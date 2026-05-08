思わず二度見するJIMNY SIERRAウェットティッシュケース、「フィールドスタイル東京2026」に登場。

スズキ ジムニー シエラ型ウェットティッシュケースが「フィールドスタイル東京2026」に登場

株式会社フェイスジムニー シエラ型 ウェットティッシュケース

クルマのカタチの雑貨を企画・販売する株式会社フェイスは、スズキ株式会社公認のライセンス取得商品として開発した「ジムニー シエラ型 ウェットティッシュケース」を、2026年5月9日（土）・10日（日）開催の「FIELD STYLE TOKYO 2026」に出展いたします。

開発に一年以上を費やした、こだわりの一品

本商品は、商品開発に一年以上の期間をかけて作り込んだ、ウェットティッシュケースとは思えない仕上がりが最大の特徴です。スケールは1/12。大迫力のサイズ感でジムニー シエラのディテールを余すところなく楽しめます。ブレーキキャリパーに至るまで忠実に再現された細部の造り込みは、ジムニーファンや車好きはもちろん、はじめて手に取る方をも引き込むリアルさです。タイヤは実際に回転し、手で押して走らせることも可能。インテリアとして飾っても、実用的なティッシュケースとして使っても、存在感を放ちます。ウェットティッシュのほかおしりふきの収納にも対応しています。

イベント会場の他、公式サイトからもお買い求めいただけます。

オンライン販売ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n)

FIELD STYLE TOKYO 2026（フィールドスタイル東京）

開催日：2026年5月9日（土）、5月10日（日）

開催時間：9:00 ～ 17:00

東京ビッグサイト（東京国際展示場）

西３ホール ブース：321「CAMSHOP.JP」

〒135-0063東京都江東区有明3丁目11-1

イベント会場の他、公式サイトからもお買い求めいただけます。

オンライン販売ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n)



スズキ ジムニー シエラについて

ジムニーは、スズキが1970年から販売を続ける本格四輪駆動の軽自動車です。2020年に販売50周年を迎え、世界中に「ジムニスト」と呼ばれる熱狂的なファンを持つ国民的人気車。本商品のモデルとなった「ジムニー シエラ」はジムニーをベースとした小型車で、オーバーフェンダーとサイドアンダーガーニッシュを備えたよりパワフルな外観が特徴です。

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- 商品詳細

サイズ(およそ)：長さ285mm × 幅145mm × 高さ135mm

重さ(およそ) ：658g

素材：ABS，PVC，GPPS，シリコン



【使用上のご注意】

●本製品はウェットティッシュ用ケースです。乗り物ではありません。

●ミラーのパーツは取り外しやすくなっています。固定されていませんのでご注意ください。

●乳幼児のお子様の手に届く環境でご使用になる場合は、必ずミラーを取り外してご使用ください。

- CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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