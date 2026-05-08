かわいい小鳥グッズの即売会「鳥フェス金沢」今年も開催します♪
株式会社ことりカフェ
昨年と同じ会場「勤労者プラザ」で開催します。
5月16日（土） 11：00～16：00
〒920-0022
入場料 500円
全国より人気作家が金沢に大集結します♪
「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」(http://kotoricafe.jp/)を運営する株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区 代表取締役 川部志穂）は、今週末の5月16日（土）・17日（日）に、JR金沢駅西口より徒歩10分「金沢勤労者プラザ」（https://www.kinpura.com/）にて、“鳥好きによる鳥好きのためのフェスタ”「鳥フェス金沢」（主催：ことりカフェ）を開催いたします。全国から人気クリエイターが集合し、色とりどりの小鳥モチーフの作品を対面販売。北陸地方では唯一の「鳥フェス」をお見逃しなく♪
昨年と同じ会場「勤労者プラザ」で開催します。
日時
2026年
5月16日（土） 11：00～16：00
5月17日（日） 10：00～15：00
会場
〒920-0022
石川県金沢市北安江３丁目２－２０
金沢勤労者プラザ1階 多目的室
https://www.kinpura.com/about/access.html
入場料 500円
※小学生以下無料
※クリアファイルの特典付
ゲスト
えるぽぴ・ゆとり屋
協力
ことのわ・まさの森 動物病院・Pimu小鳥の病院・手取フィッシュランドPーぽ
全国より人気作家が金沢に大集結します♪