希少な時計がFutureGrailの5月オークションで熱狂的な関心を呼ぶ

アブダビ（アラブ首長国連邦）、ジュネーブ、シンガポール, 2026年5月6日 /PRNewswire/ -- 一生に一度とも言えるタイムピースがFutureGrailのオークションに出品されるのを前に、世界の時計収集コミュニティは今週の特別なセールに向けて準備を整えています。この著名なオークションハウスは、極めて希少なヴィンテージタイムピースをめぐる激しい入札合戦を予想しています。このセールでは、Patek Philippeの「一点もの」リファレンス、Vacheron Constantinの精巧なペンダントウォッチ、希少なAudemars Piguetの懐中時計、人気の高いRolexのモデルなどが登場します。



Lot 23 - Patek Philippe Ref. 2549/1J - 1954 Patek Philippe Ref. 2549/1J "Turtle Lugs" in 18-carat yellow gold with silver guilloché tropical dial, one of only eight known examples



George Daniels氏によるRolex

愛好家たちは、史上最高の時計師の一人と広く見なされている著名な英国人時計師、George Daniels氏による特別なオイスターパーペチュアル「デイトジャスト」のリファレンスであるロット33に引き寄せられるでしょう。



Lot 33 - Rolex Datejust with George Daniels co-axial escapement - Rolex Datejust Ref. 16220 co-axial escapement by George Daniels, circa 1988



超希少なAudemars Piguetの懐中時計

見事な一品の一つは、1911年にAudemars Piguetが小売業者のE. Gübelinのために製作した「トリプルコンプリケーション」アールデコ懐中時計です。わずか10本の現存個体が知られており、もう一方の18Kホワイトゴールドのリファレンスが最後にオークションに登場したのは1990年でした。入札額は、控えめな推定範囲である20万ドルから40万ドルを上回る可能性があります。

ユニークで精巧なPatek Philippeのタイムピース

最大の注目を集める可能性があるのは、極めて希少な1954年製Patek Philippe「タートルラグ」（Ref. 2549/1J）です。これには「トロピカル」パティナを伴うシルバーギョーシェ（装飾的な彫り）のダイヤルが備わっています。これはわずか8本のみ確認されている個体の一つであり、Markowskiが製造した美しいケースを備えています。その「タートルラグ」とは、ヒレに似た湾曲したエクステンションを指します。それはコレクターにとって真の「Grail（聖杯）」と言えるでしょう。

その他のPatek Philippeのハイライト：

・唯一無二のPatek Philippe Ref. 3589/90G「Ellipse d'Or」（ゴールデンエリプス）、18Kホワイトゴールド、ダイヤモンドおよびブラックオニキスのダイヤル

・世界で唯一の1995年製Patek Philippe Ref. 4700/160J、イエローゴールドの縦型「tramé」（リブ付きダイヤル）、ダイヤモンドおよびルビーのセッティング

・1955年製Reference 2526 G HB（第2シリーズ）、ホワイトゴールドおよびダイヤモンドのラウンド型腕時計、シルバーの「トロピカル」ダイヤル

・時計メーカーの創業175周年を記念して製作された限定版「World Time Moon」（Reference 5575 G - 001）。

「当社の5月オークションは、コレクターにとって世界で最も希少なタイムピースの一部を所有できる一生に一度の機会です。これらの時計の多くは、再びオークションに登場するまで一世代かかるかもしれません」と、FutureGrailのCEOであるAli Nael氏は述べています。

オークションに出品されるタイムピースのいくつかは、Ali Nael氏の著書「My Dream Collection」に掲載されています。

FutureGrailは、並外れたタイムピースを扱う世界有数のオークションハウスの一つです。シンガポールにミュージアムを構え、スイスやアラブ首長国連邦で世界的なプレゼンスを拡大しています。

FutureGrailの5月オンラインオークションは、www.futuregrail.com/auctionsにて5月9日から12日まで開催されます。買い手および売り手の手数料 - 落札価格の6%。

Jon Ivan-Duke、+971 58 285 7333、jon@dukemir.com

Jay Kau、+6017-9088 978、jay@futuregrail.com

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2973911/FutureGrail_1.jpg?p=medium600

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2973910/FutureGrail_2.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com