者認定教科書 CCNA 完全合格テキスト＆問題集［対応試験］200-301 第2版』

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6L9V1P7(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6L9V1P7)

著者：SAK University 東京イノベーションキャンパス 林口 裕志、井原 慶亮

監修：中道 賢

価格：4,620円（本体4,200円＋税10%）

→Kindleセール価格：2,310円（本体2,100円＋税10％）

『あたらしい近代服飾史の教科書 衣服の標本で見る、着るものの歴史と文化』

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJV4N4WG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJV4N4WG)

著者：長谷川 彰良

価格：4,620円（本体4,200円＋税10%）

→Kindleセール価格：2,310円（本体2,100円＋税10％）

『バックエンドエンジニアのためのインフラ・クラウド大全』

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8H94MNG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8H94MNG)

著者：馬場 俊彰、株式会社X-Tech5

価格：3,938円（本体3,580円＋税10%）

→Kindleセール価格：1,969円（本体1,790円＋税10％）

■セール概要

翔泳社 Kindle本 高額書セール

実施期間：2026年5月8日（金）～2026年5月14日（木）

内容：Amazonで翔泳社の対象Kindle本が最大50％OFF

特設ページ：https://www.amazon.co.jp/b?node=217797422051