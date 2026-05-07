発売前重版から4刷へ。『マネジメント術で読むプロ野球監督論』が累計1万部を突破！

株式会社BOTANICO

野球著作家・ゴジキによる新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書）が、このたび4刷重版となり、累計発行部数1万部を突破いたしました。

本書は、プロ野球の監督たちの采配やチームづくりを、単なる勝敗論ではなく「マネジメント」「組織運営」「人材育成」「意思決定」の視点から読み解いた一冊です。発売前から多くの反響をいただき、発売後も全国主要書店・オンラインストアで好調に推移。野球ファンだけでなく、ビジネス・組織論に関心を持つ読者層にも広がりを見せています。

発売前重版から始まり、発売後も継続的に反響

『マネジメント術で読むプロ野球監督論』は、発売前の段階から予約・書店注文が好調に推移し、発売前重版が決定。その後も発売1週間で3刷、そして今回の4刷重版へとつながりました。

プロ野球の監督論というテーマでありながら、本書が支持を集めている背景には、現代の組織やリーダーシップにも通じる普遍的な視点があります。

監督は、限られた戦力をどう配置するのか。主力と若手をどう共存させるのか。短期的な勝利と中長期的な育成をどう両立させるのか。こうしたテーマは、企業経営やチームマネジメントにも重なるものであり、本書ではプロ野球の事例を通じて、組織を動かすリーダーの本質に迫っています。

「野球の読み方」を広げる一冊として反響

原辰徳、落合博満、岡田彰布、伊東勤、栗山英樹、緒方孝市、工藤公康、辻発彦、中嶋聡、高津臣吾、新庄剛志、小久保裕紀、阿部慎之助。彼らは頑固と柔軟、安定と挑戦、温情と冷徹といった矛盾する問いとどう向き合ってきたか。マネジメントのスタイルは時代を経てどのように変わったのか。強いチームを作る普遍的な方法はあるのか。『データで読む 甲子園の怪物たち』がヒットした野球著作家が、各監督の特徴を徹底分析。

目次



はじめに――「監督業」という現代のマネジメントの実像



第I部 監督術で読み解くマネジメント論――独自の哲学を貫いた名将たち



第１章 カリスマ指揮官・原辰徳――常勝軍団を築いたマネジメントと哲学

原辰徳は「カリスマ」なのか？――長嶋茂雄の系譜／「若大将」としての再出発と圧勝劇／埋まらなかった松井の穴と「28」の屈辱／挑戦者として制した三つ巴決戦／坂本勇人を「１７２試合」に抜擢／侍ジャパンで得た知見／「原流」が完成形に到達した09年／常勝軍団はなぜ崩れ、どう再建するのか？／「慎之助のチーム」／黄金期の余韻と終幕／戦術をアップデートした第三次政権／浮き彫りになった勝ち方の限界／時代に取り残された原巨人の終焉／「原巨人」vs.「落合中日」



第２章 理路整然な知将・落合博満――合理性で築いた黄金期

「ＧＭ視点の星野仙一」と「現場視点の落合博満」／Ａクラス常連の礎を築いた地獄のキャンプ／「守り勝つ」だけでは括れない野球／プライドを捨て、合理主義のその先へ／落合中日史上最強のチームは06年／シーズンは分業、短期決戦は柔軟に／勝てる組織を維持するために／「配置と役割」で勝率は計算できる／退任発表からの「ラストダンス」／「落合中日」vs.「岡田阪神」



第３章 采配巧者の勝負師・岡田彰布――飄々とした姿の裏にある戦略家の顔

思考の野村、情熱の星野、仕組みの岡田／「阪神戦は６回までが勝負」と言わしめたリリーフ陣／天王山で見せた勝負師としての真価／日本シリーズでの惨敗によるチームづくりの変化／ＪＦＫ依存の構造的弱点／一貫性と柔軟性という矛盾する問題／オリックスでの「勝ちパターンの再現」という実験／脆さゆえの崩壊から得た教訓／完成された岡田野球――固定と割り切りの采配学／聖域なき決断／藤川政権へ引き継がれた遺産／04年の転換点にいた「もう一人の男」



第４章 捕手脳の参謀型指揮官・伊東勤――戦力を上積みしたマネジメント術

広岡と森から学んだ「常勝軍団」の掟／勝利からの逆算と短期決戦の大胆起用／敗戦を機に機動力野球へ転換／ＷＢＣと韓国リーグ――参謀役としての転機／リソースに限界のあるチームをどう勝たせるか／「短期的最適化」で強豪と渡り合う／戦術を機能させる戦力がいないとどうなるか／今度は中日で参謀役に



第I部まとめ 「昭和の体幹」を持つ指揮官たちが作った勝ち筋



第II部 野手力の時代の監督術――信頼で「個」を「チーム」に変えた指揮官たち



第５章 信頼の采配者・栗山英樹――二刀流の確立から侍ジャパン世界一へ

「外野の視点」でチームを再編集／大谷翔平の二刀流を機能させるための３年間／二刀流の完成と大逆転優勝／愛情と信頼のマネジメントという「逆説」／人を信じ、型を壊す――寄り添う采配の成熟期／「史上最強」侍ジャパンの金字塔／「栗山日本ハム」vs.「緒方広島」



