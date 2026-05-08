【シナグロブリティッシュセレクションByマダムヒロミ】そごう横浜店「クッキー博覧会」に初出店。人気商品「アンのレモンケーキ」や「ショートブレッド」などを販売

薬糧開発株式会社

オーガニック食品および健康補助食品の企画・製造・販売・卸を行う薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：河野司）が展開するシナグロ ブリティッシュセレクション by マダムヒロミは、2026年5月13日（水）から25日（月）に開催される「クッキー博覧会 そごう横浜店」に出店いたします。

本イベントでは、英国展でもご好評いただきました、フランス・ノルマンディの名門バター「イズニー・サントメール」を使用したショートブレッドを再販売いたします。

さらに、定番人気商品の「フラップジャック」や「アンのレモンケーキ」、有機JAS認証を取得した「Tea Bird Tea」シリーズなど、多彩なラインナップをご用意しています。

クッキー博覧会商品ラインナップ

1.イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド

イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド

2.フラップジャック2種詰め合わせ(ココナッツと干しイチジク、クランベリー/チョコレートとカカオニブ、クルミ)

フラップジャック2種詰め合わせ 8枚袋入り(左) 18枚缶入り(右)

3.アンのレモンケーキ

アンのレモンケーキ

4.有機フルーツスプレッド2種（ブルーベリー/ブラックベリー）

有機ブルーベリーのスプレッド有機ブラックベリーのスプレッド

5.四万十有機レモンのカード

四万十有機レモンのカード

6.Tea Bird Tea各種（有機アールグレイオレンジ/有機バニラルイボスティー/有機レモングラスジンジャー）

有機アールグレイオレンジ有機バニラルイボスティー有機レモングラスジンジャー

7.Tea Bird Tea新フレーバー2種（有機チョコレートオレンジ/有機チョコレートビスケット）

有機チョコレートオレンジ有機チョコレートビスケット

8. Amelieオリジナルグッズ各種（アクリルキーホルダー/ジュートバッグ/Amelie オーガニックコットン巾着）

アクリルキーホルダー(左) ジュートバッグ(中央) オーガニックコットン巾着(右)

9.レモンセット

アンのレモンケーキ＆四万十有機レモンカード&Tea Bird Tea有機レモングラスジンジャー

10. Tea Bird Tea3種セット

会場限定Instagramフォローキャンペーンを実施

Tea Bird Tea3種セット

会場では公式Instagramアカウントをフォローいただいた方に、

マダムヒロミの愛猫アメリをデザインした「アメリのキラキラシール」を

プレゼントするキャンペーンを実施いたします。

シナグロ ブリティッシュセレクションByマダムヒロミ公式Instagram

@cinagro_british_selection_bymh(https://www.instagram.com/cinagro_british_selection_bymh/)



公式Instagramアカウントでは、

マダムヒロミの焼菓子を使ったアレンジレシピのご紹介や、出展イベント・新商品情報などを発信しています。

この機会にぜひフォローのうえ、最新情報をご覧ください。

クッキー博覧会イベント概要

第5回 クッキー博覧会

会場：そごう横浜店

アクセス：神奈川県横浜市西区高島2-18-1

TEL：045-465-2111（代表番号）

開催日時：2026年5月13日(水)～5月25日(月)

※最終日午後5時終了

本件に関するお問い合わせ

シナグロ ブリティッシュセレクション by Madam Hiromi

TEL：045-872-5960(#)（代表）

FAX：045-227-6634(#)（代表）

公式サイト：https://biocle.jp/SHOP/73266/199226/list.html

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