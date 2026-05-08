【プレスリリース】伴走型AIコンサルティングサービス「AI武装」をAX Japanが正式リリース｜仮申込5名・創設記念メンバー価格で2026年6月末まで先行提供
「週1回の1on1＋24時間チャット＋AI合宿」で、札幌の中小企業社長をAIを使いこなす経営者へ
～「触ったけど続かなかった」を終わらせる。6ヶ月間の体系的カリキュラム×地場密着の伴走支援で、北海道の中小企業の経営者が「AIを経営の武器にする」状態を確実に作る～
AIコンサルティング・AI研修を手がけるAX Japan（所在地：北海道札幌市、代表：岸本 一翔）は、札幌・北海道の中小企業社長を対象にした伴走型AIコンサルティングサービス「AI武装」を正式リリースしました。リリース発表直後から仮申込が5名に達し、創設記念メンバーの枠は残りわずかとなっています。「AIを触ってみたが続かなかった」「書籍やセミナーで学んだが業務に落とし込めなかった」--そうした経営者の声に正面から向き合い、週1回の1on1ミーティング・24時間チャットサポート・AI合宿・6ヶ月体系カリキュラムをすべて含む価格\330,000（創設記念メンバー価格・6ヶ月一括）で提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348724/images/bodyimage1】
※伴走型AIコンサルティングサービス「AI武装」トップページ画像
「AI武装」が生まれた背景--中小企業の経営者がAIを使いこなせない本当の理由
AX Japanがこれまでの相談・研修支援を通じて実感してきたことがあります。「AIを使いたい」という意欲を持つ経営者は確実に増えているが、「使いこなせている」経営者は極めて少ないという現実です。
総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、中小企業のうちAIを業務に組み込んでいない割合は75%。その主な原因として挙げられるのが技術的な難しさではなく、「続けられる環境がない」という構造的な問題です。
書籍やYouTubeで知識は得られる。無料のChatGPTで試すことはできる。セミナーを受ければ「わかった気」にはなれる。しかし、自社の見積書・自分の文体・自社の顧客リストにAIを繋ぎ込む段階で「誰も並走してくれない」という壁にぶつかり、結局元の手作業に戻る--これが、北海道の中小企業の経営者に繰り返されてきたパターンです。
「AI武装」はその「誰も並走してくれない」という壁を壊すために設計されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348724/images/bodyimage2】
※伴走型AIコンサルティングサービス「AI武装」6ヶ月間伴走画像LP
サービスの全容
「AI武装」は1プランのみ。余計な選択肢を作らず、6ヶ月で「使いこなす状態」を確実に実現するために必要なものをすべて1つのパッケージに含めています。
【価値1：週1回の1on1ミーティング（60～90分）】
毎週、専任の担当者と60～90分の1on1を実施します。先週の振り返り・その場でのAI実演による課題解決・翌週の宿題設定という構成で、毎回「具体的な成果を持ち帰れた」と体感できる時間を提供します。札幌市内は対面訪問、その他の地域はZoomで対応します。
【価値2：24時間チャットサポート（LINE／Slack）】
経営者が業務中に「詰まった瞬間」にすぐ聞ける環境を365日提供します。平日10～20時は1～2時間以内、夜間は当日中、深夜の質問は翌朝9時までに返信。「質問できる相手がいない」という孤立が、AI活用の継続を阻む最大の要因であることをAX Japanは知っています。
【価値3：顧問契約者限定コミュニティ（Slack）】
業種別チャンネル・四半期ごとのオフライン交流会を通じ、同じ立場の中小企業社長同士が学び合う場を提供します。「自分だけが悩んでいる」という孤独を解消し、互いの成功事例・失敗事例を共有することが、AI活用の加速につながります。
【価値4：年2回のAI合宿（期間中1回参加無料）】
定山渓・登別・ニセコ・洞爺湖など、北海道近郊の温泉地で実施する1泊2日の集中型AI合宿。6～8名の少人数制で、集中講義・ハンズオン・各社長の導入計画発表を行います。食事・宿泊・懇親費用はすべて本契約料金に含まれます。「北海道で経営している」という地理的強みを最大限に活かした、AI武装ならではの特典です。
【価値5：6ヶ月Foundationカリキュラム（プロンプト集150本付属）】
月ごとにテーマと到達ゴールを設定した体系的なカリキュラムで、「なんとなく続けたら身についた」ではなく再現性のある習得プロセスを提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348724/images/bodyimage3】
※伴走型AIコンサルティングサービス「AI武装」画像LP
6ヶ月カリキュラムの詳細
【Month 1：セットアップと連携】
月末ゴール：Google Workspace（Gmail・カレンダー・Drive）、決済、会計など主要ツールがClaudeと連携され、すぐAIに業務を任せられる状態。業務システムとAIを繋ぐ基盤作りをここで完成させます。
【Month 2：文章作成の完全委任】
