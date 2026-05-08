【シナグロブリティッシュセレクションByマダムヒロミ】そごう横浜店「クッキー博覧会」に初出店。人気商品「アンのレモンケーキ」や「ショートブレッド」などを販売
オーガニック食品および健康補助食品の企画・製造・販売・卸を行う薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：河野司）が展開するシナグロ ブリティッシュセレクション by マダムヒロミは、2026年5月13日（水）から25日（月）に開催される「クッキー博覧会 そごう横浜店」に出店いたします。
本イベントでは、英国展でもご好評いただきました、フランス・ノルマンディの名門バター「イズニー・サントメール」を使用したショートブレッドを再販売いたします。
さらに、定番人気商品の「フラップジャック」や「アンのレモンケーキ」、有機JAS認証を取得した「Tea Bird Tea」シリーズなど、多彩なラインナップをご用意しています。
クッキー博覧会商品ラインナップ
1.イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド
イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド
2.フラップジャック2種詰め合わせ(ココナッツと干しイチジク、クランベリー/チョコレートとカカオニブ、クルミ)
フラップジャック2種詰め合わせ 8枚袋入り(左) 18枚缶入り(右)
3.アンのレモンケーキ
アンのレモンケーキ
4.有機フルーツスプレッド2種（ブルーベリー/ブラックベリー）
有機ブルーベリーのスプレッド
有機ブラックベリーのスプレッド
5.四万十有機レモンのカード
四万十有機レモンのカード
6.Tea Bird Tea各種（有機アールグレイオレンジ/有機バニラルイボスティー/有機レモングラスジンジャー）
有機アールグレイオレンジ
有機バニラルイボスティー
有機レモングラスジンジャー
7.Tea Bird Tea新フレーバー2種（有機チョコレートオレンジ/有機チョコレートビスケット）
有機チョコレートオレンジ
有機チョコレートビスケット
8. Amelieオリジナルグッズ各種（アクリルキーホルダー/ジュートバッグ/Amelie オーガニックコットン巾着）
アクリルキーホルダー(左) ジュートバッグ(中央) オーガニックコットン巾着(右)
9.レモンセット
アンのレモンケーキ＆四万十有機レモンカード&Tea Bird Tea有機レモングラスジンジャー
10. Tea Bird Tea3種セット
Tea Bird Tea3種セット
会場限定Instagramフォローキャンペーンを実施
会場では公式Instagramアカウントをフォローいただいた方に、
マダムヒロミの愛猫アメリをデザインした「アメリのキラキラシール」を
プレゼントするキャンペーンを実施いたします。
シナグロ ブリティッシュセレクションByマダムヒロミ公式Instagram
@cinagro_british_selection_bymh(https://www.instagram.com/cinagro_british_selection_bymh/)
公式Instagramアカウントでは、
マダムヒロミの焼菓子を使ったアレンジレシピのご紹介や、出展イベント・新商品情報などを発信しています。
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クッキー博覧会イベント概要
第5回 クッキー博覧会
会場：そごう横浜店
アクセス：神奈川県横浜市西区高島2-18-1
TEL：045-465-2111（代表番号）
開催日時：2026年5月13日(水)～5月25日(月)
※最終日午後5時終了
本件に関するお問い合わせ
シナグロ ブリティッシュセレクション by Madam Hiromi
TEL：045-872-5960(#)（代表）
FAX：045-227-6634(#)（代表）
公式サイト：https://biocle.jp/SHOP/73266/199226/list.html
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