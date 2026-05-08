物価高騰の時代に「定額」で住める。企業の社宅需要に応える都内3拠点シェアハウス「クランテラス」が法人利用を強化

東京ディフェンス株式会社

東京ディフェンス株式会社（本社：東京都品川区）が運営するシェアハウス「クランテラス（CRANN TERRACE）」は、物価高騰による住宅賃料の上昇が続く中、賃料・管理費ともに定額制のプランを維持し、企業が社宅として活用しやすい環境を提供しています。このたび、法人利用のさらなる拡大に向けた取り組みを強化することをお知らせします。

■ 背景：物価高騰が直撃する「社宅問題」

近年の物価・光熱費の上昇に伴い、都内賃貸住宅の家賃は上昇傾向が続いています。社員の転勤・採用時に発生する初期費用（敷金・礼金・家具購入費）は企業や社員にとって大きな負担となっており、社宅コストの見直しを迫られる企業が増えています。

■ クランテラスが選ばれる理由

【1】コスト予測が立てやすい「定額制」

賃料・管理費はすべて定額制です。管理費には電気・ガス・水道・ネット利用料がすべて含まれており、光熱費の高騰に左右されません。敷金・礼金ゼロ、家具付きのため、採用時や転勤時の初期費用を大幅に削減できます。

＜各物件の賃料・管理費＞

クランテラス久が原：賃料59,800円～＋管理費20,000円（光熱費・ネット利用料込） クランテラス溝の口：賃料59,000円～＋管理費20,000円（光熱費・ネット利用料込） クランテラス品川：賃料75,000円～＋管理費20,000円（光熱費・ネット利用料込）

【2】家具・家電は全て完備。すぐに住める環境

ベッド・冷蔵庫・エアコン・机・照明など生活に必要な家具・家電は全て備え付けです。企業は家具購入費用ゼロで社員を入居させることができ、異動・退去時の処分コストも発生しません。

家電やカトラリーも充実ベッドや家具設置済み

【3】社員が「住みたい」と思う充実の共用施設

クランテラスの最大の特徴は、一般の賃貸では実現できない共用施設の充実度です。福利厚生の一環として、社員満足度の向上にも貢献します。

クランテラス久が原クランテラス品川■ 主要共用施設（クランテラス久が原）

音楽室（防音室） 24時間利用可能。楽器演奏・ボイストレーニング・ポッドキャスト収録など、好きな時間に思い切り使えます。

ダンススタジオ 24時間利用可能。全身鏡完備。仕事帰りの深夜でも気兼ねなく練習できます。

シアタールーム 100インチプロジェクター完備。映画鑑賞・スポーツ観戦・プレゼン練習にも活用できます。

卓球ルーム 入居者同士の交流スペースとしても人気です。

中庭ガーデン 光と緑に囲まれたリラックス空間。気分転換に最適です。

ワークスペース テレワーク・副業にも対応した静かな作業環境です。

24時間利用可能シアタールームワークスペース(クランテラス溝の口)■ 女性社員にも選ばれる住まいへ

クランテラスでは、女性社員が安心・快適に暮らせる環境づくりにも注力しています。

女性専用フロアを設置 男女のプライバシーに配慮し、女性専用フロアを確保しています。はじめてのシェアハウスでも安心してご入居いただけます。

マイクロバブルシャワーヘッド搭載 毛穴の奥まで洗浄する微細気泡のシャワーヘッドを採用。毎日のバスタイムをスパのようなひとときに。

パナソニック ナノケア導入 美容家電として人気の高いパナソニック ナノケアシリーズを完備。ドライヤー購入不要で、髪のケアも妥協なく行えます。

福利厚生として女性社員への訴求力が高く、採用・定着率の向上にも貢献します。

■ 3拠点で都内主要エリアをカバー

クランテラス久が原（東京都大田区／御嶽山駅 徒歩6分／62戸） クランテラス溝の口（神奈川県川崎市高津区／溝の口駅 徒歩8分・渋谷まで13分／45戸） クランテラス品川（東京都品川区／大井町駅 徒歩9分／41戸・2015年オープン）

クランテラス品川外観■ 外国籍社員の受け入れにも対応

外国籍社員の入居にも対応しており、多国籍チームを抱える企業様にも安心してご利用いただけます。複数名の一括契約など、法人様向けのご相談も承っております。

■ 会社概要

会社名：東京ディフェンス株式会社 所在地：東京都品川区大井４－４－２ オフィスビル大井MAX-1 事業内容：シェアハウスの運営・管理 TEL：03-6303-7588（平日9:00～18:00）

Web：https://crannterrace-corporate.pages.dev/

■ 本件に関するお問い合わせ

東京ディフェンス株式会社 担当：橋本 E-mail：crann-info@tokyod.jp