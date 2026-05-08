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「なんばGATE」新設オープンのお知らせ
〜ご当地アイス・ドリンク・カプセルトイが楽しめる新拠点がオープン〜
当社は、2026年6月4日（木）、大阪市中央区難波に新業態店舗「なんばGATE」をオープンいたします。
「なんばGATE」という店名には、エディオン各店舗や大阪・ミナミの街へとつながる「玄関口」でありたい、という想いを込めています。多くの人が行き交う「なんば広場」に隣接する立地を活かした、買い物や観光の合間に、誰もが気軽に立ち寄れる憩いの場であり、エンターテインメントと利便性を兼ね備えた新しいスタイルの店舗です。
【なんばGATE 店舗イメージ】
2026年6月4日（木）
■【なんばGATE 概要】
【1階】テイクアウト専門 飲食コーナー「ｅ＋スタンド」
全国各地の約20種類を厳選した「ご当地アイス」や各種ドリンクを取り揃え、いつでも新しい美味しさに出会えるラインナップをご用意いたします。
また、「ｅ＋スタンド」内には、無料で回せる「インフォメーションガチャ」を設置いたします。カプセルには近隣のエディオン店舗のMAPや割引クーポンなどを封入しており、遊び心とともにお得な情報を手に入れていただけます。
さらに、観光や街歩きに欠かせない「モバイルバッテリー」や急な雨に便利な「ビニール傘」なども取り揃え、来街者の皆様をサポートいたします。
【2階】アミューズメントコーナー「ガチャ牧場Plus」
店舗の2階フロアには、日本のポップカルチャーとして人気を集めているカプセルトイコーナーを設けます。国内外で人気のアイテムを取り揃え、150〜200面の設置をし、遊び心あふれるエンタメ空間を提供いたします。
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当社は、2026年6月4日（木）、大阪市中央区難波に新業態店舗「なんばGATE」をオープンいたします。
「なんばGATE」という店名には、エディオン各店舗や大阪・ミナミの街へとつながる「玄関口」でありたい、という想いを込めています。多くの人が行き交う「なんば広場」に隣接する立地を活かした、買い物や観光の合間に、誰もが気軽に立ち寄れる憩いの場であり、エンターテインメントと利便性を兼ね備えた新しいスタイルの店舗です。
2026年6月4日（木）
■【なんばGATE 概要】
【1階】テイクアウト専門 飲食コーナー「ｅ＋スタンド」
全国各地の約20種類を厳選した「ご当地アイス」や各種ドリンクを取り揃え、いつでも新しい美味しさに出会えるラインナップをご用意いたします。
また、「ｅ＋スタンド」内には、無料で回せる「インフォメーションガチャ」を設置いたします。カプセルには近隣のエディオン店舗のMAPや割引クーポンなどを封入しており、遊び心とともにお得な情報を手に入れていただけます。
さらに、観光や街歩きに欠かせない「モバイルバッテリー」や急な雨に便利な「ビニール傘」なども取り揃え、来街者の皆様をサポートいたします。
【2階】アミューズメントコーナー「ガチャ牧場Plus」
店舗の2階フロアには、日本のポップカルチャーとして人気を集めているカプセルトイコーナーを設けます。国内外で人気のアイテムを取り揃え、150〜200面の設置をし、遊び心あふれるエンタメ空間を提供いたします。
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