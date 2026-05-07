【エトロ】シャキーラがエトロを纏い、「ラス・ムヘレス・ヤ・ノ・ジョラン」ワールドツアーのリオデジャネイロ公演に登場

エトロ ジャパン

リオデジャネイロ・コパカバーナビーチで開催されたLMYNL（ラス・ムヘレス・ヤ・ノ・ジョラン）ワールドツアーの特別公演にて、シャキーラがエトロの4つのカスタムルックを着用し、圧巻のパフォーマンスを披露しました。



ショーのオープニングでは、ブラジル国旗のカラーを取り入れたスワロフスキークリスタルを精緻にあしらった、トロピカルなペイズリープリントのシルクフライスーツで登場。

続いて、グリーンからピンクへとグラデーションするスペシャルカラーのペイズリーバロックプリントのボディスーツとミニスカートへ衣装チェンジ。いずれも全面にスワロフスキークリスタルの刺繍を施し、ステージ上のダンサーたちも同じプリントのエトロルックを着用しました。

3つ目のルックでは、10万個以上のスワロフスキークリスタルを刺繍であしらったジャージー素材のブラレットとグローブ、シルクフリンジのマルチレイヤースカートをコーディネートし、シルバーと煌めくクリスタルがペイズリーモチーフを描きます。

4つ目のロックセグメントでは、バロックペイズリーにインスパイアされたルックを披露。クロスディテールのVネックトップにサイドフリンジ付きのフレアパンツを合わせ、サファイア、インディゴ、マジェスティックブルーのカラーパレットで彩られたスワロフスキークリスタルを15万個以上あしらっています。