【5/10・11限定】東京・恵比寿にグリークヨーグルト専門店「milkygreek」新店舗OPEN！プレオープン特別メニューを2日間限定で発売

株式会社ビヨラボ

グリークヨーグルト専門店「milkygreek（ミルキーグリーク）」を運営する株式会社ビヨラボ（本社：東京都文京区 / 代表：木下マリア）は、2026年5月12日、東京・恵比寿に新店舗をグランドオープンいたします。厳選された国産牛乳と乳酸菌のみを使用し、丸3日間かけて丁寧に水切りした自家製グリークヨーグルトを提供。健康意識の高い人々が集う恵比寿の街から、心身を整える新しい食体験を発信します。

■ 5/10（日）、5/11（月）限定でプレオープンを開催！

プレオープン期間中は、milkygreekのこだわりを凝縮した「プレオープン限定・おまかせボウル」を1,500円（税込）にて特別販売。厳選された国産牛乳と乳酸菌のみを使用し、丸3日間かけて丁寧に水切りした自家製グリークヨーグルトの「もっちり、むっちり」とした唯一無二の食感を、いち早くご体験いただけます。

開催日程： 2026年5月10日（日）・11日（月）

限定メニュー： おまかせボウル 1,500円（税込）

その時々で最も状態の良い旬のフルーツやトッピングを、スタッフが厳選して盛り合わせた特別仕様の一皿です。

【プレオープンに関するご注意】 ※「おまかせボウル」は数量限定のため、完売となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※当日の運営状況により、営業時間が前後する可能性がございます。最新情報は公式Instagramをご確認ください。

■【公式インスタグラム限定キャンペーン】

5/12グランドオープンを記念し、1年間無料チケットが当たる大型キャンペーンも同時開催！

応募期間： 2026年5月1日（金）18:00 ～ 5月9日（土）23:59

賞品内容：

🥇A賞（1名様）： 1年間ヨーグルト無料カード ＋ オリジナル保冷バッグ

🥈B賞（10名様）： ヨーグルトボウル無料チケット1枚 ＋ オリジナル保冷バッグ

🥉C賞（20名様）： ドリンク無料チケット1枚 ＋ オリジナル保冷バッグ

参加方法：

公式Instagram @milkygreek をフォロー

https://www.instagram.com/milkygreek

キャンペーン告知投稿に「いいね！」

応募資格： Instagramを公開設定にしている当アカウントのフォロワー様

■ 店舗情報

店舗名： milkygreek 恵比寿店

所在地： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目１０－６ エビスビル 110

-JR恵比寿西口徒歩3分

-日比谷線恵比寿5番出口徒歩30秒

営業時間： 9:00～22:00（予定）

定休日： 不定休

公式サイト：https://info.milkygreek.com/

公式オンラインショップ：https://www.milkygreek.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/milkygreek

■ milkygreekについて

milkygreekは、「Challenge beyond possibility. 本当に良いものを作り、求めている人へ届ける」をビジョンに掲げるグリークヨーグルトブランドです。日本国内におけるグリークヨーグルト文化の先駆者として、徹底した素材へのこだわりと、現代的なブランド体験を融合させた事業を展開しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

milkygreek 広報担当：井戸口あやこ

Tel：03-4400-6705

E-mail：info@milkygreek.com

お問い合わせフォーム：https://info.milkygreek.com/contact