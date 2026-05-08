ネジ屋なのに“準備の価値”を伝える6月1日「ねじの日」に製造現場の意識改革へ株式会社絆でセミナー開催

■背景

有限会社奥山製作所製造現場では一つの作業遅れが全体に影響を及ぼす

日本の製造業では、少子高齢化に伴う人手不足が深刻な課題となっています。

DXや自動化といった取り組みが進む一方で、現場には「人でなければ解決できない課題」も多く残されています。

特に現場では、ネジ・ボルトといった小さな部品不足をきっかけに、作業の停滞や無駄な移動、コミュニケーションの摩擦など、いわゆる“事後対応型”の問題が連鎖的に発生しています。

さらに近年では、外国人技能実習生をはじめとした外国人材が現場の中核を担うケースも増えており、多様な人材が働く環境の中で、作業手順や準備に対する認識のズレが課題となる場面も見られます。

こうした背景から、「誰が見ても分かる準備」「誰でも再現できる仕組みづくり」の重要性が高まっています。

■取り組み内容

ネジ・ボルトの管理が不十分な場合、現場での探す時間やミスが発生する

今回の取り組みでは、こうした現場課題に対し

事後対応から事前準備へ

という考え方の転換をテーマに、現場従業員向けに約30分のセミナーを実施します。

内容は、実際の製造現場で起きている課題をもとに、「準備の重要性」「現場における意識の変化」「生産性向上」について伝えるものです。

■特徴

ラベルと配置により「誰でも分かる準備」を実現

本取り組みの特徴は、単なる座学ではなく

・現場に寄り添った実践的な内容

・言語や経験に関係なく伝わる“準備”の考え方

・人が現場に入り課題解決を支援する視点にあります。

奥山製作所では、ネジ・ボルトの供給にとどまらず、在庫管理支援サービスを通じて

製造現場の“準備”を支援しています。

■代表コメント

準備の仕組み化により、現場全体の生産性向上へ

代表の中島剛は次のように述べています。

私は二つの感謝を軸に【未来創造】という理念を作りました

一つは親に対しての感謝、そしてもう一つは、この日本を築いてくれた先人たちに対して

の感謝です。

私たち現役世代には、今しか解決できない課題があります。

それが,中小製造業においては少子高齢化による「人手不足」です。

私たちはこの課題に対して、「準備の価値」を伝えることで向き合い続けます。

■開催概要

製造現場の課題を共有し、「準備の価値」を伝えるセミナーの様子

日時：2026年6月1日（月）10：00～



内容：準備の価値セミナー

会場：株式会社 絆

住所：神奈川県厚木市下川入1286

対象：製造業従事者

■会社概要

会社名：有限会社奥山製作所

所在地：神奈川県横浜市

事業内容：ネジ・ボルト販売、在庫管理支援サービス