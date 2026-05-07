『Marvel Rivals』にDisney+加入者限定のロキコスチュームが登場

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

Marvel GamesとNetEase Gamesは、チーム対戦型PVPシューティングゲーム『マーベル・ライバルズ（Marvel Rivals）』において、一部地域のDisney＋加入者を対象に、限定ロキコスチュームを無料配布することを発表しました。

本コスチュームは、マーベル・スタジオ『アベンジャーズ』に登場するロキをモチーフに、Disney+をイメージしたカラーリングを取り入れた特別仕様です。配布期間は、日本時間2026年5月2日1:00から7月31日0:59までを予定しており、対象地域はアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールです。

詳細はwww.disneyplus.com/perksをご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=prgi9DELhjc ]

また、今回のDisney+連動キャンペーンは、『Marvel Rivals』が展開する年間ロードマップ「Path to Doomsday」の一環として実施されます。「Path to Doomsday」では、2026年12月18日に劇場公開予定のマーベル・スタジオ作品『Avengers: Doomsday』に向け、今後もさまざまなコンテンツやイベントの展開を予定しています。

■新モード「The Avengers」も登場！

本モードは、1人のプレイヤーがロキを操作し、6人のプレイヤーがヒーロー側として挑む非対称型のバトルモードです。ロキは、幻影や欺きを駆使したスキルセットにより、敵ヒーローを操るマインドコントロールや、配下のヒーローを召喚する能力を使用可能です。一方、ヒーロー側は特定条件下でハルクを召喚することができ、『アベンジャーズ』を彷彿とさせるバトル体験を楽しめます。

マーベル・スタジオ『アベンジャーズ』はDisney+で配信中です。

▶「The Avengers」モードトレーラー：

https://youtu.be/prgi9DELhjc

■『マーベル・ライバルズ』について

『マーベル・ライバルズ』は、世界累計4,000万人以上のプレイヤーがプレイしているチーム対戦型PVPシューターです。スーパーヒーローやスーパーヴィランが継続的に追加されており、プレイヤーは好みのキャラクターを選んでオールスターチームを編成し、破壊可能な「マーベル・マルチバース」のダイナミックなマップで、それぞれ固有のスーパーパワーを活かしたバトルを楽しめます。

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■マーベルについて

マーベルは世界で最も著名なエンターテイメントブランドの一つであり、85年にわたってポップカルチャーを形作ってきた象徴的なキャラクターとストーリーの比類のないライブラリに基づいています。マーベルブランドは、映画、テレビ、出版、ライセンス、ゲーム、ライブイベント、デジタルメディアなどのエンターテイメントの分野に及びます。

詳細については、marvel.com. (C) 2026 MARVELにアクセスしてください

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/ をご覧ください。

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