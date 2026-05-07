『おでかけ子ザメ』POP UP STORE が東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴン＆オンラインプラザで開催★

株式会社KThingS

さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンにて 『おでかけ子ザメ』POP UP STOREを2026年5月8日(金)～2026年5月21日(木) の期間で開催いたします。

オンラインプラザはこちら→https://e-shop.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/e/eodkz26/

新商品ラインナップ

かわいすぎて並べたい(ハート)

子ザメ・あんこう・うさめのミニミニマスコットと

フェイスヘアクリップが登場♪



他にもクリアシールシートや、アニメ一期のベストセレクション

ファン必見の商品が勢揃い！ぜひチェックしてね

ミニミニマスコット … 1,320円 (税込)フェイスへアクリップ … 1,870円 (税込)クリアシールシート … 550円 (税込)セリフ付きアクリルキーホルダー … 880円 (税込)プリントトートバッグ… 3,300円 (税込)缶バッジ … 440円 (税込)ステッカー … 385円 (税込)アクリルキーホルダー … 880円 (税込)

ノベルティ情報

店頭限定で購入特典もご用意します。

おでかけ子ザメの商品を税込 3,000円以上お買い上げ毎にオリジナル名刺風カードをプレゼント！

【株式会社KThingSのオフィシャルX】

★KThingS公式X https://twitter.com/KTS__official（@KTS__official）

★KThingSアニメ・漫画X https://twitter.com/KTS__hobby（@KTS__hobby）

★KThingSクリエイターズX https://twitter.com/KTS__creators（@KTS__creators）

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【POP UP STOER開催に関するお問い合わせ】

電話番号：03-6231-0379

(平日:10:00～18:00、土日祝は除く)