【5/19開催】トリップアドバイザーの最新データで読み解く2026年インバウンド動向と旅行者の意思決定プロセス

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、5月19日（火）15:00-16:00にインバウンド事業担当者様向けのオンラインセミナーを開催します。参加費は無料です。

インバウンド市場の拡大に伴い、「どの市場を狙うべきか」「旅行者は何を見て選んでいるのか」を正確に把握することが、事業者にとってますます重要になっています。

本セミナーでは、トリップアドバイザーの最新調査データをもとに、訪日外国人の意思決定プロセスや国籍別の行動特性、旅行トレンドの変化を解説。今後のインバウンド対応を考えるための具体的な視点をお届けします。

セミナーのポイント

セミナー内容

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202605_tripadvisor/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202605_tripadvisor- トリップアドバイザーの最新調査から、2026年のインバウンド動向がわかる- 訪日外国人の意思決定プロセスや国籍別の行動特性がわかる- 今後のインバウンド戦略を考えるための視点が整理できる第一部：2026年に事業者が取り組むべきインバウンド戦略（mov）

最新のインバウンド動向について解説します。

訪日外客数や消費動向といったデータに加え、旅行者の意思決定プロセスや国籍別の行動特性を整理し、インバウンド市場の全体像を捉えます。

＜トピック＞

- 訪日外客数・訪日消費額の最新動向- 訪日外国人の意思決定ジャーニー- 国籍別にみる行動特性の違い- 口コミの重要性第二部：2026年版 トリップアドバイザー インバウンドレポート（トリップアドバイザー社）

6市場・3,025名の調査データをもとに、訪日外国人の最新動向を解説いただきます。

＜トピック＞

- 旅行トレンドの変化- 地方観光への関心の高まりとその背景- AIや口コミを含む情報収集および意思決定の変化- 混雑回避ニーズと観光の分散化無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202605_tripadvisor/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202605_tripadvisor

登壇者

▼「選ばれる店」になるためのMEO・口コミ戦略なら口コミコムサービスの詳細はこちら :https://kutikomi.com/inbound/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202605_tripadvisor

中川 聡美

トリップアドバイザー 主任クライアント・パートナー

国内外の旅行会社、海外DMOを経て2021年に世界最大の旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」入社。現在は日本のディスティネーション・マーケティング担当として、主にインバウンドプロジェクトに関わり、海外から国内各地方への旅行者誘客を目的としたマーケティングとプロモーションを支援している。

吉田 泰生

株式会社mov マーケティング部 部長

出版取次会社に新卒で入社。MD担当を経て、予実績管理や戦略の策定・推進を担当。2019年にヘルスケア領域に事業を展開している人材紹介会社に入社し、マーケットの分析・KPIの設計と改善推進・中期経営計画や予実績管理に従事。その後、広告代理店を経て、現在は株式会社movにてインサイドセールスの立ち上げを経て、マーケティング部の部長として従事。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202605_tripadvisor/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202605_tripadvisor

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogleマップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202605_tripadvisor

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202605_tripadvisor

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202605_tripadvisor)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202605_tripadvisor)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202605_tripadvisor)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202605_tripadvisor)ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202605_tripadvisor)」の運営

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当：新原

メールアドレス：pr@mov.am

電話：070-9343-8235