中古ゴルフショップ「ゴルフドゥ！」が「商品券プレゼントキャンペーン」を全68店舗で2026年5月16日～31日に開催！
中古ゴルフクラブの買取・販売事業を手掛ける株式会社ゴルフ・ドゥ(本社：埼玉県さいたま市中央区 代表取締役社長：佐久間 功)は、「商品券プレゼントキャンペーン」を2026年5月16日(土)～5月31日(日)に、「ゴルフドゥ！」全68店舗において開催いたします。
サマーゴルフを応援する毎年恒例1年に1度の商品券還元企画！今年は売っても買っても買替えても商品券をプレゼントいたします。
商品券プレゼントキャンペーン
■商品券プレゼントキャンペーン概要
期間：2026年5月16日(土)～5月31日(日)
内容：ご購入、買取又はお買替え(ご購入＋買取)の1レシート10,000円(税込)毎に、
ゴルフドゥ！オリジナル商品券(500円券)を1枚プレゼント
＜注意事項＞
(1)オリジナル商品券は、先着順にて無くなり次第終了となります。なお、進呈数は店舗で異なります。
(2)レシートの合算はできません。
(3)オリジナル商品券は、発行店において2026年5月16日(土)～6月30日(火)に店頭商品(在庫品)をご購入の際にご利用いただけます。
(4)「ゴルフドゥ！オンラインショップ」は本企画の対象外です。
■実施店
(北海道) 札幌厚別店、札幌手稲店、札幌東苗穂店
(福島県) いわき店
(茨城県) 水戸店、荒川沖店
(栃木県) 宇都宮鶴田店(N)、富士見台ゴルフクラブ店
(群馬県) 伊勢崎店
(埼玉県) 大宮丸ヶ崎店、新大宮バイパス浦和店、さいたま三室店(N)、川越店(N)、
川越ゴルフガーデン店、アコーディア・ガーデン春日部店、
吹上店、深谷店、草加店
(千葉県) グローボ蘇我店(N)、成田美郷台店、柏店
(東京都) アコーディア・ガーデン東京ベイ店、環七練馬店、多摩ニュータウン店、
昭島武蔵野店(N)、アコーディア・ガーデン調布店、横浜町田インター店、
花小金井店
(神奈川県)湘南茅ヶ崎R1号店、厚木店
(石川県) 白山松任店
(山梨県) 甲府バイパス店、河口湖インター店
(長野県) 松本店、上田バイパス店
(静岡県) 浜松泉姫街道店、沼津インター店、西焼津店
(愛知県) 名古屋熱田店、緑店、岡崎上里店、半田店、春日井店、豊田248店、
安城店、西尾店、長久手店
(滋賀県) 滋賀草津店
(兵庫県) アコーディア・ガーデン神戸三田店、イオンタウン加古川店
(岡山県) 岡山青江店、倉敷笹沖店
(広島県) 福山王子店
(山口県) 山口防府店
(香川県) 高松田村店
(愛媛県) 新居浜店、松前R56店
(高知県) 高知店
(福岡県) 福岡有田店、春日店
(佐賀県) 佐賀北店
(長崎県) ココアドバンス長崎城栄店、佐世保店
(熊本県) 熊本南店、菊陽バイパス店
(大分県) 東大分店
(沖縄県) 美里店、南風原店
※無印は「ゴルフドゥ！」、(N)は「ゴルフドゥ！NEXT」です。
■ゴルフドゥ！
全国に68店舗(2026年5月1日現在)を展開するリユースゴルフショップです。「ゴルフドゥ！」に加えて、ゴルフスクールを併設した「ゴルフドゥ！NEXT」、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ( https://www.golfdo.com/ )」があります。
■当社概要
商号 ： 株式会社ゴルフ・ドゥ
代表者 ： 代表取締役社長 佐久間 功
所在地 ： 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-1
設立 ： 2000年4月
事業内容： リユースゴルフショップ「ゴルフドゥ！」の直営店および
同フランチャイズチェーンの本部運営、
無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF」の運営
資本金 ： 5億1,583万円
URL ： https://www.golfdo.co.jp/