月末ゴール：メールと社内文書を自分で書く時間がほぼゼロに。メール返信・議事録・提案書のたたき台をClaudeが担う状態を作ります。「文章に時間が溶けていく」という経営者の日常を根本から変えます。
【Month 3：情報収集・分析の高速化】
月末ゴール：業界調査・競合調査・要約にかかる時間が1/5に短縮。意思決定に必要な情報を素早く整理し、経営判断のスピードを上げます。
【Month 4：営業・顧客対応の強化】
月末ゴール：商談準備と提案書作成の時間が半分に。顧客対応の解像度を高め、成約率・顧客満足度の向上につなげます。
【Month 5：経営戦略の壁打ち相手】
月末ゴール：AIが「副社長のような存在」として経営判断に関わっている状態。経営者の孤独な意思決定にAIという壁打ち相手を持ちます。
【Month 6：使いこなしの完成と次の半年の設計】
月末ゴール：業務全体をAIで動かし、次の打ち手を自分で設計できる状態。6ヶ月の卒業設計として、AI武装なしで自走できる経営者へ。
創設記念メンバー価格について
「AI武装」の正式リリースを記念し、2026年6月30日（火）までにご契約いただいた方限定で、通常価格\495,000（6ヶ月一括）から\165,000 OFFの\330,000（6ヶ月一括・税込）で提供します。
クレジットカードの24分割払い対応カードをご利用の場合、月換算\13,750という負担でのスタートが可能です。
リリース発表直後から仮申込が5名に達しており、創設記念メンバーの枠は限られています。2026年7月以降は通常価格（\495,000）に戻ります。
代表・岸本 一翔のコメント
「AI武装を作るまでに、何百人もの北海道の経営者と話してきました。その中で繰り返し聞いた言葉があります。『触ってみたけど、続かなかった』--この一言です。
AIを使いこなせていない理由は、意欲の問題でも能力の問題でもない。続けられる環境がなかっただけです。週1回、隣で一緒に考えてくれる人間がいる。詰まった瞬間に24時間質問できる相手がいる。同じ立場の仲間と学び合えるコミュニティがある。年に2回、温泉地でAIに本気で向き合う合宿がある。そういう環境を作れば、AIを使いこなすことは全員にできます。
AI武装は、その環境を提供するサービスです。AIを武器に変えた経営者が、北海道中に増える未来を作ることが、私たちの使命です。仮申込5名というスタートに、正直なところとても嬉しさを感じています。その期待に全力で応えていきます。」
今後の展開
・2026年8月末までに創設記念メンバーの受入枠を満了させ、コミュニティを本格稼働
・2026年秋：第1回AI合宿の実施（定山渓または洞爺湖を予定）
・2026年下半期：北海道全域へのオンライン対応拡充
・Month 6卒業者向けの上級プログラム・社員向けAI研修パッケージの提供開始
サービスURL ：
https://ai-buso-lp.vercel.app/
配信元企業：株式会社キングプロテア
～「触ったけど続かなかった」を終わらせる。6ヶ月間の体系的カリキュラム×地場密着の伴走支援で、北海道の中小企業の経営者が「AIを経営の武器にする」状態を確実に作る～
AIコンサルティング・AI研修を手がけるAX Japan（所在地：北海道札幌市、代表：岸本 一翔）は、札幌・北海道の中小企業社長を対象にした伴走型AIコンサルティングサービス「AI武装」を正式リリースしました。リリース発表直後から仮申込が5名に達し、創設記念メンバーの枠は残りわずかとなっています。「AIを触ってみたが続かなかった」「書籍やセミナーで学んだが業務に落とし込めなかった」--そうした経営者の声に正面から向き合い、週1回の1on1ミーティング・24時間チャットサポート・AI合宿・6ヶ月体系カリキュラムをすべて含む価格\330,000（創設記念メンバー価格・6ヶ月一括）で提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348724/images/bodyimage1】
※伴走型AIコンサルティングサービス「AI武装」トップページ画像
「AI武装」が生まれた背景--中小企業の経営者がAIを使いこなせない本当の理由
AX Japanがこれまでの相談・研修支援を通じて実感してきたことがあります。「AIを使いたい」という意欲を持つ経営者は確実に増えているが、「使いこなせている」経営者は極めて少ないという現実です。
総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、中小企業のうちAIを業務に組み込んでいない割合は75%。その主な原因として挙げられるのが技術的な難しさではなく、「続けられる環境がない」という構造的な問題です。
書籍やYouTubeで知識は得られる。無料のChatGPTで試すことはできる。セミナーを受ければ「わかった気」にはなれる。しかし、自社の見積書・自分の文体・自社の顧客リストにAIを繋ぎ込む段階で「誰も並走してくれない」という壁にぶつかり、結局元の手作業に戻る--これが、北海道の中小企業の経営者に繰り返されてきたパターンです。
「AI武装」はその「誰も並走してくれない」という壁を壊すために設計されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348724/images/bodyimage2】
※伴走型AIコンサルティングサービス「AI武装」6ヶ月間伴走画像LP
サービスの全容
