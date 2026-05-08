★合同会社trone（東京都新宿区）は、円背など姿勢の変化により「座ることがつらくなってきた」方に向けて開発した椅子「trone（トローネ）」について、実際に導入いただいたご家族から寄せられた感想と使用状況を公開いたします。 本取り組みは、製品の機能説明にとどまらず、「実際に使うとどう変わるのか」というリアルな声を通じて、“座ることの質”の重要性を広く伝えることを目的としています。 導入直後から実感された“変化”にも焦点を当てています。

■ 導入後すぐに届いたご家族の声

※以下はご家族からいただいたコメントの一部抜粋です。 「座り心地がよく、背中、腰のあたりにフィットする」 「カバーの色もよい」 「安定した姿勢で座れている様子です」 さらに、ご家族からは次のようなお言葉も寄せられました。 「この度は、長い期間座れる椅子と、座位の姿勢のアセスメントから椅子選び、完成後の助言まで丁寧にご提供いただきありがとうございました」 「両親には、安定した姿勢で椅子に座って、元気な時間を長く過ごしてほしいと思いました」 日常の中で自然に感じられる“座りやすさ”と、家族が安心できる変化が、導入直後から実感されています。

■ 機能だけでは語れない「日常の中での変化」

今回の声には、 ・座り心地への満足 ・カバーが洗濯できるという実用面での安心 ・足台を工夫するなど家庭内での調整 といった、「実際の生活の中で使われている様子」が表れています。 troneは単なる椅子ではなく、 “日常の中で無理なく使い続けられること” を重視して設計されています。

■ “介護用でも高級家具でもない”という新しい選択肢

今回寄せられた声の背景には、troneが大切にしている考え方があります。 troneは、一般的な「介護用椅子」でも、いわゆる「高級家具」でもありません。 私たちが目指したのは、 “身体から設計された椅子” という、これまでにない選択肢です。 年齢や身体の変化によって従来の椅子が合わなくなる中で、 「椅子に身体を合わせる」のではなく、 “身体に椅子を合わせる” という発想から設計されています。 その中心にあるのが、 “背中で座る”という構造です。 理学療法士であり、身体を理解した専門家と 卓越技能者（現代の名工）・黄綬褒章受章の熟練職人が共創することで、 丸くなった背中を無理に矯正するのではなく、 自然に支えながら安定した座位へと導きます。

■ なぜ“長く座れる”のか

troneは、「背中で支える」という独自の設計思想をもとに、 ・円背の背中にフィットする多層構造の背もたれ ・身体状態に応じて調整可能な座面角度（ティルト機構） ・長時間座っても負担が分散される座面構造 を採用しています。 これにより、無理に姿勢を矯正するのではなく、 “自然と身体が起きる”座り心地 を実現しています。

■ 専門家コメント（監修）

監修・コメント：大渕 哲也 （理学療法士｜合同会社trone 顧問・プロダクトアドバイザー） 「円背のある高齢者にとって、一般的な椅子では背中が合わず、前方へ押し出されるような状態になりやすく、結果として長く座ることが難しくなります。 troneは、丸くなった背中を単純に受け止めるのではなく、“許容しながら支える”構造により、無理なく安定した座位を保つことを目指しています。 今回のように『長く座れる』という感想は、身体への適合がうまくいっている一つの結果と考えられます。」

■ 「座ることを諦めない」ために

座ることがつらくなると、活動量の低下や生活の質の低下につながります。 しかし、その変化は“年齢のせい”として見過ごされがちです。 troneは、そうした変化に対して 「まだできることがある」 という選択肢を提示する製品です。

■ 商品概要

商品名：troneチェア ラインナップ： ・trone Standard ・trone Premium ・trone Super Premium（完全オーダーメイド） ※ すべて完全受注生産にて、熟練職人が一脚一脚手作業で製作しています。

■ 会社概要

会社名：合同会社trone 代表者：清水貴之 所在地：東京都新宿区 事業内容：高齢者向け椅子の開発・販売 URL：https://www.tronejapan.com/

■ お問い合わせ

合同会社trone 担当：代表社員 清水 貴之 Email：tronejapan@gmail.com TEL：050-7112-6007