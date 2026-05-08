＜ne Quittez pas×西村カナコ×MASAKAZU FUSAWA＞旅と日常を繋ぐトリプルコラボレーション。サマーハット3型を発売。

株式会社Pasand

株式会社Pasand（代表取締役 神 真美、港区北青山3-8-3）が運営するブランド＜ne Quittez pas (ヌキテパ) ＞は、フリーランスPR・西村カナコ氏との初となるコラボレーションハットを発表。本コレクションは、オートクチュールの技術をベースに持つハットブランド＜MASAKAZU FURUSAWA (マサカズ フルサワ)＞を迎えた三者コラボレーションとして実現。5月13日(水)よりPasand by ne Quittez pas全店舗にて発売を開始いたします。

ヌキテパとも親交が深く、20年以上に渡るPR歴で培った審美眼と洗練された日常や美容にまつわるインサイトが、多くの女性から共感と支持を集めている西村氏。双方の美意識を掛け合わせた初となるコラボレーションは、日常にも旅にも寄り添いながら、かぶるだけで着こなしがアップデートされる、軽やかで実用的なサマーハット3型。

「帽子って、コーディネートの中では面積が小さいのですが、

実は印象を大きく変えるアイテムだと思うんです。

帽子ひとつで着こなしが引き締まったり、逆に抜け感が出たりする

私にとって欠かせないファッションアイテムのひとつ。

でも好きだからこそ、いざ探すと“ちょうどいいもの”って意外と少なくて。

甘すぎたり、大げさになってしまったり、日常に馴染まなかったり。

それなら自分で作ってみたいなと思ったのが

今回のコラボレーションのきっかけでした。

デザインする上で意識したのは、

普段のスタイリングの延長で、気負わず取り入れられること。

そして、かぶるだけで少し気分を上げてくれること。

また機能面でも、内側のベルトでサイズ調整ができたり、

ピンで固定できたりと、実際に自分が“こうだったらいいのに”と

思っていた理想をすべて形にしました。」by Canako Nishimura

＜Collaboration #1 Foldable Paper Braid Hat＞

col. Grey／Pink 税込\22,000

クラシックな中にモダンさが香る、つば広のカサブランカハット。

甘くなりすぎないようトップをフラットにし、下に向かってカーブするつばの角度を深めに設定。柔らかなペーパーブレードを使用しているため、折りたたみも可能。くすみピンクとグレーの２色展開という、あまり見かけないニュアンスカラーもポイント。

＜Collaboration＃2 Paper Panama Hat＞

col. Ivory／Navy 税込\24,200

リュクスなパナマハットをベースに、2重のエッジで遊び心をプラスした、リゾート感のあるハット。ツバのエッジの部分を二重にして、まるで帽子を2枚重ねてかぶっているようなデザインに。さらに下側をフリンジ状にほぐすことで、きれいに整いすぎないラフなニュアンスを演出。

＜Collaboration＃3 Paper Braid Casket＞

col. Black／Natural 税込\22,000

キャップ感覚で楽しめる、洒落感あふれるキャスケット。高さやふくらみも、“頑張っている”感じにならず、自然に馴染むバランスにこだわり、かぶったときに顔が小さくすっきり見えるようつばは広めに設計。折りたたみ可能で、キャップが苦手な方のデイリーアイテムとしておすすめしたい逸品。

情報解禁日となる5月8日(金)より、ブランド公式サイトにて特設ページを公開。それぞれのアイテムに込めた想いや、西村氏本人が着用した着回し提案のスナップをお届けいたします。

= 西村カナコ コラボレーション 特設ページ ＝

https://nequittezpas.jp/blogs/updates/canako_nishimura_masakazu_furusawa

貴重なコレクションをお見逃しなく、是非店舗やオンラインストアでご覧くださいませ。

・INFORMATION

= 西村カナコ × ne Quittez pas インスタライブ開催 ＝

◆2026年5月12日(火) 19:00

コラボレーションアイテムの先行予約開始日にインスタライブを開催。西村氏本人からこだわりやスタイリングポイントを解説、ハットの着用感と合わせてお届けいたします。

＜配信アカウント＞

@(https://www.instagram.com/canako__nishimura?igsh=aWtoMTcwZTdkd2xj)canako__nishimura(https://www.instagram.com/canako__nishimura?igsh=aWtoMTcwZTdkd2xj) / @pasand_by_nequittezpas(https://www.instagram.com/pasand_by_nequittezpas/)：2アカウント同時配信

= 発売スケジュール ＝

◆2026年5月13日(水) 全店舗発売

Pasand by ne Quittez pas 全店舗およびオンラインストアにて発売

https://nequittezpas.jp/

・Profile

西村カナコ

フランス系化粧品会社やアパレルブランドで20年以上に渡りPRおよびブランドディレクションに従事し、2021年自身が代表を務めるPR・コンサルティング会社CANAAN Inc. を設立。美容領域にとどまらず、ファッションやライフスタイル分野においても、独自の審美眼と本質を捉える戦略性を軸に、ブランドの価値創造を手がけている。

Instagramで発信される洗練された日常のコーディネートや美容にまつわるインサイトが、多くの女性から共感と支持を集めている。

Instagram：@canako__nishimura(https://www.instagram.com/canako__nishimura/)

Masakazu Furusawa

帽子店を営む父の背中を見て育ち、帽子の有名メゾンで経験を重ねたデザイナー・古澤正和が2020年に設立したヘッドウエアブランド。素材とかたちへの真摯な向き合いを軸に、頭にのせた瞬間にその人が整うバランスと、時代の空気をしなやかに汲みとった洗練されたニュアンスを添えるコレクションを展開

HP: ht(https://store.masakazufurusawa.com/)tps://store.masakazufurusawa.com/(https://store.masakazufurusawa.com/Instagram:)

Instagram: @masakazu_furusawa_official(https://www.instagram.com/masakazu_furusawa_official/)

・Pasand by ne Quittez pas（パサンド バイ ヌキテパ）

＜Pasand（パサンド）＞は、＜ne Quittez pas（ヌキテパ）＞がキュレーションしたセレクトショップ。「Ordinary Happiness」をテーマにしたオリジナルのファッションアイテムやホームプロダクトetc. そして世界各地で心奪われたすてきなもの。ものとの出会いにパワーチャージできるような楽しさを凝縮してお伝えしています。

＝ ne Quittez pasについて ＝

インドの上質な素材や職人技とモダンなデザインを融合するファッションブランド。東京・青山の旗艦店を中心とした直営店のほか、様々な高感度セレクトショップで展開。

[Instagram] @pasand_by_nequittezpas(https://www.instagram.com/pasand_by_nequittezpas/)

＝生産におけるサステナビリティ＝

設立当初より20年に渡り、生産拠点であるインド現地にて、ものづくりに関わる約300名以上の雇用を生み出し、女性を含むひとりひとりの安定した生活を支えてきました。また、生産過程の産業廃水を浄化する処理技術をもつ優れた工場とパートナーシップを組むなど、人としての尊厳を守りながら、持続可能な循環を創っていくことを大切にしています

直営店舗一覧

Pasand by ne Quittez pas 公式オンラインストア https://www.nequittezpas.jp

Pasand by ne Quittez pas AOYAMA

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan新宿

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan高輪

Pasand by ne Quittez pas アトレ恵比寿

Pasand by ne Quittez pas ルミネ有楽町

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan横浜

Pasand by ne Quittez pas グラングリーン大阪

Pasand by ne Quittez pas 大丸神戸