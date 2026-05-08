気分で選ぶ、今日のひと袋。『かきたねHappy Choice』６月１日（月）スタート

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とよす株式会社

　とよす株式会社（本社：大阪府池田市　社長：眞田 昌彦）は、百貨店を中心に展開している柿の種専門店「かきたねキッチン」の新サービス『かきたねHappy Choice』を、2026年6月1日(月)からジ アウトレット湘南平塚店、レイクタウンアウトレット店、ジ アウトレット北九州店で展開いたします。



ひと袋から気分で選べる！『かきたねHappy Choice』

■ ひと袋から、もっと自由に。かきたねを気軽に楽しむ新スタイル


　「かきたねキッチン」は、“毎日を、ハッピーに”をコンセプトに、ワクワク感や楽しい気分をお届けする柿の種専門店です。このたび、かきたねをもっと気軽に、もっとパーソナルに楽しんでいただきたいという思いから、個包装をひとつから選べる新サービス『かきたねHappy Choice』 を、モール店舗限定でスタートします。


　ラインナップは、かきたね「贅沢チーズ」「甘醤油のあと辛」「海老マヨネーズ味」「和風てりやき醤油味」、かきたねポテト「サワークリームオニオン味」の全5種類。


　まずはお試しに、自分だけのおやつに、好きな味を組み合わせてちょっとしたギフトにも。その日の気分に合わせて自由に選ぶ、あなただけの『Happy Choice』をお楽しみください。


■ 「かきたねファクトリー」から小人たちがお届け


　全国3店舗のコンセプトショップ限定で展開する本サービスは、各店舗に設置された、柿の種の製造工程を楽しく学べるからくりディスプレイ「かきたねファクトリー」 と連動した世界観が魅力です。


　『Happy Choice』のかきたねは、ファクトリーで働く小人たちが運んできた--


　そんなストーリーを感じさせる演出として、小人サイズの木製トラックなど、遊び心あふれるディスプレイにもご注目ください。


　味を選ぶ楽しさに、見る楽しさ、知る楽しさをプラス。


　かきたねキッチンコンセプトショップならではの、ちょっと特別なお買い物体験をお届けします。



ジ アウトレット湘南平塚店かきたねファクトリー

かきたねファクトリーで働く小人たち

ラインナップは5種類

■商品概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/74980/table/116_1_dee51ebe27872bf5118723092fe69208.jpg?v=202605081051 ]