「AI武装」は1プランのみ。余計な選択肢を作らず、6ヶ月で「使いこなす状態」を確実に実現するために必要なものをすべて1つのパッケージに含めています。
【価値1：週1回の1on1ミーティング（60～90分）】
毎週、専任の担当者と60～90分の1on1を実施します。先週の振り返り・その場でのAI実演による課題解決・翌週の宿題設定という構成で、毎回「具体的な成果を持ち帰れた」と体感できる時間を提供します。札幌市内は対面訪問、その他の地域はZoomで対応します。
【価値2：24時間チャットサポート（LINE／Slack）】
経営者が業務中に「詰まった瞬間」にすぐ聞ける環境を365日提供します。平日10～20時は1～2時間以内、夜間は当日中、深夜の質問は翌朝9時までに返信。「質問できる相手がいない」という孤立が、AI活用の継続を阻む最大の要因であることをAX Japanは知っています。
【価値3：顧問契約者限定コミュニティ（Slack）】
業種別チャンネル・四半期ごとのオフライン交流会を通じ、同じ立場の中小企業社長同士が学び合う場を提供します。「自分だけが悩んでいる」という孤独を解消し、互いの成功事例・失敗事例を共有することが、AI活用の加速につながります。
【価値4：年2回のAI合宿（期間中1回参加無料）】
定山渓・登別・ニセコ・洞爺湖など、北海道近郊の温泉地で実施する1泊2日の集中型AI合宿。6～8名の少人数制で、集中講義・ハンズオン・各社長の導入計画発表を行います。食事・宿泊・懇親費用はすべて本契約料金に含まれます。「北海道で経営している」という地理的強みを最大限に活かした、AI武装ならではの特典です。
【価値5：6ヶ月Foundationカリキュラム（プロンプト集150本付属）】
月ごとにテーマと到達ゴールを設定した体系的なカリキュラムで、「なんとなく続けたら身についた」ではなく再現性のある習得プロセスを提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348724/images/bodyimage3】
※伴走型AIコンサルティングサービス「AI武装」画像LP
6ヶ月カリキュラムの詳細
【Month 1：セットアップと連携】
月末ゴール：Google Workspace（Gmail・カレンダー・Drive）、決済、会計など主要ツールがClaudeと連携され、すぐAIに業務を任せられる状態。業務システムとAIを繋ぐ基盤作りをここで完成させます。
【Month 2：文章作成の完全委任】
月末ゴール：メールと社内文書を自分で書く時間がほぼゼロに。メール返信・議事録・提案書のたたき台をClaudeが担う状態を作ります。「文章に時間が溶けていく」という経営者の日常を根本から変えます。
【Month 3：情報収集・分析の高速化】
月末ゴール：業界調査・競合調査・要約にかかる時間が1/5に短縮。意思決定に必要な情報を素早く整理し、経営判断のスピードを上げます。
【Month 4：営業・顧客対応の強化】
月末ゴール：商談準備と提案書作成の時間が半分に。顧客対応の解像度を高め、成約率・顧客満足度の向上につなげます。
【Month 5：経営戦略の壁打ち相手】
月末ゴール：AIが「副社長のような存在」として経営判断に関わっている状態。経営者の孤独な意思決定にAIという壁打ち相手を持ちます。
【Month 6：使いこなしの完成と次の半年の設計】
月末ゴール：業務全体をAIで動かし、次の打ち手を自分で設計できる状態。6ヶ月の卒業設計として、AI武装なしで自走できる経営者へ。
創設記念メンバー価格について
「AI武装」の正式リリースを記念し、2026年6月30日（火）までにご契約いただいた方限定で、通常価格\495,000（6ヶ月一括）から\165,000 OFFの\330,000（6ヶ月一括・税込）で提供します。
クレジットカードの24分割払い対応カードをご利用の場合、月換算\13,750という負担でのスタートが可能です。
リリース発表直後から仮申込が5名に達しており、創設記念メンバーの枠は限られています。2026年7月以降は通常価格（\495,000）に戻ります。
代表・岸本 一翔のコメント
「AI武装を作るまでに、何百人もの北海道の経営者と話してきました。その中で繰り返し聞いた言葉があります。『触ってみたけど、続かなかった』--この一言です。
AIを使いこなせていない理由は、意欲の問題でも能力の問題でもない。続けられる環境がなかっただけです。週1回、隣で一緒に考えてくれる人間がいる。詰まった瞬間に24時間質問できる相手がいる。同じ立場の仲間と学び合えるコミュニティがある。年に2回、温泉地でAIに本気で向き合う合宿がある。そういう環境を作れば、AIを使いこなすことは全員にできます。
AI武装は、その環境を提供するサービスです。AIを武器に変えた経営者が、北海道中に増える未来を作ることが、私たちの使命です。仮申込5名というスタートに、正直なところとても嬉しさを感じています。その期待に全力で応えていきます。」
今後の展開
・2026年8月末までに創設記念メンバーの受入枠を満了させ、コミュニティを本格稼働
・2026年秋：第1回AI合宿の実施（定山渓または洞爺湖を予定）
・2026年下半期：北海道全域へのオンライン対応拡充
・Month 6卒業者向けの上級プログラム・社員向けAI研修パッケージの提供開始
サービスURL ：
https://ai-buso-lp.vercel.app/
配信元企業：株式会社キングプロテア
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