システムファイブ、スマホ用ジンバル「DJI Osmo Mobile 8P」の販売開始

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川行洋）は、2026年5月7日（木）に発表された「DJI Osmo Mobile 8P」を、DJI正規販売代理店として販売を開始いたしました。

当店限定のキャンペーンも開催中ですので、ぜひ新製品をおトクにお買い求めください。

製品の特長

スマートフォン撮影を、ブレを抑えたより滑らかで本格的な映像表現へ。

日常のVlogや旅行撮影はもちろん、本格的な映像制作まで、幅広いシーンで活躍するDJIスマートフォン用ジンバルの最新作です。

Osmo FrameTap

ワイヤレス操作

今回の目玉機能とも言える「Osmo FrameTap」は、本体から取り外して使える“着脱式リモコン”である点が大きな特長です。

マグネット式により瞬時に着脱でき、確実に固定。取り外した後もリモコンとして安定した操作が可能です。

さらに、Osmo FrameTap上で行える操作はワイヤレスでも同様に使用できるため、ワンオペ撮影でもスムーズかつ直感的にコントロールできます。

大画面液晶による圧倒的な視認性

新たに搭載された「Osmo FrameTap」には、大型のタッチディスプレイを採用。

ジンバルモードの切り替えや縦横撮影の変更、スマートフォンのフロント/リアカメラ切り替えなど、主要な操作を直感的に行うことが可能です。

液晶サイズはApple Watch（写真はSeries 6 / ケースサイズ40mm）に近いサイズ感となっており、視認性にも優れています。

トラッキング機能の選択

画面を右にスワイプすると、スマートフォンの撮影画面や多機能モジュールのカメラ映像を確認でき、リモコン上で直感的にトラッキング操作が可能です。

被写体は自動で検出ボックスにより認識され、タップするだけでフォーカス固定と追跡を開始。別の被写体への切り替えもスムーズに行えます。

さらに、DJI Mimoアプリでは広角・望遠レンズを活用したデュアルレンズでのトラッキングに対応。動きの速い被写体も安定して追従し、フレームアウト時も自動で再認識して滑らかな映像を撮影できます。

※iPhone 13 Pro / Pro Max以降のProモデル限定対応です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0CC0-onHvCY ]

撮影画面のプレビュー

画面を左にスワイプすることで、スマートフォンの録画画面をリアルタイムでプレビュー可能です。

リアカメラ使用時の構図確認や、離れた場所からの撮影指示にも対応し、構図を明確に把握しながら自在にコントロールできます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=G_X1TNYKPMU ]

物理ボタンによる直感操作

ジョイスティックを使えば、ジンバルの角度操作に加え、カメラのズーム操作も可能です。

押し込み操作でジンバルのロック、ダブルクリックで再センタリングに対応。

さらに、ActiveTrack使用時には押し込みのワンクリックでトラッキングの開始／停止を切り替えられます。

また、録画ボタンも搭載しており、動画の開始／停止や静止画の撮影も手元で操作できます。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=yfnY0QQoanI ]

多機能モジュール2

トラッキング性能の進化

前機種Osmo Mobile 8の多機能モジュールでは、追跡可能な被写体は人・猫・犬に限られていました。

新たに登場した多機能モジュール2では、被写体の種類を問わずトラッキングが可能に進化しています。

人物や動物は自動で検出枠が表示され、ワンタップでスムーズに追従を開始。

さらに、検出枠が表示されない被写体でも、任意に範囲を指定することでトラッキング対象として設定できます。

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=KIK6LvwBfEk ]

補助光機能

多機能モジュール2にはフィルライトを搭載しており、8段階の明るさと8種類の色温度に対応。

「Osmo FrameTap」から直接コントロールできるため、シーンに応じた細やかなライティング調整が可能です。

自然で美しいポートレート撮影をサポートします。

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=JcfQ2tj8CJ8 ]

ジェスチャーコントロール

DJI Mimoアプリで「ジェスチャー操作」を有効にし、「フォロー＆撮影」を選択すると、手のひらや“Vサイン”のジェスチャーだけでActiveTrackの起動や録画開始が可能です。

カメラに触れることなく操作できるため、ソロ撮影や集合撮影でもスムーズに使用できます。

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=veg2p9A0338 ]

Apple DockKitへの対応

Osmo Mobile 8から搭載された「Apple DockKit」は、Osmo Mobile 8Pでも引き続き使用可能です。

対応アプリと連携することで、多機能モジュール2を使用しない環境でも、人物トラッキングを手軽に行えます。

内蔵三脚

Osmo Mobile 8と比べ、内蔵三脚の長さが延長され、安定性が向上しました。

加えて開脚角度も広がり、さまざまな設置環境で、より安定して使用できます。

また、三脚展開時のシルエットも見直され、よりスマートで洗練されたデザインへと進化しています。

本体底面には従来どおり1/4インチネジを搭載しており、外部の三脚や一脚への取り付けにも対応します。

比較表

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24840/table/242_1_29026828aeb95194d22be475b5002e61.jpg?v=202605080951 ]

※1 各機体の重量の詳細は以下の通りです。

OM 8P：ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap

OM 8 / OM 7P / OM SE：ジンバル+内蔵三脚+磁気スマートフォンクランプ+多機能モジュール

※2026年5月7日時点での情報です。

※スマートフォンと互換性により一部機能がご利用できない場合がございます。詳しくはメーカー公式「対応スマートフォン一覧」をご確認ください。

製品のご注文はこちら

DJI Osmo Mobile 8P

＞スタンダードコンボ(https://www.system5.jp/products/n_1216668)

当店販売価格：18,480円(税込)

＞アドバンストトラッキングコンボ(https://www.system5.jp/products/n_1216667)

当店販売価格：25,080円(税込)

＞クリエイターコンボ(https://www.system5.jp/products/n_1216666)

当店販売価格：32,780円(税込)

システムファイブ限定情報

■レビューキャンペーンでポイントUP！

対象期間中にシステムファイブでDJI Osmo Mobile 8Pを購入し、商品を実際にお使いいただいた感想を条件に沿ってレビューを投稿していただくと、採用時に次回のお買い物でご利用可能なポイントを最大1,500円分（1,500ポイント）プレゼントいたします。

対象期間：2026年6月8日(月)23時59分までの注文受付、商品出荷後14日以内投稿受付

詳細はこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140681

■下取りでクーポンプレゼント！

対象製品の中古買取査定をお申込みいただくと、DJI Osmo Mobile 8Pをおトクにお求めいただける特別クーポンをもれなくプレゼントいたします。さらに買取価格も通常よりも15%アップ！

査定申込み受付：2026年6月8日(月)18時査定申し込み分まで

クーポン有効期限：2026年7月8日(水)23時59分まで

詳細はこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140680

■ショールーム展示について

5月8日(金)より東京・半蔵門のPROGEAR半蔵門ショールームにて展示いたします。

予約不要ですので、どうぞお気軽にご来店ください。

https://www.system5.jp/pages/progear

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階

ウェブサイト： https://www.system5.jp/