株式会社グレート・ビーンズ(本社：福岡市中央区、代表取締役CEO：井上 健太郎)が運営するHRtechサービス「CIY(シーアイワイ)」は、2026年4月25日、求職者向けプロダクトとして生成AIを活用した応募書類テキスト自動生成サービスをリリースしました。





就活・転職の準備をまるごとAIで自動化





CIYは、企業向けに「求める人物像分析・適性検査・面接台本・スカウト・応募者管理」などの機能を提供する一方、求職者向けには「自己分析・業界研究・企業研究」などのキャリア形成支援機能を展開するBtoBtoC型キャリアプラットフォームです。





今回のアップデートにより、求職者側で蓄積された累計65万人分の自己分析データ(特許番号：7219981号「マッチング支援装置」／令和5年2月1日取得)と、AIによる企業研究データを掛け合わせ、応募企業ごとに最適化された志望動機・自己PR・ガクチカ・職務経歴を自動生成できるようになります。





さらに、作成・提出済みテキストを一元管理するES履歴機能も強化。「就活・転職準備をまるごとAIで自動化する」就活／転職DXツールとして、CIYはキャリア支援の次のステージへと進みます。





求職者向けサービスサイト： https://ciy-biz.com/user/

サービス提供のお知らせ ： https://ciy-biz.com/user/medias/6598/





就活・転職活動で、求職者が利用できるCIYの機能(一部)





■HRtech業界における本サービスの位置付け

求職者支援領域では、汎用生成AIを活用した自己PR・志望動機作成支援サービスが多数登場していますが、いずれも「個人の特性データ」に紐づかない汎用テキストの生成にとどまります。CIYは、特許取得済みのアセスメント技術により取得した個人の自己分析データを基盤として活用することで、AI生成テキストの「個別最適化精度」を業界水準から一段引き上げる狙いです。





また、CIYは企業向けプロダクトと同一プラットフォーム上で求職者データが蓄積される構造を持ち、求職者は自己分析と応募書類作成を、企業は採用候補者の特性データ分析とマッチングを、それぞれ同じ基盤上で行えます。BtoBtoC型キャリアプラットフォームとして両面展開を加速することで、将来的な採用マッチング精度の向上も期待されます。









■背景：ESに追われる就活生・転職希望者と、深刻な「入社後ミスマッチ」

就活生・転職希望者にとって、企業研究とエントリーシート(ES)・履歴書・職務経歴書の作成は、もっとも時間と労力を要するプロセスのひとつです。とくに志望動機は企業ごとに内容を作り分ける必要があり、複数社並行応募が当たり前の現代では、限られた時間のなかで一社ごとの解像度の高い文章を書き上げることが大きな負担となっています。





その結果として、本来もっとも時間をかけるべき「自分の適性を活かせる仕事を探す」プロセスが後回しになり、入社後のミスマッチや早期離職につながっているという構造的な課題が、長年指摘され続けてきました。





● 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)」※1では、新規大卒就職者の就職後3年以内の離職率は34.9％にのぼり、新卒入社者の約3人に1人が3年以内に離職する状況が続いています。

● 絆ホールディングス株式会社「就活事情調査」(2024年3月公表)※2によれば、社会人1年目の約66％が「今の会社に入社して後悔があった」と回答しており、入社後ミスマッチが顕在化していることがうかがえます。





近年は生成AIの活用も広がりつつありますが、汎用AIチャットでは「個人の自己分析結果」と「企業の特徴」を踏まえた個別最適な応募書類の生成は難しく、「結局自分で書き直す時間がかかる」という声も多く聞かれます。





CIYはこの課題に対し、特許取得済みの独自アセスメント技術による自己分析データと、AIが自動生成する企業研究データをかけ合わせるアプローチで、ユーザー一人ひとり・応募企業一社ごとに最適化された応募書類テキストの自動生成を実現しました。

自己分析・業界研究・企業研究・応募書類作成までを一気通貫で支援します。





※1 出典：厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)を公表します」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00010.html

