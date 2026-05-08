学生と“社会実装”につなげる共創プログラム「InnoLabo Academy」（全5回）スタート

エスイノベーション株式会社

エスイノベーション株式会社（代表取締役：星野善宣）と東日本旅客鉄道株式会社新潟支社（支社長：白山弘子、以下「JR東日本新潟支社」）は、新潟県内企業と学生との共創プログラム「イノラボ・アカデミー」を、6月10日からスタートいたします。

企業が抱える地域課題の解決のために、学生が学んだ知識やアイデアを取り入れ社会に活かすことを目的とし、このプラグラムに参加する学生を募集いたします。応募の詳細は以下よりご確認ください。

詳細を見る :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJOFfOlITTeKpMrAih9i8TdhMSyxvOywU-yL6WiODH03MGgg/viewform

前回（第0回）の単発イベントでの実証をもとにアップデートし、全5回の連続プログラムとして実施します。JR東日本新潟支社が解決したい課題と活用できるアセットを提供し、「場の提供者」ではなく「課題の当事者」として、地域企業・学生とともに段階的に共創を深める構造が最大の特徴です。

（参考※第0回の様子）

学生と企業が共にアイデア創出に挑戦 「InnoLabo Academy」初開催 - MAGAZINE - InnoLaboNIIGATA ～イノラボ・ニイガタ～(https://innolabo-niigata.com/magazine/38412/)

本プログラムでは、第1回「開く」から第5回「問う」まで、JR東日本新潟支社・地域企業・学生が段階的にチームを形成し、リアルな課題をもとに事業案を共創します。最終回には審査員へのプレゼンテーションを行い、実証実験へとつなげます。

1.プログラム概要

「イノラボ・アカデミー」全5回連続プログラムは、JR東日本新潟支社が抱える課題を外部に開き、地域企業の知見と学生の発想を掛け合わせることで、内部では生まれ得なかった新規事業を共創するモデルです。

2.各プログラム詳細

各回の詳細は以下の通りです。

第1回「開く」- JR東日本新潟支社の課題とアセットを全員で共有する

JR東日本新潟支社が主役となり、社員が「JR東日本が目指す地域活性化と課題」をライトニングトークで語り、ビジョンを参加者全員に共有します。後半はJRアセットの棚卸しワークを全員で実施し、最後にJR社員から「解きたい課題テーマ」を2～3本提示します。

第2回「知る」- 地域企業の強みとリソースを掘り下げる

地域企業が「自社の強み／JR東日本新潟支社と協働できそうな点／解きたい地域課題／後半プログラムで一緒に考えたいこと」を発表します。各社は自社リソース×JRアセットの掛け合わせ仮説を立て、学生・JR社員との対話を通じて連携の可能性を明確にします。

第3回「組む」- チームを結成し、問いを立てる

前半は第1・2回の振り返りとアイデア出しを行い、後半は「テーマ×地域企業×JR社員×学生によるチーム」を結成します。（チーム構成は「地域企業1社 ＋学生3～5名」を基本とし、JR社員も議論に加わります）最後に「問いカード」を作成し、第4回以降の共創の起点とします。（例：私たちのチームはJR東日本新潟支社の〇〇と〇〇社の〇〇を使って、〇〇という課題をどう解くか）

第4回「創る」- チーム別・新規事業案の設計

１.解く課題、２.使うアセット・リソース、３.事業の仕組み、４.なぜこのチームにしかできないか、の4軸にて事業案を設計します。最終発表のフォーマットを統一したうえで、他チームへの中間進捗共有を実施します。

第5回「問う」-プレゼン＆ネクストアクション

審査員へ10分（発表7分＋質疑3分）でプレゼンを行います。評価軸は「１.新規性、２.社会性、３.事業性、４.JR東日本新潟支社×地域企業アセットフィット、５.実現への意志」。発表後は「次の一手」を全員で対話するネクストアクションセッションを実施し、表彰へと繋げます。

3.参加対象・募集について

対象：専門学校、高等専門学校、大学、大学院に在籍する学生（学年・専攻不問）

チーム構成：地域企業1社 ＋ 学生3～5名 + JR社員

参加費：無料

参加企業：イノラボ新潟の地域パートナー企業から３～５社が参画

▶︎学生参加申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJOFfOlITTeKpMrAih9i8TdhMSyxvOywU-yL6WiODH03MGgg/viewform)

4.本プログラムに期待される効果

JR東日本新潟支社とエスイノベーション株式会社は、本プログラムを通じて、新潟から新しい事業と担い手が生まれ続ける地域の実現を目指してまいります。

本プログラムへのお問い合わせは、イノラボ・アカデミー事務局（エスイノベーション株式会社）までご連絡ください。

エスイノベーション株式会社について

MISSION : 地域資産に新たな技術で、新たな価値を。

代表取締役：星野 善宣

所在地：新潟市中央区西堀通三番町790番地 西堀501ビル 3F

ホームページ： https://sinnovation.jp

事業内容：

・地域企業イノベーションプラットフォーム【oO】開発・運営

・新規事業開発支援（CVC設立、運営サポート含む）

・地域オープンイノベーションコンテンツ（InnoLabo）の企画・運営

・地域イノベーションテックファンドの組成・運用

・新規事業開発支援（アクセラレーター企画・運営含む）

・スタートアップM&Aパートナー https://sinnovation.jp/startupma-lp/