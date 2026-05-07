【京都府京田辺市】2026年5月23日グランドオープン「ウッドデザインパーク京都-彩-」開業記念クーポンを配布開始｜ホステル・コテージ宿泊が15％OFFに

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社は、2026年5月23日（土）に京都府京田辺市でグランドオープンする新施設 「ウッドデザインパーク京都-彩-」 にて、開業を記念した期間限定クーポンをご用意しました。

ご予約時にクーポンコード 「WDPKYOTO0523」 を入力いただくと、対象のホステル・コテージ宿泊プランを通常料金より 15％OFF でご利用いただけます。

クーポンの適用期間は 2026年5月10日（日）から5月31日（日）まで。

2026年5月23日、京都・京田辺に「ウッドデザインパーク京都-彩-」がグランドオープン

「ウッドデザインパーク京都-彩-」は、京都府京田辺市大住竜王谷にある旧・竜王野外活動センターをリニューアルし、新たに誕生するアウトドア施設です。

長年地域に親しまれてきた自然豊かな場所を活かしながら、ホステル・コテージでの宿泊、日帰りBBQ、キャンプ、アウトドアサウナ、クラフト体験、展望デッキ、焚き火、ハイキングなど、さまざまな過ごし方ができる場所へと生まれ変わります。

京都市内・大阪市内・奈良市内からも訪れやすい京田辺市で、自然の中に滞在する楽しさを、より気軽に、より快適に体験していただける施設を目指しています。

グランドオープンを記念し、宿泊料金が15％OFFになる期間限定クーポンを実施

コテージ「ホトトギス」ホステル バンクルーム「キンモクセイ」

今回のグランドオープンを記念し、ホステル・コテージ宿泊を対象とした 15％OFFクーポン をご用意しました。

対象期間中にご予約いただき、クーポンコード 「WDPKYOTO0523」 を入力いただくことで、通常料金より15％OFFでご宿泊いただけます。

初夏のおでかけ、週末旅行、夏休み前半のご宿泊にもご利用いただきやすい内容です。

自然の中で過ごす時間を、もっと身近に。

京田辺での新しいアウトドアステイを、この機会にぜひお楽しみください。

クーポン内容

クーポンコード

WDPKYOTO0523

割引内容

宿泊料金 15％OFF

※食事プログラム・オプションは割引対象外です。

クーポン適用期間

2026年5月10日（日）～5月31日（日）

ご利用対象期間

2026年5月23日（土）～7月31日（金）

対象プラン

ホステル／コテージ宿泊のみ

注意事項

※クーポンは対象期間内のご予約に限りご利用いただけます。

※他クーポン・割引との併用はできません。

※食事プログラム・オプションは割引対象外です。

※予告なく内容を変更・終了する場合がございます。

予約方法

ご予約時に、クーポンコード欄へ下記コードをご入力ください。

クーポンコード：WDPKYOTO0523

対象のホステル・コテージ宿泊プランが、通常料金より 15％OFF となります。

ご予約はこちら

ウッドデザインパーク京都-彩- 公式予約サイト(https://reserve.489ban.net/client/wdp-kyoto/0/plan)



ウッドデザインパーク京都-彩- 公式サイト(https://wood-designpark.jp/kyoto/)

「彩りあるアウトドア体験」を京田辺で

贅沢BBQも自由に楽しめる木に触れ合うクラフト体験あなただけの旅の拠点に愛犬と一緒に朝が楽しみになるカフェモーニング夜は火の揺らめきを眺め、語らう

「ウッドデザインパーク京都-彩-」という名前には、この場所で過ごす時間が、お客様一人ひとりの思い出をやさしく彩るようにという想いを込めています。

ホステルで気軽に泊まる。

コテージでゆったり過ごす。

手ぶらでBBQを楽しむ。

サウナでととのう。

クラフト体験に夢中になる。

焚き火を囲んで語らう。

自然の中での過ごし方は、ひとつではありません。

京田辺の緑に囲まれた環境で、日常から少し離れ、自分たちらしい時間を過ごしていただける場所を目指してまいります。

施設概要

施設名

ウッドデザインパーク京都-彩-

所在地

〒610-0343

京都府京田辺市大住竜王谷9-1

グランドオープン日

2026年5月23日（土）

主な施設・コンテンツ

ホステル、コテージ、BBQエリア、キャンプ場、カフェ＆バー、アウトドアサウナ、遊具、クラフト体験、展望デッキ、焚き火、ハイキング、など

公式サイト

https://wood-designpark.jp/kyoto/

アクセス

電車でお越しの場合

JR学研都市線「大住駅」から徒歩約25分。

近鉄京都線「新田辺駅」より京阪バスに乗車し、「大住ヶ丘西」バス停下車後、徒歩約10分です。

車でお越しの場合

枚方東インター、八幡東インターから約14分です。

会社概要

会社名

ウッドデザインパーク株式会社

所在地

愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地

ベルインビルB棟3階

代表者

代表取締役 鈴木 大基

事業内容

アウトドア施設、BBQ場、宿泊施設等の運営

公式サイト

https://wood-designpark.jp/