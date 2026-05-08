「日本一AIを使いこなす住まいカンパニーへ」5年連続二桁成長のカワムラホームが、NextValueと全社AIシフトを始動

NextValue株式会社左：NextValue(株) 代表取締役 宗近 右(株)カワムラホーム 川村健太 カワムラホーム旭川本店にて

5年連続で二桁成長を遂げ、過去最高売上を更新し続ける北海道旭川市の住宅メーカー、株式会社カワムラホーム（本社：北海道旭川市、代表取締役社長：川村 健太）は、NextValue株式会社（本社：北海道旭川市、代表取締役：宗近 翼）の伴走支援のもと、全社横断的な「AIシフトプロジェクト」を本格始動しました。本プロジェクトは、単なる業務効率化に留まらず、AI活用によって創出した時間を顧客満足度向上と「社員満足度」に還元する、地方発の次世代型の働き方のモデルを構築する取り組みです。

■ 背景：急成長を支える「攻めのIT投資」とエリア展開

Kawamura AI SHIFT プロジェクト画像

カワムラホームは、道北エリアでトップクラスの実績を誇り、直近5年間で連続二桁成長を達成しています。現在は旭川に加え、札幌、さらには新潟、福岡へと拠点を広げる飛躍的な拡大ビジョンを描いています。この急速な事業成長を加速させると同時に、一人当たりの生産性を最大化するため、社内にAI特化プロジェクトチームを設置し、本格的なAIシフトに舵を切りました。

■ 株式会社カワムラホームについて

「人情ファーストで居よう」「常識をアップデートしつづけよう」「愛あるサービスを届け続けよう」というカルチャーを掲げるカワムラホームは、住まいというエッセンシャルかつエモーショナルな事業を通じて「人を創る」組織を目指しています。変化を楽しみ、挑戦を続ける組織風土こそが、今回の先進的なAI導入の強力な基盤となっています。

■ 住宅業界および地方における「AI実装モデル」の意義

少子高齢化に伴う人手不足が深刻な地方、およびDXの遅れが指摘される住宅業界において、本プロジェクトが掲げる「生産性と社員満足度の両立」は極めて重要な意義を持ちます。

AI活用はあくまで手段であり、その目的は「生産性を上げたその先」にあります。創出した時間を対面での深い顧客対応や、社員自身の自己研鑽、プライベートの充実に充てることで、社員満足度を高め、人間がより幸せに仕事や生活ができる環境を整えます。この旭川・道北という地方から生まれる成功事例は、地域経済の活性化のみならず、日本全体の地方創生における新たな指針となることを目指しています。

■ プロジェクトの概要：重点5部署への伴走と全社員リスキリング

組織にAIを真に実装するため、以下の3つの機能を同時並行で回します。

・研修機能: 基礎からAPI連携による自動化まで、Lv.1～5の定義に沿って全社員が段階的にスキルアップ

・メディア機能: 社内イントラ「Kawamura AI SHIFT」でのユースケース共有や、課題を「冒険書」に見立てた「AIクエスト」の実施

・コミュニティ機能: 月次事例報告会や表彰制度（金・銀・銅賞）を通じたナレッジの横展開

カワムラAIクエストの画面AIシフトの実現する3つの機能

特に、管理・マーケティング・人事・CX・設計の「重点5部署」にはNext Valueがプロジェクトマネージャーとして直接入り、月2回の定例ミーティングと集中的な開発支援を通じて、現場に即したAIツールの設計・実装を強力に推進します。プロジェクト発足から間もないですが、インパクトの大きい活用事例が多数出てきており、今後も大きな成果が期待されています。

■ 今後への期待と意気込み

株式会社カワムラホーム 代表取締役社長 川村 健太

「私たちが目指すのは『100億を150人で実現する』ほどの圧倒的な生産性向上です。それによって得られる利益と時間は、給与・投資・商品へと還元し、お客様にとっても社員にとっても『北海道で一番、そして日本で一番』価値ある企業であり続けるための原動力にします。AIを使いこなす住まいカンパニーとして、業界に新たな風を吹き込みます。」

Next Value株式会社 代表取締役 宗近 翼

「驚異的な成長を遂げ、旭川、札幌、新潟、福岡への展開と飛躍的な成長ビジョンを描いているカワムラホーム様において、AI活用は生産性を向上させるだけのツールではありません。生産性向上により生まれた時間をお客様や社員に還元していくことで、顧客満足度・社員満足度が高まり、より幸せに働けるようになるという、AI活用のその先まで見据えた川村社長の考えに非常に感銘を受け、支援させていただくことになりました。住宅業界、旭川、道北地域、北海道、そして日本全体を盛り上げていけるようなAIシフトを実現していきたいと思います。」

■ 株式会社カワムラホームについて

代表者：代表取締役社長 川村 健太

所在地：北海道旭川市豊岡4条3丁目7番13号

公式URL：https://inc.kawamurahome.jp/

■ NextValue株式会社について

代表者：代表取締役社長 宗近 翼

所在地：北海道旭川市6条通17丁目81-3

公式URL：https://nextvalue-asahikawa.com/

【お問い合わせ先】

NextValue株式会社

info.nextvalue.asahikawa@gmail.com