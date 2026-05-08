【アーカイブ配信開始】エンゲージメントはここまで変わる│AI×キャリア支援の実践事例

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2026年4月16日（木）に開催された「エンゲージメントスコア劇的改善事例 ～【AI×キャリア】で見つける自分らしさとキャリア戦略～」のアーカイブ配信を開始いたしました。

本セミナーでは、当協会認定者であり、TIS株式会社 AI＆ロボティクスイノベーション部 セクションチーフの野満栄一郎氏が登壇。AIを活用したキャリア支援の実践事例をもとに、社員一人ひとりの自己理解と行動変容を促し、エンゲージメント向上につなげるための具体的なアプローチを解説しました。

アーカイブ配信概要

無料・アーカイブ視聴申し込みはこちら :https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260416-2/

4月16日（木）11:00ー開催「エンゲージメントスコア劇的改善事例 ～【AI×キャリア】で見つける自分らしさとキャリア戦略～」のアーカイブ配信となります。

《無料・アーカイブ視聴の申し込み》

https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260416-2/

《登壇者》

TIS株式会社 AI＆ロボティクスイノベーション部 セクションチーフ 野満 栄一郎氏

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

セミナーのハイライト

- AIが変えるキャリア支援──属人化した1on1からの脱却キャリア面談や1on1は実施されていても、その質は担当者に依存しがちです。本セミナーでは、AIをファシリテーターとして活用することで、誰でも一定水準のキャリア対話を実現できる仕組みが紹介されました。AIが問いを投げかけ、内省を促し、対話を構造化することで、「なんとなくの対話」からの脱却を図ります。人による経験や勘に頼るのではなく、再現性あるキャリア支援を実現するため、組織全体でキャリア開発の質を底上げする新たなアプローチについて解説いただきました。- 「好き×得意×需要」で導く、納得感のあるキャリア設計キャリア開発の軸として提示されたのが、「好き（興味）」「得意（強み）」「需要（市場価値）」の掛け合わせです。AIとの対話を通じて個人の内面を深掘りし、その人ならではのキャリアの方向性を可視化するプロセスが紹介されました。さらに、導き出した方向性を3年後・1年後・1ヶ月後の行動へと具体化。抽象的な理想論にとどまらず、実行可能なキャリアプランへ落とし込む設計について解説いただきました。- エンゲージメントを高める実践知──データで示された効果実際の組織での活用事例では、AIを活用したキャリア1on1を継続的に実施することで、エンゲージメントスコアが向上。特に「やりがい」や「成長実感」、「上司の支援行動」といった項目において改善が見られました。キャリア開発が個人の満足度にとどまらず、組織全体の状態にも影響を与えることをデータで示した点は、人的資本経営の観点からも重要な示唆となりました。- AIと人の協働が生む新しいキャリア支援AIは網羅的な知識に基づく提案や継続的な対話を得意とする一方で、感情への寄り添いや文脈理解は人の役割です。本セミナーでは、それぞれの強みを活かした役割分担の重要性が語られました。AIと人が協働することで、より質の高いキャリア支援が実現される。テクノロジーを“代替”ではなく“拡張”として活用する、新しいキャリア支援のあり方について示唆が得られる内容となりました。

◆本セミナーのアーカイブ視聴はこちら

https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260416-2/(https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260416-2/)

登壇者

TIS株式会社 AI＆ロボティクスイノベーション部 セクションチーフ 野満 栄一郎

G検定、MBA、プロティアンキャリア検定保有。 1986年4月にNECへ入社し、ワープロ専用機「文豪ミニ5」の開発に携わる。2000年4月にBIGLOBEにてコンテンツ販売事業を担当した後、2008年4月よりコンサルティングファームのクニエへ2年間出向。2013年5月にグロービス経営大学院にてMBAを取得し、2018年3月にTISへ転職、新規事業チームに参画する。

専門分野は、キャリア開発支援、エモーショナル系AIエージェント開発、新規事業支援（メンタリング、技術支援）。主なプロジェクトとして、2021年より従業員向けキャリア支援AIサービス「ToMoRo」の企画・開発からマーケティング・販売までを担当。2022年からは大阪府向け高齢者雑談ボット「大ちゃんと話す」のチャットボット開発者として仕様検討から運用までを担う。さらに2023年からは、メンタルヘルスアプリ「ふう」の新規事業開発支援やアドバイザリーも務める。

AIを活用した高齢者支援やキャリア支援、メンタルヘルス領域のプロジェクトに幅広く携わり、『あなたの未来案内人』として活動している。

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

2009年、三井住友銀行に入行、法人営業に従事。離職後「自分のやりたいことは何か？」に向き合い、通信制大学に入学、教員免許を取得。2013年、三田学園中学校高等学校に転職。担当業務のみに限らず、手上げでオールイングリッシュのキャリア教育、ビジネスコンテストの指導、入試広報業務にも従事。2023年、（株）リクルートに転職、高校向けキャリア支援の営業職に従事。入社半年で新規好事例賞（グッドプラクティス賞）を2Q 連続受賞。兼業で（株）mizukara(旧GOAL-B)にジョイン、to C向けキャリアコーチングに従事。

2024年、自社を創業。転職支援をメイン事業とする。（株）リクルートから講演業務の外部委託を受け、講演家としても活動。4designs（株）では、法人向けコンサルティング・研修講師登壇に従事。

【AIキャリア支援を体系的に学ぶ】

本セミナーにご登壇いただいた野満栄一郎氏は、プロティアン・キャリア協会の認定者として、個人のキャリア支援と組織変革の実践に取り組んでいます。

また同氏は、AIを活用したキャリア開発の先進的な実践を牽引したことが評価され、プロティアンAWARD2026にて個人賞を受賞しています。AIを活用したキャリア面談を延べ1200回以上実施し、その成果をエンゲージメントサーベイにも反映させるなど、個人の成長と組織成果の両立に寄与しています。

当協会では、こうした認定者・実践者とともに、キャリア支援にAIを活用する視点を体系的に学び、実践へとつなげていく「AI基礎講座」を提供しています。

個人と組織の関係性を問い直しながら、これからのキャリア支援をともに創っていく“実践者・同志”としての学びに関心のある方は、ぜひご参加ください。

▼プロティアン・キャリア AI基礎講座・検定

https://protean-career.or.jp/foundation-seminar/

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note：https://note.com/protean