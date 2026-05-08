【ホテル長楽館】京都・東山、重要文化財で楽しむ「トロピカルマンゴーアフタヌーンティー」を期間限定提供

株式会社 長楽館トロピカルマンゴーアフタヌーンティー

ホテル長楽館（京都市東山区円山町、総支配人：吉田 重人）は、デザートカフェ長楽館にて、2026年7月1日（水）から7月31日（金）までの期間限定で「トロピカルマンゴーアフタヌーンティー」を提供いたします。

明治期に迎賓の場として建てられた、国指定重要文化財・長楽館。時代を超えて受け継がれてきた空間で、季節の味わいをご提供しております。

今回のアフタヌーンティーでは、盛夏にふさわしい南国の果実を主役に、涼やかな味わいをご提供いたします。

芳醇な甘みのマンゴーに、パッションフルーツやグレープフルーツの爽やかな酸味を重ね、軽やかでみずみずしい味わいに仕立てております。南国の果実ならではの華やかな香りとともに、涼やかな余韻をお楽しみいただけます。

スイーツには、マンゴーの濃厚なムースにパッションフルーツのジュレを重ねた二層仕立てのグラスデザート、ココナッツを忍ばせたアーモンドクリームにフレッシュパイナップルを焼き上げたタルト、ジャスミンがほのかに香るジュレとグレープフルーツのコンポートを重ねたヴェリーヌなど、南国の果実の魅力を引き出した品々をご用意いたしました。

英国式、三段のティースタンドで提供

英国式、三段のティースタンドで提供

セイボリーには、マンゴーと生ハムのサンドイッチや、朝採り玉蜀黍の冷たいポタージュなど、夏の恵みを活かした軽やかな味わいを取り揃えております。

また、コースの締めくくりには「お愉しみの一皿」として、ひんやりとしたマンゴーのグラニテをご提供いたします。オプションでシャンパンを注ぎ、カクテルのようにお楽しみいただくことも可能です。

英国式三段のティースタンドで提供する本アフタヌーンティーは、文化財建築ならではの落ち着いた空間の中で、京都の盛夏に涼を感じていただけるひとときを演出いたします。

「トロピカルマンゴーアフタヌーンティー」概要

期間 2026年7月1日（水）～7月31日（金）

場所 デザートカフェ長楽館 本館1階「迎賓の間」

時間 12:00～18:00（2部制・各2時間）

料金 お一人様 6,500円（税込・サービス料10％別）

予約 2名様より

※写真及びメニューは一例です。

※食材の入荷状況により内容を変更する場合がございます。

※本プランは12歳未満のお客様のご利用・同伴をご遠慮いただいております。

本館1階「迎賓の間」オンラインご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/chourakukan-dessert-cafe/reserve?service_category_id=5d1c41524acf39b476000eb3

■メニュー内容

Aperitif（食前酒） ※下記より一種

・シャンパン（＋1,100円）

・季節のカクテル（＋550円）

・スパークリングワイン

・ノンアルコールスパークリングワイン

・エルダーフラワージュース

Sweets（スイーツ）

・マンゴーとパッションフルーツのムース

マンゴームースに、マンゴーとパッションフルーツのピュレを使用したジュレを重ねた、トロピカルな二層仕立て。

・パイナップルタルト

ココナッツを加えたアーモンドクリームに、フレッシュパイナップルをのせて香ばしく焼き上げた一品。

・グレープフルーツとジャスミンのヴェリーヌ

パンナコッタにグレープフルーツのコンポートと、ジャスミン香るジュレを重ねた、爽やかなグラスデザート。

・季節のフルーツ

マンゴーとメロンを盛り合わせ。

・自家製焼菓子

Scone（スコーン）

・プレーン

・クランベリー

（クロテッドクリーム／ジャム付）

Food（セイボリー）

・マンゴーと生ハムのサンドイッチ／きゅうりのサンドイッチ

・キッシュロレーヌ

・鮎のフリット パッションフルーツとトマトのソース

・朝採り玉蜀黍の冷たいポタージュ

お愉しみの一皿

・マンゴーのグラニテ

マンゴーの果実味をそのまま凍らせたような、なめらかな口どけのグラニテ。

ホテル長楽館

ホテル長楽館は、重要文化財である本館「長楽館」にレストラン・カフェ・スウィーツブティック・バーを備え、併設する新館に全6室の客室を設けるブティックホテルです。2025年には世界的ホテルブランド「Small Luxury Hotels of the World（SLH）」に加盟致しました。

「長楽館（旧村井家別邸）」は、煙草王と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛の別邸として1909年に建てられた京都のモダン建築です。世界各国の建築様式を取り入れた意匠が特徴で、2024年12月9日には国の重要文化財に指定されています。

商号 ：株式会社長楽館

所在地 ：〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

設立 ：1954年9月

事業内容：宿泊施設、レストラン、カフェ及び結婚式・宴会場の運営

長楽館公式ホームページ： https://www.chourakukan.co.jp/

公式Facebook ： https://www.facebook.com/chourakukan/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/chourakukan/

公式X ： https://twitter.com/chourakukan

＊営業日ならびに営業時間の変更の可能性がございます。最新の営業日・営業時間はホームページをご確認ください。

＊上記の内容は発表時のものです。諸般の事情により変更される場合がございます。