【ワングランピング新掲載】五つの川と森に佇む、サウナ＆インフィニティプール完備のオールインクルーシブグランピング── THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢

株式会社viviane

株式会社viviane（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田邉大樹）が運営するグランピング情報サイト「ワングランピング」は、オールインクルーシブ型グランピング施設であるTHE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢（群馬県沼田市白沢町高平2540）が、ワングランピングに新規掲載されたことをお知らせいたします。

https://www.glamping-gunma-numata.com

THE FIVE RIVERS FINE GLAMPINGとは

THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING ドームテントの内観

「五つの川が流れる自然の中で過ごすオールインクルーシブグランピング」をコンセプトにした、群馬県沼田市白沢町のグランピング施設です。白沢川をはじめとする五つの川に囲まれた豊かな自然環境の中で、BBQディナー・朝食・フリードリンク・各種アクティビティをすべて宿泊料金に含むスタイルで、愛犬同伴での宿泊にも対応しています。

THE FIVE RIVERS FINE GLAMPINGの魅力

オールインクルーシブで過ごす贅沢な滞在THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING

BBQディナー・朝食・アルコールを含むフリードリンク・各種アクティビティが宿泊料金に含まれ、追加料金を気にすることなく滞在を満喫できます。

群馬の食材を使った本格グランピングBBQTHE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 本格BBQディナーのメニュー（一例）

赤城牛など群馬県産のブランド食材を中心にした本格BBQを楽しめます。機材・食材はすべて施設が用意するため、手ぶらで来場できます。

森と清流で「ととのう」バレルサウナ体験THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING サウナ

本格フィンランド式バレルサウナを貸切利用でき、セルフロウリュで室温最高約100℃まで温められます。サウナ後はインフィニティプールや隣接する白沢川の天然水風呂で「ととのう」特別な体験ができます。

愛犬と過ごすプライベートドッグランエリアTHE FIVE RIVERS FINE GLAMPING ドッグラン

犬のみ同伴可能（猫・鳥等は不可）。専用ドッグラン付きドームテントは1日2組限定で、高さ150cmの頑丈な柵で囲われた天然芝フィールドとノーリード対応の食事テラスを備えています。

翌朝は体験型のハンバーガー作りTHE FIVE RIVERS FINE GLAMPING プライベートテラス・ダイニング

自分でハンバーガーを組み立てる体験型朝食が楽しめます。グランピングならではの非日常体験が朝から続きます。

群馬の観光スポットへのアクセス抜群

関越道沼田ICから約15分。吹割の滝・老神温泉・たんばらラベンダーパーク・川場田園プラザなど人気観光スポットへのアクセスも便利です。

宿泊タイプのご紹介

ドームテントTHE FIVE RIVERS FINE GLAMPING ドームテント

自然に佇む開放的なドームテント。最大4名まで対応し、プライベートテラス・焚き火エリア・インフィニティプールを楽しめます。

https://www.glamping-gunma-numata.com

ドッグラン付きドームテントTHE FIVE RIVERS FINE GLAMPING ドッグラン付きドームテント

愛犬と一緒に宿泊できる1日2組限定の特別なテント。最大4名まで対応。テント内からドッグランを見守れるクリア仕様で、専用の天然芝ドッグランが隣接しています。

https://www.glamping-gunma-numata.com/dogrun/

THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢の施設概要

ワングランピングについて

- 所在地：〒378-0121 群馬県沼田市白沢町高平2540- アクセス（車）：関越自動車道 沼田ICより約15分- アクセス（電車）：上越新幹線 上毛高原駅よりバスで約50分- 公式予約サイト：https://www.glamping-gunma-numata.com

「ワングランピング」は全国のグランピング・自然体験系施設に特化した情報サイトで、非日常体験をより身近に提供しています。

URL: https://www.1glamping.com/

会社概要- 会社名：株式会社viviane- 所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階- 代表者：田邉大樹- 設立：2012年3月14日- URL：https://viviane.jp