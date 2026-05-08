かわいい小鳥グッズの即売会「鳥フェス金沢」今年も開催します♪

株式会社ことりカフェ

「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」(http://kotoricafe.jp/)を運営する株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区 代表取締役 川部志穂）は、今週末の5月16日（土）・17日（日）に、JR金沢駅西口より徒歩10分「金沢勤労者プラザ」（https://www.kinpura.com/）にて、“鳥好きによる鳥好きのためのフェスタ”「鳥フェス金沢」（主催：ことりカフェ）を開催いたします。全国から人気クリエイターが集合し、色とりどりの小鳥モチーフの作品を対面販売。北陸地方では唯一の「鳥フェス」をお見逃しなく♪

昨年と同じ会場「勤労者プラザ」で開催します。

日時

2026年

5月16日（土） 11：00～16：00

5月17日（日） 10：00～15：00

会場

〒920-0022

石川県金沢市北安江３丁目２－２０

金沢勤労者プラザ1階 多目的室

https://www.kinpura.com/about/access.html

入場料 500円

※小学生以下無料

※クリアファイルの特典付

ゲスト

えるぽぴ・ゆとり屋

協力

ことのわ・まさの森 動物病院・Pimu小鳥の病院・手取フィッシュランドPーぽ

全国より人気作家が金沢に大集結します♪