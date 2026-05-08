【シル活】業界初の手作りシール素材「カプリーナ」発売。“カプセルシール”を自分で作る。

株式会社MY mama

立体的で中にパーツが入った「カプセルシール」。

コレクションのような特別感から人気を集める一方で、材料は売っておらず「自分で作る」という選択肢はこれまでほとんどありませんでした。

こうした背景を受け、株式会社MY mamaは、誰でも簡単にカプセルシール風の作品が作れる新商品「カプリーナ」を発売いたします。

■ 「自分で作れたらいいのに」から生まれた商品

市販のカプセルシールを見て、「これを自分で作れたらもっと楽しいのではないか？」そう感じたことが、本商品の出発点です。

また、MY mamaではこれまで多くのデコパーツを取り扱ってきたことから、

それらを活かし、自由に組み合わせて楽しめるシール作りを提案したいと考えました。

好きなパーツを選び、自分だけのデザインで作る。

そんな体験を気軽に楽しめる商品として企画しています。

■ 約6mmのドーム構造で“ぷっくり感”を再現

「カプリーナ」を使って手作りしたシール

「カプリーナ」は、約6mmの厚みを持つドーム型構造が特長です。

立体的なフォルムにより、デコパーツやぷっくりシールを中に入れることができ、まるで市販品のような仕上がりを再現できます。

一方で、シール帳に貼ってもかさばりすぎないよう、厚みを抑えたスリム設計に仕上げました。

素材には“ブリスター素材”を採用。

玩具などのパッケージにも使用される、軽量で丈夫な、つぶれにくさが特長の素材です。

シール作りのように手に触れる回数が多い作業でも扱いやすく、安心して制作を楽しめます。

■ 手作りだからこそ難しい構造を設計

本商品は完成品ではなく「自分で作る素材」であるため、

のりしろ部分や組み立て構造、作業工程の設計が重要なポイントとなりました。

実際の制作工程を細かく想定しながら試作を重ね、

誰でも無理なく作れる仕様へと調整。

さらに、必ず発生するのりしろ部分については、

ラインストーンで装飾することで自然にカバーできるよう工夫しています。

見た目の完成度を保ちながら、手作りならではの課題にも対応しました。

■ このセットだけで“必ずかわいい”が完成

セット内容にもこだわり、「このセットがあれば必ずかわいく仕上がる」構成を目指しました。

主役となるデコパーツは、カプリーナにぴったり収まるサイズ感をセレクト。

さらに、メインユーザーとなる子どもたちの心を惹きつけるデザインをリサーチし選定しています。

脇役となる素材についても、主役のデコパーツがより引き立つよう、デザインや色味を細かく調整。

キラキラした封入素材は、組み合わせた際に映えるよう、色をミックスして配色しています。

さらに、シール作りに適した背景シールや説明書も付属。

初めての方でも迷うことなく、完成度の高いシール作りを楽しめる仕様です。

■ 親子で楽しめる、安心のクラフト体験

「カプリーナ」はレジンを使用せず、安全な材料のみで制作できるため、

お子様でも安心して取り組むことができます。

自分で考え、選び、作る工程を通じて、創造力を育むきっかけにもなります。

まずは簡単な手作り体験から、「作ることが楽しい」と感じていただけるきっかけになることを目指しています。

商品情報

カプリーナ

2026年5月9日 20:00発売

税込299円

10個入



手作り工房MYmama（エムワイママ）

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/auc-my-mama/6863r/

カプリーナ 手作りキット

2026年5月9日 20:00発売

税込2,299円（カプセルシール30個入り）



手作り工房MYmama（エムワイママ）

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/auc-my-mama/5710r/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社MY mama（エムワイママ）

公式サイト お問い合わせフォーム：https://mymama.co.jp/contact/

【株式会社MY mamaについて】

「お客様の創作意欲に火をつけ、作る喜びを感じて頂きたい」

株式会社MY mama（エムワイママ）は、手芸材料の企画製造販売を行う会社です。

全従業員がハンドメイドユーザーの視点に立ち、質の高い商品を誰もが手を出せる価格でご提供することをポリシーに毎月新商品を開発、発売しています。

創業者の20年以上に及ぶ変わらぬハンドメイドへの思いが社風となり、現在に至ります。

楽天ショップ: https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-my-mama/

ヤフーショップ：https://shopping.geocities.jp/my-mama/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/node/5326726051

Instagram配信中（@tedukuri_my_mama）

https://www.instagram.com/tedukuri_my_mama/

会社名：株式会社MY mama

所在地：愛知県名古屋市南区南野2丁目291番

代表者：蟹江 幸子

公式HP：https://mymama.co.jp/

事業内容: 手芸材料の企画・製造・販売