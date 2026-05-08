気分で選ぶ、今日のひと袋。『かきたねHappy Choice』６月１日（月）スタート
とよす株式会社
ひと袋から気分で選べる！『かきたねHappy Choice』
ジ アウトレット湘南平塚店かきたねファクトリー
かきたねファクトリーで働く小人たち
ラインナップは5種類
[表: https://prtimes.jp/data/corp/74980/table/116_1_dee51ebe27872bf5118723092fe69208.jpg?v=202605081051 ]
とよす株式会社（本社：大阪府池田市 社長：眞田 昌彦）は、百貨店を中心に展開している柿の種専門店「かきたねキッチン」の新サービス『かきたねHappy Choice』を、2026年6月1日(月)からジ アウトレット湘南平塚店、レイクタウンアウトレット店、ジ アウトレット北九州店で展開いたします。
ひと袋から気分で選べる！『かきたねHappy Choice』
■ ひと袋から、もっと自由に。かきたねを気軽に楽しむ新スタイル
「かきたねキッチン」は、“毎日を、ハッピーに”をコンセプトに、ワクワク感や楽しい気分をお届けする柿の種専門店です。このたび、かきたねをもっと気軽に、もっとパーソナルに楽しんでいただきたいという思いから、個包装をひとつから選べる新サービス『かきたねHappy Choice』 を、モール店舗限定でスタートします。
ラインナップは、かきたね「贅沢チーズ」「甘醤油のあと辛」「海老マヨネーズ味」「和風てりやき醤油味」、かきたねポテト「サワークリームオニオン味」の全5種類。
まずはお試しに、自分だけのおやつに、好きな味を組み合わせてちょっとしたギフトにも。その日の気分に合わせて自由に選ぶ、あなただけの『Happy Choice』をお楽しみください。
■ 「かきたねファクトリー」から小人たちがお届け
全国3店舗のコンセプトショップ限定で展開する本サービスは、各店舗に設置された、柿の種の製造工程を楽しく学べるからくりディスプレイ「かきたねファクトリー」 と連動した世界観が魅力です。
『Happy Choice』のかきたねは、ファクトリーで働く小人たちが運んできた--
そんなストーリーを感じさせる演出として、小人サイズの木製トラックなど、遊び心あふれるディスプレイにもご注目ください。
味を選ぶ楽しさに、見る楽しさ、知る楽しさをプラス。
かきたねキッチンコンセプトショップならではの、ちょっと特別なお買い物体験をお届けします。
ジ アウトレット湘南平塚店かきたねファクトリー
かきたねファクトリーで働く小人たち
ラインナップは5種類
■商品概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/74980/table/116_1_dee51ebe27872bf5118723092fe69208.jpg?v=202605081051 ]