『おでかけ子ザメ』POP UP STORE が東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴン＆オンラインプラザで開催★
株式会社KThingS
かわいすぎて並べたい(ハート)
ミニミニマスコット … 1,320円 (税込)
フェイスへアクリップ … 1,870円 (税込)
クリアシールシート … 550円 (税込)
セリフ付きアクリルキーホルダー … 880円 (税込)
プリントトートバッグ… 3,300円 (税込)
缶バッジ … 440円 (税込)
ステッカー … 385円 (税込)
アクリルキーホルダー … 880円 (税込)
★KThingS公式X https://twitter.com/KTS__official（@KTS__official）
【POP UP STOER開催に関するお問い合わせ】
さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンにて 『おでかけ子ザメ』POP UP STOREを2026年5月8日(金)～2026年5月21日(木) の期間で開催いたします。
オンラインプラザはこちら→https://e-shop.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/e/eodkz26/
新商品ラインナップ
かわいすぎて並べたい(ハート)
子ザメ・あんこう・うさめのミニミニマスコットと
フェイスヘアクリップが登場♪
他にもクリアシールシートや、アニメ一期のベストセレクション
ファン必見の商品が勢揃い！ぜひチェックしてね
ミニミニマスコット … 1,320円 (税込)
フェイスへアクリップ … 1,870円 (税込)
クリアシールシート … 550円 (税込)
セリフ付きアクリルキーホルダー … 880円 (税込)
プリントトートバッグ… 3,300円 (税込)
缶バッジ … 440円 (税込)
ステッカー … 385円 (税込)
アクリルキーホルダー … 880円 (税込)
ノベルティ情報
店頭限定で購入特典もご用意します。
おでかけ子ザメの商品を税込 3,000円以上お買い上げ毎にオリジナル名刺風カードをプレゼント！
【株式会社KThingSのオフィシャルX】
★KThingS公式X https://twitter.com/KTS__official（@KTS__official）
★KThingSアニメ・漫画X https://twitter.com/KTS__hobby（@KTS__hobby）
★KThingSクリエイターズX https://twitter.com/KTS__creators（@KTS__creators）
株式会社KThingS
【POP UP STOER開催に関するお問い合わせ】
電話番号：03-6231-0379
(平日:10:00～18:00、土日祝は除く)