「ヱビスに合う一皿」が集う「YEBISU ビアグルメグランプリ 2026」開催決定！予選投票が5月8日(金)より開始

サッポロホールディングス株式会社※右側の会場画像は2024年に開催した「ビアホリデー」の様子です。2026年開催の内容とは異なります。

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、ヱビスと飲食店が共創するイベント「YEBISU ビアグルメグランプリ2026」を開催し、その決勝ステージを9月19日(土)より、恵比寿ガーデンプレイスにて実施します。

それに先立ち、予選となる一般WEB投票を5月8日(金)より特設サイト(注1)にて開始します。



近年、ビールの楽しみ方が多様化し、味わいだけでなく、「どんな時間を過ごせるか」といった体験そのものが、ビールを選ぶ理由のひとつになりつつあります。

こうした価値観の広がりを背景に、ヱビスは料理とともに味わうことで、その魅力がより深く広がると考えてきました。

2026年は、飲食店との共創を通じて、リアルな“食の現場”から広がる体験価値の創造に注力しています。



本イベントは、昨年まで展開してきた「ヱビス ビアホリデー」(注2)を進化させ、飲食店との共創をさらに強化した取り組みです。「ヱビスに合う一皿」を通じて、食とヱビスが生み出す“心まで満たされる時間”を体験していただくとともに、思わず笑顔になる“いい顔が生まれる瞬間”を育てていきたいと考えています。



予選には、「絶品ヱビスの店」(注3)の中から、都内14店舗がエントリー。

一般投票によって選ばれた上位4店舗が、9月19日(土)から開催される決勝ステージへ進出します。

決勝ステージでは、来場者による投票を実施し、「YEBISU ビアグルメグランプリ 2026」のグランプリを決定します。



食とヱビスが生み出す新たな魅力を体感できる「YEBISU ビアグルメグランプリ 2026」にぜひご期待ください。

(注1)https://www.sapporobeer.jp/yebisu/communication/beer-gourmet-gp2026/

(注2)https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000017808/

(注3)https://www.sapporobeer.jp/yebisu/communication/zeppin-yebisu/



■「YEBISU ビアグルメグランプリ 2026」概要

1.イベント名

YEBISU ビアグルメグランプリ 2026



2.内容

“ヱビスに合う一皿”をテーマに飲食店とヱビスが共創する食のイベントです。

事前に実施する一般WEB投票による予選を行い、選ばれた店舗がイベント会場で決勝ステージに出店。

決勝ステージでは、来場者の投票によってグランプリを決定します。

決勝ステージおよび決勝後に連動して開催する恵比寿の名店ステージでは、料理とともに、ヱビス各種をお楽しみいただけます。

なお、恵比寿の名店ステージでは、昨年の「ビアホリデー」と同様に、「逸品グランプリ」上位店がキッチンカーで出店します。



3.特設サイト

https://www.sapporobeer.jp/yebisu/communication/beer-gourmet-gp2026/

※開催日時・開催場所・参加方法はステージごとに異なります。詳細は以下をご参照ください。



【予選ステージ】

1.内容

「絶品ヱビスの店」の中から、都内14店舗が考案した「ヱビスに合う一皿」を特設サイトにて公開。

一般WEB投票により、決勝ステージへ進出する上位4店舗を選出します。



2.開催期間

2026年5月8日(金)～5月31日(日)



3.開催場所

特設サイト

https://www.sapporobeer.jp/yebisu/communication/beer-gourmet-gp2026/



4.参加方法

特設サイトより一般WEB投票

※投票は1日1回まで



【決勝ステージ】

1.内容

予選を通過した4店舗が会場に出店し、「ヱビスに合う一皿」を提供。

来場者による投票を実施し、「YEBISU ビアグルメグランプリ 2026」のグランプリを決定します。



2.開催日時

2026年9月19日(土)～9月23日(水・祝)

※時間等詳細は特設サイトにて順次公開いたします。



3.開催場所

恵比寿ガーデンプレイス センター広場

住所：東京都渋谷区恵比寿4丁目、東京都目黒区三田1丁目



4.入場料

無料



5.参加方法

WEBでの事前予約もしくは当日並んでの入場。

※詳細は特設サイトにて順次公開いたします。



【恵比寿の名店ステージ】

1.内容

決勝ステージ終了後、同会場にて連動して恵比寿の名店ステージを開催します。

昨年実施した「ビアホリデー」と同様に、恵比寿の料理人が考える、ヱビスに合う「逸品グランプリ」の参加上位店がキッチンカーで出店し、地元・恵比寿で親しまれている飲食店の料理とともにヱビス各種を楽しめるステージです。



2.開催日時

2026年9月24日(木)～9月27日(日)

※時間等詳細は特設サイトにて順次公開いたします。



3.開催場所

恵比寿ガーデンプレイス センター広場

住所：東京都渋谷区恵比寿4丁目、東京都目黒区三田1丁目



4.入場料

無料



5.参加方法

WEBでの事前予約もしくは当日並んでの入場。

※詳細は特設サイトにて順次公開いたします。



■「YEBISU ビアグルメグランプリ 2026」予選エントリー店舗一覧(全14店)

各店が考案した「ヱビスに合う一皿」を特設サイトにて公開中です。

【エントリー店舗】※順不同

・祖師ヶ谷大蔵：極限流(居酒屋)https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131814/13264720/

・京成立石：びがく(居酒屋・焼鳥)https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13227430/

・代々木：だいぶつ(居酒屋) https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130403/13271668/

・浅草：蕎上人(蕎麦・和食) https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13003671/

・中目黒：鳥よし(焼鳥) https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13003200/

・六本木：大皿焼肉 老中(焼肉)https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13313405/

・恵比寿：Bamboo grassy(鉄板焼き・ステーキ)https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13005221/

・恵比寿：うまえびす(居酒屋)https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13188572/

・代官山：やまびこ(和食居酒屋)https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130303/13024846/

・恵比寿：TAPS BY YEBISU(ビアバー)https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13276625/

・恵比寿：NORAN(薬膳韓国料理)https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13297516/

・多摩センター：Asianたくま(エスニック居酒屋)https://ajiantakuma.owst.jp

・渋谷：東京ワイン倶楽部 楽(洋系居酒屋)https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13109931/

・神楽坂：jiu bar(中華料理) https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13207885/



■ヱビスについて

1890年、東京で誕生したプレミアムビール。誕生当時から本物のおいしさにこだわり、ヱビスビールの唯一無二のおいしさを磨き続けるとともに、ヱビスビール発売からわずか4年後に黒ビールを発売したり、日本で初めてのビヤホールを開業するなど、数々の挑戦を重ねてきました。

これから先の100年も、継承され続けてきた知見と技術を活かし、ビールの価値を広げ高めていきます。2023年からは、醸造家 有友亮太(ありとも りょうた)の革新的な感性や現代の製法・技術を取り入れ、これまでのビール概念にとらわれない新たなビールのおいしさや楽しさに挑戦していく独創的なライン「CREATIVE BREW」を展開しています。

また2024年4月には、ヱビスビール発祥の地である恵比寿に醸造施設を伴った体験拠点「YEBISU BREWERY TOKYO」を開業し、多くのお客様にご来館いただいています。

ヱビス ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/yebisu/



【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800