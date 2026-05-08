【JAF静岡】「お茶香る 温泉ほっこり 和菓子日和さんぽin島田市川根」を開催します

一般社団法人 日本自動車連盟

島田市家山の町並み

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）静岡支部 支部長（小野田 剛久）は、6月13日（土）に、静岡県島田市川根エリアにて「お茶香る 温泉ほっこり 和菓子日和さんぽin島田市川根」を開催します。

前回、2025年6月14日（土）に島田市本通周辺エリアにて開催された「和菓子めぐりウォーキングin島田市」では、65組139名と大変多くの方が参加され、参加者からは「色々なお店の和菓子が楽しめて、嬉しかった」「和菓子だけでなく、コース上の由緒あるところや博物館もあって楽しめた」など、和菓子だけでなく島田市の歴史と文化を体験できるウォーキングイベントとして大変好評でした。



今回は、島田市川根エリアにある美味しい和菓子店などを巡るコースを設定しました。

コース上の和菓子店に立ち寄って、引換券と和菓子などを交換して実際に召し上がっていただけます♪

さらにウォーキング後には「川根温泉ふれあいの泉」入浴も付いています。

ウォーキングで良い汗をかいた後に、温泉に入ってさっぱりして帰路につくことができます。

和菓子などを味わうだけでなく、川根エリアの街並みを知り、温泉も楽しむことができるコースです。

島田市川根エリアの魅力を感じながら歩いてみませんか？

大井川鐵道家山駅

風情溢れる駅舎が特徴の大井川鐵道家山駅です。

ノスタルジックな雰囲気につつまれた家山駅周辺を散策いたします。

参加店舗＆和菓子等一覧川根茶ティーバッグ（煎茶・玄米茶・ほうじ茶）１個＆川根茶のふるまい

いっぷく茶処やませき

川根大福（茶）

加藤菓子舗

急須もなか（お茶・小倉・川根の塩）１個

菓子処 三浦

川根茶クッキー

朝日園 本店

川根温泉ふれあいの泉 入浴券付き

・天然温泉

※露天風呂には男女合わせて11ケ所の浴槽があります。全てが源泉掛け流しの天然温泉をお楽しみいただけます。

・多彩な列車が景色を彩る露天風呂

※大井川鐵道のSL列車は、現在運休となっておりますが、他にもブルートレイン急行を始め、首都圏や近畿地方で活躍した列車が通過いたします。「きかんしゃトーマス号」は5月～12月の土日祝日を中心に運行予定です。

川根温泉ふれあいの泉露天風呂イベント詳細- イベント名「お茶香る 温泉ほっこり 和菓子日和さんぽin島田市川根」- 開催日時2026年6月13日（土）10:30～15:30- 開催場所川根温泉ふれあいの泉駐車場～大井川鐵道家山駅周辺～川根温泉ふれあいの泉をめぐるコース※詳細は、下記のリンクボタンよりご確認ください。- 参加条件事前申込をいただいた方のみご参加いただけます。※参加は中学生以上といたします。- 募集定員100名※応募多数の場合は抽選※最少催行30名- 参加費用JAF会員：1人2,300円（和菓子4種、入浴券、保険代含む）一般：1人2,400円（和菓子4種、入浴券、保険代含む）※参加費は申込フォームからのクレジット決済となります。（クレジットカード・ｄ払い）※デビットカードをご使用の場合、即日決済となりますのでご注意ください。- 駐車場川根温泉ふれあいの泉 第２駐車場（無料）- その他※小雨決行、荒天・自然災害の場合は、JAFにて開催を中止する場合がございます。※中止の場合は、前日6月12日（金）16:00までにメールにてお知らせします。申込方法- 申込方法：下記のリンクボタンからアクセスし、専用フォームからお申し込みください。※当選結果は、6月2日（火）18:00までに当落メールを送信します。- 申込期間：2026年4月13日（月）～2026年5月31日（日）23:55まで※2026年6月5日（金）23:55までキャンセルを受け付けます。それ以降のキャンセルは返金できませんのでご了承ください。お申し込み・詳細は、こちらから :https://jaf.link/48w1Ce8