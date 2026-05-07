遠隔操作に対応したスマホ用ジンバル「DJI OSMO MOBILE 8P」新登場

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店の株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年5月7日（木）21時に発表されたスマホ用ジンバル「DJI OSMO MOBILE 8P（オズモ モバイル 8 ピー）」の取り扱いを開始しました。

タッチ画面型リモートコントローラーを搭載し、遠隔でフレーミングやジンバルの操作が可能です。三軸ジンバル手ぶれ補正とトラッキング機能により、動きのあるシーンでもブレを抑えながら被写体を捉えます。約10時間の駆動に対応しており、旅行やVlogなど長時間の撮影にも活用できます。

プロレベルのフレーミング・トラッキング対応 Osmo Mobile 8P 概要

Osmo Mobile 8Pは、DJIのスマートフォン用ジンバルとして初めてタッチ画面型リモートコントローラーを搭載したモデルです。離れた位置からでも構図を確認しながら操作でき、1人での撮影や定点撮影でも正確にフレーミングした撮影が可能です。ActiveTrack 8.0により、人混みや動きのあるシーンでも被写体を追尾しやすく、多機能モジュール2を使うことで、人物以外の物体や車両のトラッキングにも対応します。

遠隔操作で正確なフレーミング

着脱式タッチ画面リモートコントローラーOsmo FrameTapを使うことで、手元でフレーミングの確認やジンバル操作を行えます。離れた位置からの構図調整、設定変更、タッチ操作によるトラッキングに対応し、自撮りやグループショットをスムーズに撮影できます。

人物・物体・車両まで追尾できる被写体トラッキング

ActiveTrack 8.0は、似た被写体が交差する場面や動きの速いシーンでも、被写体を安定して追尾します。多機能モジュール2は、人や猫、犬に加えて、一般的な物体や車両のトラッキングにも対応します。

ネイティブトラッキングに対応

Osmo Mobile 8Pは幅広いOSに対応し、スマートフォンの標準カメラアプリや、対応するサードパーティ製アプリと直接連携できます。オンライン会議や動画撮影時も、対応アプリ上で自動トラッキングを活用できます。

3軸ジンバル手ぶれ補正

強力なモーター性能を備えたジンバルにより、大型カメラモジュールを搭載したスマートフォンでも安定した撮影をサポートします。動きのある撮影シーンでもブレを抑え、滑らかな映像を撮影しやすくなっています。

DJI Osmo Mobile 8P 最速レビュー公開

Osmo Mobile 8P のスペックや性能を紹介したセキドスタッフによるレビューです。購入を検討している方はぜひご覧ください。

DJI Osmo Mobile 8P登場。着脱式リモコンでスマホ撮影がもっと自由に

https://sekido-rc.com/blog/2026/05/07/camera_0052/

DJI Osmo Mobile 8P 商品一覧

●DJI Osmo Mobile 8P クリエイターコンボ

税込 32,780円

会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=191628787

Osmo Mobile 8P本体に加え、OM磁気スマートフォンクランプ 5、Osmo FrameTap、DJI Mic Mini 2トランスミッターとDJI Micシリーズ モバイル レシーバーなどが付属します。映像だけでなく、音声収録にもこだわって動画制作をしたい方におすすめです。

●DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ

税込 25,080円

会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=191628786

●DJI Osmo Mobile 8P スタンダードコンボ

税込18,480円

会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=191628785

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。また、HasselbladやPGYTECH、HOBBYWINGといったグローバルブランドの日本総代理店をつとめております。



［コーポレートサイト］

https://sekidocorp.com/

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

受付時間（平日11:00～17:00）

TEL:03-5843-7836 FAX:03-5843-7837