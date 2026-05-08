大分の味が進化！？5月11日より販売開始

株式会社ユーネット

大分県別府市の温泉施設「ひょうたん温泉」は、大分を代表する郷土料理「団子汁」をグレードアップし、「ごろごろ野菜の団子汁」として2026年5月11日より提供を開始いたします。

団子汁は、大分県で古くから親しまれてきた郷土料理であり、小麦粉を練った団子と味噌仕立てのスープに、野菜をたっぷり入れた“体を温める一杯”として知られています。

今回のリニューアルでは、素材と体験価値の両面を見直しました。

具材には、大分名物のしいたけ、そして甘みの強いさつまいも「甘太くん」を使用。さらに野菜を“ごろごろ”と大きめにカットすることで、食べ応えと満足感を向上させました。

また、提供温度にもこだわり、これまで以上に“あつあつ”の状態で提供。温泉で温まった体に、もう一段階の温もりを届ける設計としています。



「団子汁は大分の文化そのもの。だからこそ、ただ提供するのではなく、“今の時代に合った美味しさ”として磨き直しました。湯上がりにほっとする一杯として、多くの方に味わっていただきたいです。」

温泉で整った体に、地元の恵みを。

ひょうたん温泉はこれからも、“入浴体験のその先”まで含めた価値提供を追求してまいります。

■商品概要

商品名：団子汁

販売開始日：2026年5月11日

販売場所：館内 食堂「ゆらり」

特徴：大分名物しいたけ・甘太くん使用／野菜たっぷり／あつあつ提供

■ひょうたん温泉の強み

・創業100年を超える歴史

・加水・加温なし「源泉十割」

・観光ミシュランガイド三ツ星評価

■施設概要

施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪

内容：日帰り温泉施設（大浴場・砂湯・蒸し湯・飲食施設など