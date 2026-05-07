DJI、プロレベルのフレーミングとトラッキングを実現するOsmo Mobile 8Pを発表

DJI JAPAN 株式会社

2026年5月7日 - 民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、本日、Osmo Mobile 8Pを発表しました。フレーミング機能とトラッキング機能がさらに強化された本製品では、スマートフォンでの撮影をより正確かつ効率的に行えます。

Osmo Mobile 8Pでは新たに着脱式のOsmo FrameTapリモコンが搭載されました。このリモコンを使えば、構図を確認・調整しながら、リモート操作での正確なセルフィー撮影が可能になります。一方、強化されたトラッキング機能ActiveTrack 8.0[1]は、複雑な人混みの中でも被写体をフレーム内に捉え続け、優れた追尾性能を発揮します。また、Apple DockKit[1]を使用すれば、iPhoneをOsmo Mobile 8Pに直接接続し、スマートフォンのカメラアプリでもトラッキングを行うこともできます。

手のひらで実現する精密なコントロール

新搭載の着脱式リモコンOsmo FrameTapを使えば、背面カメラでのセルフィー撮影や離れた場所からの撮影の操作が可能になり、お好みの構図で高品質の映像を撮影することができます。このリモコンにはスクリーンが搭載されており、スマートフォンまたはOsmo Mobile 8Pの多機能モジュール 2[1]の映像をミラーリング表示できます。ジョイスティックも搭載されており、ジンバルの動きやズームを、リモコン上で正確かつ直感的にコントロールできます。さらに、多機能モジュール 2の補助ライトは、明るさと色温度を8段階で調整できます。マグネット式デザインにより、ジンバルのハンドルへの装着や取り外しも素早く簡単に行えます。

あらゆる被写体に対応する進化したトラッキング

Osmo Mobile 8Pでは、複数のトラッキング方法を利用することができます。新しくなった多機能モジュール 2[1]をOsmo Mobile 8Pと一緒に使用すると、人やペットだけでなく、車やランドマークなど、その他の被写体もフレームの中心に捉えながらトラッキングすることができます。

また、DJI Mimoアプリを使えば、トラッキング機能ActiveTrack 8.0[1]を利用できます。被写体トラッキングの機動性がさらに高まり、コンサートやスポーツイベントのような混雑した環境でも被写体を見失うことなく、フレームの中心に捉え続けることができます。特に、障害物を避けながらの撮影や、素早い動きへの対応で高い効果を発揮します。

さらに、Osmo Mobile 8Pは、Apple DockKitにも対応しています。iPhoneユーザーはカメラアプリを使って被写体をスムーズにトラッキングできます。

一体型デザイン、進化した手ぶれ補正機構

Osmo Mobile 8Pの3軸ジンバルは、DJIの第8世代目となる手ぶれ補正機構を活用し、ダイナミックな動きのあるシーンでも安定した映像を撮影します。約386 gの軽量ボディに、三脚と215 mmの延長ロッドを内蔵しています。三脚は、脚の開く幅が大きくなり、どんな場所でも安定してジンバルを立たせておくことができます。また、バッテリー駆動時間は最大10時間[1]を実現しています。ジンバルにはUSB-Cポートが搭載され、スマートフォンを充電することができるため、長時間の屋外撮影やライブ配信に最適です。

クリエイティブな撮影モードで、シネマ級の演出を

DJI Mimoアプリでは、多彩なシネマティックモードに対応し、シンプルかつ直感的な操作で、日常の何気ないシーンも、プロレベルの印象的な映像として残すことができます。

柔軟な撮影アングル

- DynamicZoomは、ムーブインとムーブアウトといったモードを使い、空間が伸縮する映画のような視覚効果を再現できます。- スローシャッターは、「静」と「動」が交差する幻想的な光の軌跡を捉え、夜景や明かりが少ないシーンでの撮影に最適です。- アクションショットでは、アスリートやダンサーといった機敏に動く被写体でも、常に画面中央に捉え続けながら素早くかつ滑らかにトラッキングします。- ワイドスクリーンモードでは、クラシックな2.35:1フォーマットで記録し、後編集でトリミングをしなくても、洗練された映画のような映像をそのまま撮影できます。

ジンバルは水平方向に360°制限なく回転できるため、トラッキング機能を使えば、動く被写体を途切れなく追い続けることが可能です。これにより、映像をつなぎ合わせることなく、ワンカットでプロレベルのダイナミックな映像を撮影できます。また、パン軸を前方に傾けることができるため、ローアングル撮影がしやすくなり、子どもやペットの目線から世界を捉えることもできます。

価格と販売時期

DJI Osmo Mobile 8Pは、本日よりDJIオンラインストア（store.dji.com(https://store.dji.com/jp)）または認定ストアからご購入いただけます。小売希望価格（税込）と商品構成に関しては、以下をご覧ください。

DJI Care Refresh

- Osmo Mobile 8P スタンダードコンボ：18,480円Osmo Mobile 8P、DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5、Osmo FrameTap、電源ケーブル（USB-C to USB-C、50cm）、スマートフォン充電ケーブル（USB-C to USB-C、15cm）、収納ポーチが同梱されます。- Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ：25,080円Osmo Mobile 8Pスタンダードコンボの同梱物とDJI OM多機能モジュール 2が同梱されます。- Osmo Mobile 8Pクリエイターコンボ： 32,780円Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボの同梱物に加え、DJI Micシリーズ モバイル レシーバー、DJI Mic Mini 2トランスミッター、DJI Mic Mini 2ウィンドスクリーン（ブラック／グレー）、DJI Mic Mini 2マグネティッククリップ、DJI Mic Mini マグネティックフロントカバー（グレイズホワイト／オブシディアンブラック）、DJI Mic 3 マグネット、DJI Mic Mini 2トランスミッターマグネティック充電ケーブル、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチが同梱されます。

DJI Care Refreshは、DJI製品向けの包括的な保証プランで、Osmo Mobile 8Pでもご利用いただけます。経年劣化や衝突、水没などによる故障・損傷は、製品交換サービスによってカバーされます。故障・損傷が発生した場合、少額の追加料金で破損した製品を交換できます。

DJI Care Refresh（1年版）は、1年間に最大2回の製品交換を含みます。DJI Care Refresh（2年版）は、2年間に最大4回の製品交換を含みます。DJI Care Refreshのその他の専用サービスには、メーカー保証、グローバル保証サービス、配送料無料などが含まれます。詳細については、www.dji.com/support/service/djicare-refreshをご確認ください。

製品に関する詳細は、https://www.dji.com/osmo-mobile-8pをご確認ください。(https://www.dji.com/osmo-mobile-8p%E3%82%92%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

その他の詳細はpr.jp@dji.comまでお問い合わせください

[1] すべてのデータは、管理された環境下で測定されたものです。実際の使用では、異なる場合があります。スマートフォンとの互換性などの詳細については、DJI公式サイトの製品ページをご参照ください。

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

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