※2 出典：絆ホールディングス株式会社「就活事情調査」(2024年3月25日公表／調査対象：全国の就活生・内定者・社会人1年目の男女500名／調査機関：株式会社ネオマーケティング)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000133672.html









■ 3つのアップデートポイント

(1) AIによる自動「企業研究」





AIが生成する企業研究レポート画面(例：トヨタ自動車)





企業名と公式サイトURLを入力するだけで、AIがその企業の事業内容や特徴を自動で調査・整理し、詳細な企業研究レポートを生成します。

登録済み企業は一覧から検索可能、未登録企業も簡単に追加できるため、従来「一から自分で企業研究する」手間を大幅に削減します。





(2) 自己分析 × 企業研究で「個別最適化された応募書類テキスト」を自動生成





「自己分析×企業研究」で生成された志望動機テキスト(例：日本航空)





CIYの自己分析データをベースに、就活・転職に必要な応募書類用のテキストをすべて自動生成します。





▼新卒(就活)向け

● 自己PRテキスト

● 志望動機テキスト

● 長所／短所テキスト

● ガクチカ

● 研究テーマ・ゼミでの取り組み





▼中途(転職)向け

● 自己PRテキスト

● 志望動機テキスト

● 長所／短所テキスト

● 職務経歴





とくに志望動機は、

［志望動機 ＝ あなたの自己分析データ × 企業研究データ］

という設計のもと、ユーザー一人ひとり・応募企業一社ごとにオリジナルのテキストが生成される点が大きな特長です。文字数を選択して「生成する」ボタンを押すだけで、超高精細な志望動機テキストが即座に出力されます。





(3) 提出・未提出のESを管理できる「ES履歴」機能





応募企業ごとに作成・提出状況を一元管理できるES履歴画面





自動生成テキストを含め、作成中・提出済みのES履歴や面接準備の文章をまとめて保管・一元管理できます。

応募企業ごとに記載内容を比較・振り返りでき、面接前の準備や、複数社並行応募時の管理ミス防止に役立ちます。









■料金：登録で500ポイント無料付与、ポイント獲得で継続無料利用も可能

新規アカウント登録時に500ポイントを無料で付与。さらにSNSシェア・友達招待などのアクションでポイントを獲得することで、追加費用をかけずに自動生成機能を継続利用できます。





無料アカウント登録： https://ciy-work.com/person/sign_up









■代表コメント

就活では限られた時間の中で、自己分析、業界研究、企業研究から始まり、ESや履歴書用のテキスト作成、面接準備などの作業に追われて、本当に重要な「自分の適性を活かせる仕事を探す」ことに時間が確保できていないという実態があります。

CIYは自己分析で“自分を知る”ところから、応募書類で“伝える”ところまで、キャリア準備のすべてのプロセスをAIで支援します。生成AI時代の求職活動の新しい標準をつくっていきます。









■CIYについて

CIY(シーアイワイ)は、株式会社グレート・ビーンズが提供するHRtechプロダクトです。「個性を解き放つ」をコーポレートメッセージに、企業の活躍人材の発掘・採用と、求職者の最適なキャリア選択の双方を支援しています。自己分析利用者数は累計65万人以上にのぼり、独自のアセスメント技術は特許を取得しています(特許番号：7219981号「マッチング支援装置」／令和5年2月1日取得)。





企業向け：求める人物像分析、社員分析、適性検査、面接台本、クロス分析、応募者管理、求人掲載、スカウトなどの機能を提供

求職者向け：自己分析、企業研究、志望動機・自己PR・ガクチカ・職務経歴の自動生成、ES履歴管理、業界研究などをワンストップで提供





求職者向けサービス紹介サイト： https://ciy-biz.com/user









■会社概要

社名 ： 株式会社グレート・ビーンズ(Great Beans Co., Ltd.)

所在地 ： 〒810-0022 福岡市中央区薬院3-16-26 4F

代表取締役CEO ： 井上 健太郎

取締役COO ： 川崎 勇樹

事業内容 ： HRtechプロダクト「CIY」の開発・運営

コーポレートサイト： https://gb-jp.com