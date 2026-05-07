eスポーツチーム「REJECT」ストリーマー・ハイタニが『ストリートファイター6』とのコラボイベントに登場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、所属ストリーマーのハイタニが、対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』とのコラボイベントに登場することをお知らせいたします。

ハイタニは、『ストリートファイター6』の自動実況機能に新たな解説者として追加され、アップデート後より永続的にご利用いただけます。

また、2026年5月7日（木）～5月28日（木）の期間中は、BATTLE HUB内に「ハイタニ」のまねもんくんが登場する「特別なVライバルに挑戦！」イベントを開催いたします。討伐報酬として、称号「ハイタニ一門」を獲得することが可能です。

さらに、期間中はアバター用エモート「芋ほり」を配信いたします。エモートを使用することで、「ノーマル芋」「レア芋」などのアバターアイテムが入手できる特別演出も用意されています。

■ 『ストリートファイター6』自動実況機能にハイタニが登場

『ストリートファイター6』の自動実況機能に、ハイタニが解説者として登場いたします。

大会出場経験やコーチング経験を活かした、ハイタニならではの実況・解説で対戦シーンを盛り上げます。本機能はアップデート後に自動追加され、期間終了後も永続的にご利用いただけます。

■ BATTLE HUB REJECTコラボ

コラボ期間中、BATTLE HUBがREJECT仕様の特別デザインへと変化いたします。

円環モニターや天球をはじめとした専用装飾が施され、期間限定のREJECT BATTLE HUBをお楽しみいただけます。

■ StreetFighter6 Chun-Li x HAITANI GOODS販売

ハイタニまねもんくん実装を記念し、「StreetFighter6 Chun-Li x HAITANI GOODS」を販売いたします。

【商品一覧】

■ StreetFighter6 Chun-Li x HAITANI TEE (Black)｜7,500円

■ StreetFighter6 Chun-Li x HAITANI TEE (White)｜7,500円

■ StreetFighter6 Chun-Li x HAITANI Acrylic Keychain｜1,200円

【受注期間】

■ 2026年5月7日（木）19:00～5月28日（木）23:59

【販売リンク】

■ REJECT公式オンラインストア

https://brand.reject.jp/collections/haitani-chunli

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip