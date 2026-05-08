LOWRYS FARM の大人気スタッフプロデュース企画「more＋me」より「mami」「のあ」「なっちゃん」の３名がそれぞれのお悩みを解決するアイテムを5月13日（水）より発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社⾧:北村 嘉輝）のLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は、2025年5月の始動から、毎回多くのお客さまにご好評いただいているスタッフプロデュース企画「more＋me」より、新作を発売いたします。今回は系統の異なる人気スタッフ「のあ」「mami」「なっちゃん」の3名が、リアルな悩みを解決するアイテムをプロデュース。2026年５月1３日（水）より公式WEBストア and ST（アンドエスティ）で発売いたします。実店舗では各スタッフが所属する金沢フォーラス店（のあ）、イオンレイクタウン店（mami）、川崎アトレ店（なっちゃん）の3店舗にて、5月16日（土）より本人がプロデュースしたアイテムのみをそれぞれ限定販売いたします。

今回、「のあ」「mami」「なっちゃん」が、自分たちのリアルな悩みを解決し、一点投入でコーデをアップデートできる優秀アイテムを企画。シーン別の着こなしをWEBコンテンツとしてお届けします。こだわりを詰め込んだ商品の魅力に加え、普段とは違う新鮮な表情にも注目です。

■お悩み解決アイテム企画「more＋me」概要

＜WEBサイト＞

本発売日

2026年5月13日（水）19:00～

取扱い店舗

公式WEBストア and ST（全ラインアップを展開）

展開アイテム

全ラインアップを展開

＜LOWRYS FARM店舗＞

本発売日

2026年5月16日（土）10:00～

※販売店舗の営業時間に準ずる

※なくなり次第終了

取扱い店舗

金沢フォーラス店（「のあ」所属店舗）、イオンレイクタウン店（「mami」所属店舗）、アトレ川崎店（「なっちゃん」所属店舗）

展開アイテム

金沢フォーラス店:バルーンシフォンブラウス、マルチwayリボンキャミサロペ

イオンレイクタウン店:ビンテージライクミリタリージャンスカ、シアワセレースミニワンピ

アトレ川崎店:シャーリングトキメキロゴT、ロマンティックフリルスカート

特設サイト:

https://www.dot-st.com/lowrysfarm/cp/staff_produce_202605

■商品詳細

「のあ」企画

バルーンシルエットが“カワイイ”1枚で決まる夏ブラウス

裾のリボンで着丈やシルエットを自分好みに調整でき、様々な表情で楽しんでいただける1枚に仕上げました。

ネックラインををゴム仕様にすることで、オフショルとしても着用できるのも嬉しいポイント。1枚でさらっと着るのはもちろん、サロペットやキャミワンピースのインナーとしても使える、着回し力抜群のブラウスです。

商品名:バルーンシフォンブラウス

価格:5,500 円（税込）

カラー展開:ミルク(アイボリー)、ピーチミルク(ピンク)

様々な着こなしが楽しめる万能サロペット

幅広いお客さまに着用していただけるように、S、Mの2サイズ展開で仕上げました。肩紐をリボン仕様にすることで、さらに⾧さ調整ができ、結ぶ位置で様々なアレンジも楽しんでいただけます。

薄手素材で夏までストレスフリーに着用できることに加え、取り外し可能なベルトで気分に合わせて雰囲気を変えられるなど細部までこだわりを詰め込んだ1 着です。着るたびに気分を上げて、1枚でコーデを完成させてくれる主役級サロペットです。

商品名:マルチwayリボンキャミサロペ

価格:8,250 円（税込）

カラー展開:ミルクティーベージュ(ベージュ)、ショコラブラック(ブラック)

「mami」企画

昨年即完したmamiジャンスカ第2弾

昨年ご好評いただいたジャンスカが新色で再登場。ミリタリーボトムをそのままリメイクしたようなデザインと、やわらかいストレッチ素材で着心地にとことん拘った大人女子のためのジャンパースカートです。

商品名:ビンテージライクミリタリージャンスカ

価格:8,250 円（税込）

カラー展開:カプチーノ(アイボリー×ブラウンステッチ)、ラテベージュ、スレートグレー

繊細な刺繍レースを贅沢に使った総レースのミニキャミワンピース

大胸さんも着心地良く着られるようバスト周りはゴム仕様にまた他では見かけないカラーレースの色味も拘りポイントです!ショートパンツはもちろん、大人女子がチュニックとしても楽しめる丈感に仕上げました。

商品名:シアワセレースミニワンピ

価格:7,700 円（税込）

カラー展開:ウォームホワイト、オリーブグリーン、オレンジブラウン

「なっちゃん」企画

胸元にシャーリングデザインを施したロゴTシャツ

シャーリング部分は胸周りがスッキリと見えるようデザインの配置にこだわり、着るだけで着痩せが叶えられるアイテムに仕上げました。着丈はチュニック丈と⾧めに設計することで、体型カバーをしつつ、ボトムスを選ばず合わせられる着回し力抜群の１枚です。

商品名:シャーリングトキメキロゴT

価格:5,500 円（税込）

カラー展開:アップルパイ（アイボリー）、巨峰タルト（ネイビー）

ティアードフリルをたっぷりあしらったスカート

可愛らしいボリューム感とイレヘムデザインのフリルなど見た目のバランスなど細部までこだわりを詰め込んだ1枚です。ウエストもゴムで履きやすく、ストレスフリーなのに、着るだけで映えるコーデの主役になるデザインです。

商品名:ロマンティックフリルスカート

価格:7,700 円（税込）

カラー展開:エスプレッソ（ホワイト×ブラック）、クリームソーダ（ブルー）

■「more＋me」スタッフについて

のあ（金沢フォーラス店スタッフ）

STAFF BORD:https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=83439

Instagram:https://www.instagram.com/__.yanoa/

mami（イオンレイクタウン店スタッフ）

STAFF BORD:https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=10983

Instagram:https://www.instagram.com/h.mami_1991/

なっちゃん（川崎アトレ店スタッフ）

STAFF BORD:https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=39607

Instagram:https://www.instagram.com/natchangram_62/

■LOWRYS FARM（ローリーズファーム）について

私に、まっすぐ。をコンセプトに、

ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、

「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、

すべての大人の女性を、応援します。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/lowrysfarm/

＜Instagram＞@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/

＜Tiktok＞@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official