日本で唯一「うなじ矯正(※)」を展開する株式会社ミース(本社：福岡県福岡市)は、2026年3月までに当社運営のサロンを訪れた顧客2,131名を対象とした最新調査の結果を公開しました。

本調査により、「長年のうなじに対して悩みを抱えながら、既存の美容サービスでは解決できなかった」という、うなじに悩みを持つ方々の実態が明らかになりました。

※「うなじ矯正」は株式会社ミースの登録商標です。





表紙：来店客の38.1％が5年以上「うなじ」に悩みあり既存のうなじケアで満足できず、専門特化の「うなじ矯正」へ





■ 調査背景と本データの定義

本データは、2024年3月～2026年4月の期間に「うなじ矯正専門店ミース」へ来店した顧客2,131名へのアンケートを集計したものです。一般成人女性への無作為調査ではなく、「うなじに具体的な悩みを持つ層」のリアルなお声を反映しています。









■ 調査結果

【悩みの長期化】来店客の約38％が、5年～10年以上前から「うなじ」を気にしていた

調査結果：うなじはいつ頃から気になり始めましたか？

うなじが気になり始めた時期を尋ねたところ、「5年以上前」と「10年以上前」を合わせると38.1％に達しました。うなじについて悩みを抱えていても、専門で扱っているサロンが少ないことが、悩みに対処できていない原因だと推測しています。また、お客様の中には、本来うなじを含めた頭髪を扱うことができない美容師・理容師の資格を持たないサロンで不満を持たれた経験をお持ちの方もいらっしゃいます。









【既存施術の限界】過去にうなじケアの経験がある人のうち、約78％が「効果を実感できていない」

調査結果：以前のうなじ施術では、効果に実感はありましたか？

当店を来店した方の中で、過去に他店でうなじの脱毛等の施術を受けた経験がある人のうち、78％が「効果を実感できていない(効果がよくわからない・効果の実感をあまりしていない、の累計)」と回答しました。これは、「毛をなくす」という従来の脱毛アプローチだけでは、理想の「うなじの形(デザイン)」を実現できず、満足に至っていない層が一定数存在することを示唆しています。









【認知の変容】InstagramやTikTokを通じ「うなじをデザインする」という新概念が急速に普及

調査結果：うなじ矯正を初めて知ったのはどこですか？

当店を知ったきっかけは、SNS(SNS広告含む)が過半数に上ります。うなじは「自分では正しく見ることができず、他者と比較する機会も少ない」という特殊な部位です。そのため、多くの女性が長年漠然とした違和感を抱えながらも、具体的な解決策をイメージできずにいることが多いと推測されます。





Before/After





しかし、近年SNS上で美容師・理容師資格を持つプロフェッショナルによる緻密な施術動画や、劇的なビフォーアフター画像が注目を集めたことで状況が変化。「自分のうなじも、プロの手で美しくデザインできるものである」という発見が来店の動機に繋がっています。









■ 考察：なぜ今「うなじ矯正」なのか(うなじ矯正考案者：永野花恋)

今回来店された2,131名のデータから見えてきたのは、うなじが『既存の美容市場から取り残された悩み』であることです。一般的な脱毛サロンでは、髪の毛との境界線は施術不可とされることが多いですが、ミースでは美容師免許を持つプロが『うなじをデザインして整える』という新しい価値を提供しています。これまで5年、10年と悩んできた方々にとって、SNSなどをきっかけに可視化された『うなじ矯正』という選択肢が、長年のコンプレックスを解消する救いの一手となっていると考えています。









■ 株式会社ミース 会社概要

当社では、サロンや女性の美容に関する取材を受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

会社名 ： 株式会社ミース

本社所在地： 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目6-23-1 プロスペリタ赤坂 4F

代表 ： 代表取締役社長 永野海吏

店舗情報 ： https://www.mys-salon.jp/salon

URL ： https://www.mys-salon.jp/