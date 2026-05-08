株式会社GOAT【30分以内】AIと進める食品EC新商品企画テンプレ！市場調査からLP設計まで一気通貫で完全無料公開

株式会社GOATは、「【30分以内】AIと進める食品EC新商品企画テンプレ！市場調査からLP設計まで一気通貫」をAI対応プロンプトつきで無料公開しました。ChatGPTにコピペするだけで使えるステップ別プロンプトを各フェーズに収録。企画から発売まで迷わず進める食品EC専用の新商品設計テンプレートです。

■ 「作ってから売り方を考える」は、すでに負けている

食品ECで新商品が売れなかったケースを振り返ると、ほぼ全てに「作ってから売り方を考えた」という共通点があります。

成功している事業者は逆です。商品開発の前に「どのキーワードで検索されているか」「競合の弱点はどこか」「この価格でLTVは成り立つか」を先に設計します。

作る前の市場調査・USP言語化・価格設計・LP構成の4点セットが揃っていない新商品は、発売前からすでに勝率が低い状態です。

このテンプレートは、AIと並走しながら企画段階でこの4点を揃えるためのステップ別ガイドです。

■ 資料に収録されている主な内容

📊 STEP1 市場調査プロンプト

楽天ランキング上位10商品の競合マッピングをAIに指示するプロンプト。「競合が弱い軸」を発見して攻めるポジショニング設計

📊 STEP2 USP言語化プロンプト

「〇〇な人のための〇〇」の1文に落とし込むコンセプト設計。競合が真似しにくい事実ベースのUSPをAIで棚卸しする手順

📊 STEP3 LTV逆算価格設計

初回価格×F2転換率×LTVから逆算してCPAの上限を決めるAI対応計算テンプレート。食品EC粗利40～60%を確保した価格設計の実践

📊 STEP4 LP構成同時設計

商品企画と並走してLP構成を作ることで「伝えにくい商品」を企画段階で発見する方法。LP設計後回しで発生する典型的な失敗パターンと回避策

代表コメント

「GOATでも支援の中でAIを活用した商品企画プロセスを実践しています。AIは市場調査・USP言語化・コピー生成の「たたき台」として非常に有効ですが、価格設計とUSPの最終判断は自社の実データで検証してから確定することが重要です。このテンプレートが、「また売れなかった」を繰り返すサイクルを断ち切るきっかけになれば十分です。まずSTEP1の市場調査プロンプトを、今日手元の商品で試してみてください。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

■ こんな食品EC事業者に、今すぐ読んでほしい

新商品を出したが想定の半分も売れなかった経験があり、「なぜ売れなかったか」が今も言語化できていない

市場調査はしているつもりだが「この商品でどこに勝てるか」が言語化できない

商品が完成してからLPを考え始めて、「伝え方が難しい」と気づいた経験がある

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「【30分以内】AIと進める食品EC新商品企画テンプレ！市場調査からLP設計まで一気通貫で完全無料公開」は、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

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