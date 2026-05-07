アプリ『ブレイクマイケース』でリリース2周年記念イベントが開始。21種類の2周年SSR記念カードを実装 ＆ 最大無料100連ガチャも！

株式会社coly

株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、本日2026年5月7日（木）に、ゲームアプリ『ブレイクマイケース』（以下、ブレマイ）で、リリース2周年を記念した期間限定イベント『ブレイクマイケース 2nd Anniversary -Dualism-』ならびに各種キャンペーンを開始したことをお知らせいたします。

『ブレイクマイケース 2nd Anniversary -Dualism-』PV

有り得た別解（こたえ）を知るのは、もうひとりの自分

ブレマイ公式生放送『ブレマイストリーム』およびYoutube・Xにて、2周年イベント『ブレイクマイケース 2nd Anniversary -Dualism-』のプロモーションビデオを公開しました。



【PV】ブレイクマイケース 2nd Anniversary -Dualism-（Youtube）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_agGzkGAqZ4 ]

2周年記念SSRのカードビジュアルやイベントストーリーのあらすじをぜひチェックしてください。

期間限定ガチャ『2nd Anniversary ブレマイパーティ』開催

リリース2周年を記念した特別なガチャ、『2nd Anniversary ブレマイパーティ』を開催中です。なんと、Aporiaスタッフ21人全員の2周年記念ブレマイパーティ限定SSRカードが一挙に登場。

「Dualism」コンセプトを反映した21枚のカードイラストは、同じAporiaスタッフの「2つの姿」が描かれています。記念カードを入手すると読むことができる「カードストーリー」には、そのAporiaスタッフにとって「あったかもしれない日常」のエピソードが収録されています。

そして、ガチャからのSSRカード出現率はいつもより【2倍】となる特別仕様！

2周年を記念した特別なガチャイベントをぜひお楽しみください。

5月13日からは、各部署のSSRカードの出現率がアップするピックアップガチャ『2nd Anniversary ブレマイパーティ Spotlights』も開催予定。お気に入りのAporiaスタッフを迎え入れる貴重なチャンスをお見逃しなく。

特別仕様ガチャ『2nd Anniversary ブレマイパーティ Full Course』も

有償クリスタル限定でプレイできる特別なガチャ『2nd Anniversary ブレマイパーティ Full Course』は、プレイするたびにSSRカード出現率が上がっていく超特別仕様！

さらに、最終STEPでは2周年記念ブレマイパーティ限定SSRカードが必ず1枚手に入ります。

めちゃめちゃお得なこの機会をお見逃しなく。

最大100連！毎日1回無料10連ガチャ

毎日無料10連ガチャがプレイできるキャンペーンを開催！期間中で合計最大100連分のガチャを無料でプレイできます。毎日ブレマイにログインして欠かさずプレイしよう。

『2nd Anniversary -Dualism-』各種イベントコンテンツ

2周年限定のイベントストーリーを大ボリュームでお届け！前半＋後半の 2 部構成で配信します。

とあるゲーム内に隠された「合言葉」を代わりに見つける探索代行を請け負うAporia。現実とは重ならない、けれど繋がるもうひとつの世界とは……？

イベントpt「くす玉」を集めると、過去のイベント報酬カードやガチャチケットなど、豪華アイテムを手に入れることもできます。

期間限定ログインストーリー

『ログインストーリー』を順次配信（全６話）。対象日は、ログイン時に特別なストーリーを読むことができます。

スペシャルログインボーナス

2周年を記念したスペシャルログインボーナスも開催。期間中ログイン毎に《クリスタル50個》をプレゼント。最大でガチャ10回プレイ分相当のクリスタル（500個）を入手できます。

"Dualism" コンセプトを体現するインストミュージック

イベント限定プレイリストでは、6曲の新規パズルBGMをプレイすることができます。Aporiaの6つの部署それぞれに "Dualism" のコンセプトをオーバーレイした音楽空間に溶け込もう。

制作陣にはDirty Androids、西島尊大、y0c1eといった豪華コンポーザーが参加。

日替わりでパーソナルソングを遊んで豪華報酬をゲット！

イベント後半期間では、イベント限定プレイリストに日替わりで追加されるパーソナルソングのパズルステージを遊ぶことができます。各ステージは初回クリアで上限解放チップ[SSR] や Premium Archives専用ガチャチケットなどを獲得可能！毎日プレイして貴重なアイテムをゲットしよう。

スペシャルミッション

2周年記念スペシャルミッションを開催！

すべてのミッションをクリアすると、SSR確定ガチャチケット[Ver.5] を入手できます。

レアくんと一緒にミッションを攻略しよう。

過去のイベントストーリーを総復習！

過去に配信したイベントストーリーを期間毎に解放するキャンペーンも。未解放のストーリーでも、この期間に限りお読みいただくことが出来ます。これまでのブレマイを振り返ろう。

昨年配信の「1周年記念SSRカード」が一挙に再登場！

2025年に開催した「1st Anniversary ブレマイパーティ」のスタッフカードが再登場。ブレマイ最初の節目を彩った、豪華絢爛なスタッフカードを手に入れよう。

過去のイベントガチャ限定カードを再入手できる大チャンス！

過去のイベント限定カードが登場する特別なガチャ『Premium Archives』を開催。

2周年イベントを進めると手に入る専用チケットでプレイすることができます。

有償クリスタル限定でプレイできるステップアップガチャも同時開催！

ブレマイを一気に進められる！各種効率アップキャンペーンも開催

アイテムドロップ率アップやカード強化時の大成功率アップなど、めちゃめちゃお得にカードを育成できるキャンペーンを開催。新米オーナー代理も、この機会に一気にブレマイを進めよう！

製品情報

タイトル：ブレイクマイケース

プラットフォーム：App Store / Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

ジャンル：グルーヴマッチパズル×リアリスティックADV

権利表記：(C)coly

公式サイト:https://breakmycase.com(https://breakmycase.com)

公式Xアカウント: https://twitter.com/breakmycase(https://twitter.com/breakmycase)

公式TikTokアカウント：https://tiktok.com/@breakmycase_official(https://tiktok.com/@breakmycase_official)

【株式会社coly 会社概要】

商号：株式会社coly

代表者：代表取締役社長 中島杏奈

所在地：〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル3階

設立：2014年２月

事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営

MD（マーチャンダイジング）

資本金：19億1,030万円（2026年1月末）

証券コード：東京証券取引所グロース市場4175

URL：https://colyinc.com/