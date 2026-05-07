世界に浸れるインディーゲーム情報番組「ヨカゼナイト 2026.05.14」5月14日に配信。“夜に隠れたヒミツのカフェ”からとっておきの情報をお届け

株式会社room6

株式会社room6(本社：京都市左京区、代表取締役：木村征史、以下「room6」)は、情報番組「ヨカゼナイト 2026.05.14」を2026年5月14日に放送することをお知らせいたします。

ヨカゼナイトについて

「ヨカゼナイト」は、インディーゲームレーベル「ヨカゼ」が放送するオンライン動画配信番組です。放送内では、現在制作中のタイトルの新規PVや、未公開プレイ動画などを公開。気になっていたあの作品の最新の動向をご覧いただけます。さらに、新しく「ヨカゼ」に仲間入りするタイトルの情報もご紹介。ますます広がっていく「ヨカゼ」の世界をお届けします。

ナレーションはバーチャルシンガーのヰ世界情緒さんが担当。深みのあるやさしい声で、ヨカゼナイトをご案内します。夜更けにだけ開く喫茶店で耳を澄ますように、物語たちの声に浸ってください。

予告動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dcWo_kUlfdc ]

放送概要

日程：2026年5月14日(木)20時～

放送時間：35分程度

配信プラットフォーム：YouTube（https://youtu.be/qQoWbdxFBBg）

ハッシュタグ：#ヨカゼナイト

公式サイト：https://www.yokazegames.com/

公式X：https://x.com/yo_ka_ze

「ヨカゼ」について

本レーベルは、グラフィック、音楽、テキストの端々やゲーム性という様々な要素が折り合わさり、思わず世界に浸ってしまうような、情緒のある体験を持つゲームをリリースするためのレーベルとして立ち上げました。

「ヨカゼ」はパブリッシャーの枠を超えた新しいインディーゲーム共同体として活動をしています。「ヨカゼ」はインディーゲームパブリッシャーroom6を運営母体としていますが、個人開発者や他社のパブリッシングのゲームであっても参画出来るレーベルとして運営していきます。

『アンリアルライフ』作者である「hako 生活」が「ヨカゼ」のブランドマネージャーとして、レーベルのブランディングやマネジメントを行っています。

room6について

創業以来スマートフォンやNintendo Switch(TM)、Steam(R)向けのゲーム開発、移植、パブリッシュ事業をおこなっており、第24回文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した『アンリアルライフ』をはじめとした、世界観に浸れるゲームを集めたレーベル「ヨカゼ」の運営もおこなっています。自社開発タイトル『ローグウィズデッド』が好評配信中。

公式サイト：https://www.room6.net/

公式X：https://x.com/room6_pr