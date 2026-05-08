『弱虫ペダル』最新100巻発売記念！「LINEマンガ」で100時間限定99巻分完全無料

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、本日5月8日（金）午前0時から100時間限定で、『弱虫ペダル』（渡辺航／秋田書店）の99巻分無料キャンペーンを開催します。

■『弱虫ペダル』100巻発売記念特設ページ：

https://manga.line.me/lp/event/yowapeda_100(https://manga.line.me/lp/event/yowapeda_100)

「LINEマンガ」アプリにて、本日5月8日（金）午前0時から5月12日（火）午前3時59分までの100時間限定で、『弱虫ペダル』（渡辺航／秋田書店）の99巻分無料キャンペーンを開催します。

本作は、通学路の激坂や秋葉原への往復90kmをもママチャリで通う、アニメやゲームが好きな高校生・小野田坂道が自転車競技部に入部し、仲間たちと切磋琢磨しながら成長していく本格高校自転車ロードレース巨編です。

舞台、アニメ、実写ドラマや映画などメディアミックス展開もされ、多くのファンを魅了し続けています。

本日5月8日（金）に最新刊となる第100巻が発売されることを記念し、5月12日（火）午前3時59分までの100時間限定で『弱虫ペダル』99巻分を完全無料公開します。

さらに、本日5月8日（金）から5月9日（土）までの2日間は、最大10,000円分のマンガコインが当たる「弱虫ペダル100巻発売記念！LINEマンガガチャ」も開催します。期間中、連載作品を3作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。

そのほか、特設ページでは参加型企画である「みんなで選ぶベスト・オブ・エピソード」や、おすすめ名場面紹介、「100巻までの道のり」など、お楽しみいただけるコンテンツを掲載しています。

5月11日（月）までは、友だち招待で最大5,000マンガコインがもらえるキャンペーンも開催中です。

また、「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で10,000円分のマンガコインが当たるキャンペーンを実施します。「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローの上、該当ポストをリポストすると抽選に参加できます。さらに、ハッシュタグ「#弱ペダ100巻へのキセキ」をつけて作品へのメッセージを引用リポストすると当選確率がアップします。

なお、「ebookjapan」でも『弱虫ペダル』単行本の無料増量や、お得に購入できるキャンペーンを開催中です。

100巻発売という記念すべきこの機会に、『弱虫ペダル』を「LINEマンガ」「ebookjapan」でお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■『弱虫ペダル』99巻分無料キャンペーン概要

「LINEマンガ」アプリにて、『弱虫ペダル』が本日5月8日（金）午前0時から5月12日（火）午前3時59分までの100時間限定、話単位で99巻分無料公開。

作品URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=S114722

開催期間：2026年5月8日（金）0：00～2026年5月12日（火）3：59

そのほか、特設ページでは参加型企画である「みんなで選ぶベスト・オブ・エピソード」や、おすすめ名場面紹介、「100巻までの道のり」など、お楽しみいただけるコンテンツを掲載しています。

詳細は「LINEマンガ」アプリもしくは特設ページ（https://manga.line.me/lp/event/yowapeda_100）にてご確認ください。

■「弱虫ペダル100巻発売記念！LINEマンガガチャ」概要

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、連載作品を3作品読むことで1日1回ガチャを回すことができます。さらに、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。期間中は毎日参加が可能です。

開催期間：2026年5月8日（金）0：30～2026年5月9日（土）23：59

※開始時間は予告なく変更となる可能性がございます。

＜特典内容＞

1等：10,000マンガコイン（有効期限3日）

2等：時短アイテム 100個

3等：時短アイテム 50個

4等：時短アイテム 23個

■「弱虫ペダル100巻発売記念！友だち招待キャンペーン」概要

『弱虫ペダル』100巻発売を記念し、「LINEマンガ」が初めて、もしくは久しぶりの友だちを招待すると最大5,000マンガコインがもらえるキャンペーンを開催中です。

「LINEマンガ」ユーザーが招待コードを送信し、友だちが「LINEマンガ」アプリをダウンロード・LINEアカウントと連携をして招待コードを入力することで対象となります。

招待した友だち1人に対して500マンガコイン、最大10人分の5,000マンガコインをプレゼントします。さらに、招待された友だちにも1,000マンガコインをプレゼントします。

さらに、Wチャンスとして3人以上招待した人の中から抽選で50,000マンガコインが当たります。

詳細URL：https://manga.line.me/event/friend_invitation

開催期間：2026年5月1日（金）～2026年5月11日（月）23：59

■「LINEマンガ」公式Xキャンペーン

「LINEマンガ」公式Xアカウント（https://x.com/LINEmanga）をフォロー、該当ポストをリポストすると、抽選で10,000円分のマンガコインが当たります。さらに、ハッシュタグ「#弱ペダ100巻へのキセキ」をつけて引用リポストすると当選確率がアップします。詳しくは「LINEマンガ」公式Xアカウントをご確認ください。

開催期間：2026年5月8日（金）～2026年5月12日（火）3：59

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower