【世界第6位】AI映像エンジン「BACH」をVideo Rebirthが正式リリース

シンガポール、2026年5月7日 /PRNewswire/ -- AI映像テクノロジー企業Video Rebirth（本社：シンガポール、CEO：劉威）は本日、プロフェッショナル向けAI映像エンジン「BACH」を正式リリースいたします。www.bach.art にて即日利用可能です。

BACHは「監督の意図を理解する」設計思想に基づくAI映像エンジンです。参照画像とカット割りの記述から、最大30秒・複数カット構成の映像を生成。同一キャラクターが全カットで一貫した顔の特徴を維持し、各カットの感情を個別に指定できます。

正式リリースに先立ち、Artificial Analysis Video Arena（世界最大のAI映像ブラインドテスト）で初登場世界第6位を獲得。

主な特長：

・独自PNA技術によるキャラクターの一貫性維持と微表情レベルの感情ディレクション

・DDiTアーキテクチャによる撮影指示の精密実行（ウィップパン、ラックフォーカス、ライティング等）

・Montage機能：複数カット映像を自動企画・編集・出力

・ネイティブ1080p、効果音・ナレーション・BGM同時生成

リリース特典： 5月中のサブスクリプション開始で購入クレジット無期限有効。

製品デモ：https://drive.google.com/drive/folders/1LBP6t6Szjo-TG7ZVmBtNzE-lo00H2A6Z?usp=sharing

お問い合わせ：pr@videorebirth.com ｜ www.videorebirth.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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