第６章 理想を形にした実践者・緒方孝市――再建から黄金期を築いた育成と戦略

野村謙二郎と過ごした「再生の５年間」／采配に綻びのあった監督１年目／打力と機動力を融合した歴代屈指の野手陣／常勝の裏で進行していた疲弊／黄金期の残響と終着点／「緒方広島」vs.「工藤ソフトバンク」



第７章 短期決戦の更新者・工藤公康――黄金時代を築いたマネジメント

巨大戦力を活かし切る運用／勝ち続けるための軌道修正／継投と長打で短期決戦に最適化／「山賊西武」との熾烈な争い／盤石の選手層で史上屈指のチームに／完成され、摩耗した組織／「工藤ソフトバンク」vs.「辻西武」



第８章 継承と進化の再建者・辻発彦――「山賊打線」の頂点から投手王国への転換

名将たちのＤＮＡ／野手力を礎に描いた再建の軌跡／打ち勝つ野球で常識を覆した「山賊打線」／大味から細かい野球への転換期／投手王国への変貌



第II部まとめ データと信頼が生んだ新しい時代に野手力で描く勝ち筋



第III部 現場思考の采配学――データ・人間力・発想・情熱を生かす令和の監督たち



第９章 終盤管理の伴走者・高津臣吾――データと対話で築いた再建

叱らない指導と一貫した育成プラン／育成と信頼で戦う試行錯誤が生んだ土台／データと人間力の融合で20年ぶりの日本一／状況判断と選手起用の妙で走り切った連覇／崩壊と再構築の狭間で／「高津ヤクルト」vs.「中嶋オリックス」



第10章 育てて勝つ改革者・中嶋聡――個を生かし、組織を強くする現場術

チームを育てる現場再建術／再建の始まりとなった代行采配／育成と勝利を両立させた「ナカジマジック」／柔軟な采配で体現した勝負勘とマネジメント／柔と剛による独走３連覇／勝者の慢心と指揮官の覚悟／「中嶋オリックス」と「新庄日本ハム」



第11章 帰還の革新者・新庄剛志――魅せる戦略、動く組織が導いた新時代

新庄剛志の帰還／野村の知、バレンタインの柔軟性、ヒルマンの対話／優勝を目指さない勇気／「新庄チルドレン」の台頭／固定観念から外れたマネジメントで躍進／大胆さと緻密さの融合で導く采配哲学／「新庄日本ハム」vs.「小久保ソフトバンク」



第12章 学習するリーダー・小久保裕紀――失敗を糧にする思考法

指導者経験ゼロで挑んだ代表監督／常勝軍団の幹部として磨いた人材育成力／91勝の独走と短期決戦の落とし穴／主力と若手で掴んだ逆転優勝と日本一／「小久保ソフトバンク」と「阿部巨人」



第13章 スパルタの継承者・阿部慎之助――二軍発の現場改革と帝王学の実現

帝王学を学んで指揮官へと転身／初陣で魅せた守り勝つ野球／主砲とエースの誤算で試された一年



第III部まとめ リリーフ管理とユーティリティ化が変えた令和の采配学



最終章 マネジメント術で読むプロ野球監督論

プロ野球における「いい監督」の条件／トップ型と参謀型――指揮官の役割と限界／外から見た日本野球―海外経験監督がもたらしたアップデート／成功体験が組織文化へ変わる瞬間／スパルタか褒めて伸ばすか――現代指導論の核心／勝利と物語のあいだで――「情を入れる采配」の功罪と最適解／「言葉」と「沈黙」でチームを動かすコミュニケーション術／データと感性の「ハイブリッド」なマネジメント／スターに依存しない令和的組織の理想形



おわりに

巻末資料１. 監督成績表

巻末資料２. 登場人物（監督・コーチ陣）紹介

主要参考文献

著者プロフィール

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）と『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書）は発売前重版を記録。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。

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問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp

■書籍情報

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233

著者コメント

このたび『マネジメント術で読むプロ野球監督論』が4刷重版となり、累計1万部を突破しました。ご購入いただいた皆さま、応援してくださった皆さま、書店関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

本書では、プロ野球の監督を「勝った・負けた」だけで語るのではなく、組織をどう作り、選手をどう活かし、時代に合わせてチームをどう変えていくのかという視点から掘り下げました。

野球は、単なる競技であると同時に、非常に高度な組織運営の場でもあります。監督の判断、選手との距離感、世代交代の進め方、勝負どころでの意思決定には、ビジネスや日常のチームづくりにも通じるヒントが数多くあります。今回の重版を励みに、今後も野球をより深く、より多角的に楽しめるコンテンツを届けていきたいと思います。

■ 今後の取り組み

著者のゴジキは、今後もプロ野球・高校野球などをテーマに、データ分析とストーリー性を掛け合わせた書籍・記事・イベント企画を展開していく予定です。

また、野球分野で培ってきた分析力・発信力に加え、SNSマーケティングやWebブランディングの知見を活かした活動も強化してまいります。

その一環として、2026年6月10日（水）に開催予定の「AI×SNSで変わる企業ブランディング最前線セミナー」(https://forms.gle/7N7uNiopb2AGpoz86)に登壇いたします。本セミナーでは、AI時代におけるSNS活用、情報発信の設計、コンテンツ制作の効率化、個人・企業のブランディング戦略などについて、実践的な視点からお話しする予定です。

書籍を通じた野球分析の発信にとどまらず、今後は「データ」「AI」「SNS」「コンテンツ発信」を掛け合わせながら、スポーツ・ビジネス双方の領域で価値ある情報を届けてまいります。