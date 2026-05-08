社会保険労務士法人とうかいと株式会社日本企業型確定拠出年金センター、経済産業省「事業継続力強化計画」の認定を共同取得。中小企業のBCP支援体制を強化へ

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士法人とうかい（愛知県名古屋市、代表：久野勝也）と、そのグループ企業である株式会社日本企業型確定拠出年金センター（愛知県名古屋市、代表取締役：久野勝也）は、経済産業省より「事業継続力強化計画（ジギョケイ）」の認定を受けたことをお知らせいたします。

両社は、中小企業の経営基盤を支える「人事労務」と「確定拠出年金（DC）」の普及・導入支援において緊密に連携しております。この度の認定取得により、自社の災害対策を強化するとともに、顧問先企業に対し、有事の際でも従業員の生活と権利（給与・退職金）を守り抜くためのBCP（事業継続計画）支援体制をより一層強固なものにしてまいります。

「事業継続力強化計画」認定取得の背景

日本の中小企業において、自然災害や感染症発生時の事業継続は喫緊の課題です。特に、従業員の「給与支払い」を司る社労士業務と、「将来の資産形成（退職金）」を担うDC導入支援業務は、有事の際にも決して止めてはならない重要なインフラです。

両社は、以下の3点を柱とした計画を策定し、認定を受けました。

業務継続体制の確立：クラウド化と分散拠点による、災害時の給与計算・手続き業務の継続。

従業員の安全確保：安否確認システムの整備と、迅速な避難・救護体制の構築。

顧客資産・情報の保護：高度なセキュリティ対策による、顧客データおよび年金関連情報の保全。

専門家としての責任

社会保険労務士法人とうかいと株式会社日本企業型確定拠出年金センターは、これまで多くの中小企業の福利厚生・労務環境の改善を共に行ってまいりました。今回の認定取得は、自社が範を示すことで、クライアント企業に対し「攻めの経営（福利厚生の充実）」だけでなく「守りの経営（防災・減災）」の重要性を伝え、地域経済の安定に寄与することを目的としています。

今後は、両社の強みを活かし、「災害時に従業員とその家族を守るための労務規定の整備」や「退職金制度の保全」といった、専門家ならではの視点によるBCPコンサルティングの提供も視野に入れ、中小企業の永続的な発展に貢献してまいります。

社会保険労務士法人とうかい

所在地 〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F

設立 2011年11月

代表 久野勝也

ホームページ https://www.tokai-sr.jp/

電話番号 052-433-7280

問い合わせ先 info@tokai-sr.com

株式会社日本企業型確定拠出年金センター

所在地 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目4－10 アルティメイト名駅1st 3階

設立 2018年1月

代表取締役 久野勝也

ホームページ https://ndc-center.jp/

電話 050-3645-9040

問い合わせ先 info@ndc-center.com